7000mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಹೊಂದಿರುವ Realme C85 5G ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ ಬಿಡುಗಡೆ: ನೀರು ಬಿದ್ರೂ ಹಾಳಾಗಲ್ಲ!

Realme C85 5G ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಕೈಗೆಟುಕುವ Realme ಫೋನ್ 7000mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಬ್ಯಾಟರಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಕಂಪನಿಯು ಹಳೆಯ ಮಾದರಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಹಲವಾರು ಇತರ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನ ಅಪ್‌ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Nov 29, 2025, 04:09 PM IST
Realme C85 5G SmartPhone: ರಿಯಲ್‌ಮಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಕೈಗೆಟುಕುವ 5G ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ರಿಯಲ್‌ಮಿ ಫೋನ್ ಶಕ್ತಿಯುತ 7000mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು ಜಲನಿರೋಧಕ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಇದನ್ನ ತನ್ನ ಕಡಿಮೆ-ಬಜೆಟ್ C ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಇದು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ರಿಯಲ್‌ಮಿ C75ಗೆ ಅಪ್‌ಗ್ರೇಡ್ ಆಗಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಫೋನ್‌ನ ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನ ಮತ್ತು ಇತರ ಹಲವಾರು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನ ಅಪ್‌ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಫೋನ್ ಖರೀದಿಯ ಮೇಲೆ ಕೆಲವು ರಿಯಾಯಿತಿ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನ ಸಹ ನೀಡುತ್ತಿದೆ.

Realme C85 5G ಬೆಲೆ

ಈ ಕೈಗೆಟುಕುವ ರಿಯಲ್‌ಮಿ ಫೋನ್ 4GB RAM + 128GB ಮತ್ತು 6GB RAM + 128GB ಎಂಬ ಎರಡು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ ₹15,499 ಆಗಿದ್ದರೆ, ಇದರ ಟಾಪ್ ರೂಪಾಂತರ ₹16,999ಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಫೋನ್ ಖರೀದಿಯ ಮೇಲೆ ₹500 ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಿಯಾಯಿತಿ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಈ ಫೋನ್ 3 ತಿಂಗಳ ನೋ-ಕಾಸ್ಟ್ EMI ಕೊಡುಗೆಯೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನ ನವೆಂಬರ್ 28ರಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್ 1ರ ನಡುವೆ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಕಂಪನಿಯ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಮತ್ತು ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್‌ನಿಂದಲೂ ಫೋನ್ ಖರೀದಿಸಬಹುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಜೀರೋ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್‌ ಇದ್ದರೂ ಸಿಗುತ್ತೆ 10 ಸಾವಿರ..! ಹಣ ಪಡೆಯುವ ಟ್ರಿಕ್ಸ್‌ ಈಗಲೇ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ

Realme C85 5G ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು

ಈ ಕೈಗೆಟುಕುವ ರಿಯಲ್‌ಮಿ ಫೋನ್ 6.8-ಇಂಚಿನ HD+ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ 144Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್‌ ಮತ್ತು 1200 ನಿಟ್‌ಗಳ ಗರಿಷ್ಠ ಹೊಳಪನ್ನ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಈ ಕೈಗೆಟುಕುವ ಫೋನ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೀಡಿಯಾ ಟೆಕ್ ಡೈಮೆನ್ಸಿಟಿ 6300 ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಬಳಸಿದೆ. ಇದು 6GB RAM ಮತ್ತು 128GBವರೆಗೆ ಆಂತರಿಕ ಸ್ಟೋರೇಜ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಫೋನ್‌ನ RAM ಮತ್ತು ಸ್ಟೋರೇಜ್‌ಅನ್ನ ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಈ ಫೋನ್ 45W USB ಟೈಪ್ C ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯುತವಾದ 7000mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಫೋನ್‌ಗೆ IP66, IP68 ಮತ್ತು IP69 ರೇಟಿಂಗ್‌ಗಳನ್ನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ, ಇದರಿಂದ ಫೋನ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದರೂ ಅಥವಾ ಮುಳುಗಿದರೂ ಹಾನಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿ ಇದು Wi-Fi, ಬ್ಲೂಟೂತ್, ಡ್ಯುಯಲ್ 5G ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್ ಸಹ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. Realmeಯ ಫೋನ್ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಡ್ಯುಯಲ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ 50MP ಸೋನಿ IMX852 ಮುಖ್ಯ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಸೆಲ್ಫಿ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಕರೆಗಾಗಿ ಫೋನ್‌ನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನ ಸಹ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಗ್ಯಾಸ್‌ ಸಿಲೆಂಡರ್‌ ಬಳಸುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಬಂಪರ್‌ ಸಿಹಿಸುದ್ದಿ..! LPG ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ 50 ಲಕ್ಷ ಉಚಿತ ವಿಮೆ, ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ತಿಳಿಯಿರಿ

