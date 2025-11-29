Realme C85 5G SmartPhone: ರಿಯಲ್ಮಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಕೈಗೆಟುಕುವ 5G ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ರಿಯಲ್ಮಿ ಫೋನ್ ಶಕ್ತಿಯುತ 7000mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು ಜಲನಿರೋಧಕ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಇದನ್ನ ತನ್ನ ಕಡಿಮೆ-ಬಜೆಟ್ C ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಇದು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ರಿಯಲ್ಮಿ C75ಗೆ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಆಗಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಫೋನ್ನ ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನ ಮತ್ತು ಇತರ ಹಲವಾರು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಫೋನ್ ಖರೀದಿಯ ಮೇಲೆ ಕೆಲವು ರಿಯಾಯಿತಿ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನ ಸಹ ನೀಡುತ್ತಿದೆ.
Realme C85 5G ಬೆಲೆ
ಈ ಕೈಗೆಟುಕುವ ರಿಯಲ್ಮಿ ಫೋನ್ 4GB RAM + 128GB ಮತ್ತು 6GB RAM + 128GB ಎಂಬ ಎರಡು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ ₹15,499 ಆಗಿದ್ದರೆ, ಇದರ ಟಾಪ್ ರೂಪಾಂತರ ₹16,999ಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಫೋನ್ ಖರೀದಿಯ ಮೇಲೆ ₹500 ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಿಯಾಯಿತಿ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಈ ಫೋನ್ 3 ತಿಂಗಳ ನೋ-ಕಾಸ್ಟ್ EMI ಕೊಡುಗೆಯೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನ ನವೆಂಬರ್ 28ರಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್ 1ರ ನಡುವೆ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಕಂಪನಿಯ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮತ್ತು ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ನಿಂದಲೂ ಫೋನ್ ಖರೀದಿಸಬಹುದು.
Realme C85 5G ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು
ಈ ಕೈಗೆಟುಕುವ ರಿಯಲ್ಮಿ ಫೋನ್ 6.8-ಇಂಚಿನ HD+ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ 144Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್ ಮತ್ತು 1200 ನಿಟ್ಗಳ ಗರಿಷ್ಠ ಹೊಳಪನ್ನ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಈ ಕೈಗೆಟುಕುವ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಮೀಡಿಯಾ ಟೆಕ್ ಡೈಮೆನ್ಸಿಟಿ 6300 ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಬಳಸಿದೆ. ಇದು 6GB RAM ಮತ್ತು 128GBವರೆಗೆ ಆಂತರಿಕ ಸ್ಟೋರೇಜ್ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಫೋನ್ನ RAM ಮತ್ತು ಸ್ಟೋರೇಜ್ಅನ್ನ ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಈ ಫೋನ್ 45W USB ಟೈಪ್ C ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯುತವಾದ 7000mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಫೋನ್ಗೆ IP66, IP68 ಮತ್ತು IP69 ರೇಟಿಂಗ್ಗಳನ್ನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ, ಇದರಿಂದ ಫೋನ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದರೂ ಅಥವಾ ಮುಳುಗಿದರೂ ಹಾನಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿ ಇದು Wi-Fi, ಬ್ಲೂಟೂತ್, ಡ್ಯುಯಲ್ 5G ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸಹ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. Realmeಯ ಫೋನ್ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಡ್ಯುಯಲ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ 50MP ಸೋನಿ IMX852 ಮುಖ್ಯ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಸೆಲ್ಫಿ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಕರೆಗಾಗಿ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನ ಸಹ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ.
