  • Kannada News
  • Technology
  • ಐಫೋನ್‌ಗೆ ಕಠಿಣ ಸ್ಪರ್ಧೆ.. ಅದ್ಭುತ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ರಿಯಲ್‌ಮಿ

ಐಫೋನ್‌ಗೆ ಕಠಿಣ ಸ್ಪರ್ಧೆ.. ಅದ್ಭುತ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ರಿಯಲ್‌ಮಿ

ಚೀನಾದ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ತಯಾರಕ ಕಂಪನಿ ರಿಯಲ್‌ಮಿ, ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು GT 8 Pro ಎಂಬ ಹೊಸ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ...

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Nov 21, 2025, 11:28 AM IST
  • ರಿಯಲ್‌ಮಿ GT 8 Pro ಹೊಸ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ
  • ರಿಯಲ್‌ಮಿ ಜಿಟಿ 8 ಪ್ರೊ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 72,999 ರೂ.ನ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ
  • ಈ ಫೋನ್ ಕ್ವಾಲ್ಕಾಮ್‌ನ ಸ್ನಾಪ್‌ಡ್ರಾಗನ್ 8 ಎಲೈಟ್ ಜೆನ್ 5 ಚಿಪ್‌ಸೆಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಹೊಂದಿದೆ

ಐಫೋನ್‌ಗೆ ಕಠಿಣ ಸ್ಪರ್ಧೆ.. ಅದ್ಭುತ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ರಿಯಲ್‌ಮಿ

Realme GT 8 Pro:  ರಿಯಲ್‌ಮಿ ಜಿಟಿ 8 ಪ್ರೊ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 72,999 ರೂ.ನ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ವಿಶೇಷ ಡ್ರೀಮ್ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನ ಸಹ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಇದು ಮಾಸೆರಾಟಿ ಮಾರ್ಟಿನ್ ಅರಾಮ್ಕೊ F1 ತಂಡದಿಂದ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಡೆದಿದೆ. ಈ ಫೋನ್‌ನ ಬೆಲೆ 79,999 ರೂ. ಇದೆ. ಈ ಫೋನ್ ನವೆಂಬರ್ 20ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು, ನ.25ರಂದು ಅಧಿಕೃತ ರಿಯಲ್‌ಮಿ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಮತ್ತು ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಬರಲಿದೆ.

ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಪ್ರೊಸೆಸರ್

ಈ ಫೋನ್ ಕ್ವಾಲ್ಕಾಮ್‌ನ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಸ್ನಾಪ್‌ಡ್ರಾಗನ್ 8 ಎಲೈಟ್ ಜೆನ್ 5 ಚಿಪ್‌ಸೆಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸರ್  ಹೊಂದಿದೆ. ರಿಯಲ್‌ಮಿಯ ಹೈಪರ್ ವಿಷನ್+ AI ಚಿಪ್ ಸೇರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಈ ಫೋನ್‌ನ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸುಧಾರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗೇಮಿಂಗ್ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ AI ಗೇಮಿಂಗ್ ಸೂಪರ್ ಫ್ರೇಮ್ ಎಂಜಿನ್ ಮತ್ತು 7K ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ವಿಸಿ ಕೂಲಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್‌ನಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಸಮಯ ಗೇಮ್‌ ಆಡಿದರೂ ಫೋನ್ ಬಿಸಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: RBI ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳು : ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ತಮ್ಮ ಪಿಂಚಣಿ ಹಣವನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟರೆ ಏನಾಗುವುದು ಗೊತ್ತೇ?

ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಆದ್ಯತೆ

ಈ ಫೋನಿನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ರಿಯಲ್‌ಮಿ ಜಿಟಿ 8 ಪ್ರೊ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಜಪಾನಿನ ಕಂಪನಿ ರಿಕೋ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು 28 MM ಮತ್ತು 40 MM ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರೈಮರಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ವೇಗದ ಫೋಕಸಿಂಗ್‌ಗಾಗಿ ಸ್ನ್ಯಾಪ್ ಫೋಕಸ್ ಮೋಡ್, 200 MP ಟೆಲಿಫೋಟೋ ಲೆನ್ಸ್ - 12x ಲಾಸ್‌ಲೆಸ್ ಜೂಮ್, 50 MP ಅಲ್ಟ್ರಾ ವೈಡ್ ಲೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ 4K @ 120 FPS ಎಫ್‌ಪಿಎಸ್, 8K @ 30 FPS ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇದು ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದಾದ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಬಂಪ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಭಾಗವನ್ನ ತೆಗೆದು ವಿಭಿನ್ನ ಶೈಲಿಯೊಂದಿಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು.  

ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ & ಆಡಿಯೋ

ಈ ಫೋನ್ 2K ಹೈಪರ್‌ಗ್ಲೋ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯನನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ, ಗರಿಷ್ಠ 7,000 ನಿಟ್‌ಗಳ ಹೊಳಪನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆಡಿಯೋಗಾಗಿ ಸಮ್ಮಿತೀಯ ಸ್ಟೀರಿಯೊ ಸ್ಪೀಕರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಸುಧಾರಿತ ವೈಬ್ರೇಶನ್ ಮೋಟಾರ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಗೇಮಿಂಗ್ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಅನುಭವವು ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಏಕಾಏಕಿ 8000 ರೂ. ಕಡಿಮೆಯಾದ ಬಂಗಾರದ ದರ.. ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚರಿಯ ವ್ಯತ್ಯಯ!

7,000mAh ಬ್ಯಾಟರಿ

ರಿಯಲ್‌ಮಿ GT8 ಪ್ರೊ ಬೃಹತ್ 7,000mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು 120W ವೇಗದ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಮತ್ತು 50W ವೈರ್‌ಲೆಸ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂಯೋಜನೆಯೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಒಂದೇ ಚಾರ್ಜ್‌ನಲ್ಲಿ 20 ಗಂಟೆಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ನೀವು 8 ಗಂಟೆಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಭಾರೀ ಗೇಮಿಂಗ್ ಆಡಬಹುದು. ಈ ಫೋನ್ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 16 ಆಧಾರಿತ ರಿಯಲ್‌ಮಿ UI 7.0 ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. AI ನೋಟಿಫೈ ಬ್ರೀಫ್, AI ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ರಿಪ್ಲೈ ಮತ್ತು ಮಲ್ಟಿಟಾಸ್ಕ್ ಸೈಡ್‌ಬಾರ್ (ಒಮ್ಮೆಲೇ 12 ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳನ್ನ ಚಲಾಯಿಸುವುದನ್ನ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ)ನಂತಹ ಹೊಸ AI ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಸಹ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser) ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi) ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ M.Sc. ...Read More

