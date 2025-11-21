Realme GT 8 Pro: ರಿಯಲ್ಮಿ ಜಿಟಿ 8 ಪ್ರೊ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 72,999 ರೂ.ನ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ವಿಶೇಷ ಡ್ರೀಮ್ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನ ಸಹ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಇದು ಮಾಸೆರಾಟಿ ಮಾರ್ಟಿನ್ ಅರಾಮ್ಕೊ F1 ತಂಡದಿಂದ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಡೆದಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ನ ಬೆಲೆ 79,999 ರೂ. ಇದೆ. ಈ ಫೋನ್ ನವೆಂಬರ್ 20ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು, ನ.25ರಂದು ಅಧಿಕೃತ ರಿಯಲ್ಮಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮತ್ತು ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಬರಲಿದೆ.
ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಪ್ರೊಸೆಸರ್
ಈ ಫೋನ್ ಕ್ವಾಲ್ಕಾಮ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಸ್ನಾಪ್ಡ್ರಾಗನ್ 8 ಎಲೈಟ್ ಜೆನ್ 5 ಚಿಪ್ಸೆಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಹೊಂದಿದೆ. ರಿಯಲ್ಮಿಯ ಹೈಪರ್ ವಿಷನ್+ AI ಚಿಪ್ ಸೇರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಈ ಫೋನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸುಧಾರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗೇಮಿಂಗ್ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ AI ಗೇಮಿಂಗ್ ಸೂಪರ್ ಫ್ರೇಮ್ ಎಂಜಿನ್ ಮತ್ತು 7K ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ವಿಸಿ ಕೂಲಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಸಮಯ ಗೇಮ್ ಆಡಿದರೂ ಫೋನ್ ಬಿಸಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಆದ್ಯತೆ
ಈ ಫೋನಿನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ರಿಯಲ್ಮಿ ಜಿಟಿ 8 ಪ್ರೊ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಜಪಾನಿನ ಕಂಪನಿ ರಿಕೋ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು 28 MM ಮತ್ತು 40 MM ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರೈಮರಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ವೇಗದ ಫೋಕಸಿಂಗ್ಗಾಗಿ ಸ್ನ್ಯಾಪ್ ಫೋಕಸ್ ಮೋಡ್, 200 MP ಟೆಲಿಫೋಟೋ ಲೆನ್ಸ್ - 12x ಲಾಸ್ಲೆಸ್ ಜೂಮ್, 50 MP ಅಲ್ಟ್ರಾ ವೈಡ್ ಲೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ 4K @ 120 FPS ಎಫ್ಪಿಎಸ್, 8K @ 30 FPS ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇದು ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದಾದ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಬಂಪ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಭಾಗವನ್ನ ತೆಗೆದು ವಿಭಿನ್ನ ಶೈಲಿಯೊಂದಿಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು.
ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ & ಆಡಿಯೋ
ಈ ಫೋನ್ 2K ಹೈಪರ್ಗ್ಲೋ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯನನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ, ಗರಿಷ್ಠ 7,000 ನಿಟ್ಗಳ ಹೊಳಪನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆಡಿಯೋಗಾಗಿ ಸಮ್ಮಿತೀಯ ಸ್ಟೀರಿಯೊ ಸ್ಪೀಕರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸುಧಾರಿತ ವೈಬ್ರೇಶನ್ ಮೋಟಾರ್ನೊಂದಿಗೆ ಗೇಮಿಂಗ್ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಅನುಭವವು ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾಗಿದೆ.
7,000mAh ಬ್ಯಾಟರಿ
ರಿಯಲ್ಮಿ GT8 ಪ್ರೊ ಬೃಹತ್ 7,000mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು 120W ವೇಗದ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಮತ್ತು 50W ವೈರ್ಲೆಸ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂಯೋಜನೆಯೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಒಂದೇ ಚಾರ್ಜ್ನಲ್ಲಿ 20 ಗಂಟೆಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ನೀವು 8 ಗಂಟೆಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಭಾರೀ ಗೇಮಿಂಗ್ ಆಡಬಹುದು. ಈ ಫೋನ್ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 16 ಆಧಾರಿತ ರಿಯಲ್ಮಿ UI 7.0 ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. AI ನೋಟಿಫೈ ಬ್ರೀಫ್, AI ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ರಿಪ್ಲೈ ಮತ್ತು ಮಲ್ಟಿಟಾಸ್ಕ್ ಸೈಡ್ಬಾರ್ (ಒಮ್ಮೆಲೇ 12 ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳನ್ನ ಚಲಾಯಿಸುವುದನ್ನ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ)ನಂತಹ ಹೊಸ AI ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಸಹ ಲಭ್ಯವಿದೆ.