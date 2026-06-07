Realme Narzo 100 Lite 5G Smartphone: ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಆದ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಹೊಂದಿರುವ ರಿಯಲ್ಮಿ ಇದೀಗ ಹೊಸ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ Realme Narzo 100 Lite 5G ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಅನ್ನ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಬೃಹತ್ 7000mAh Titan ಬ್ಯಾಟರಿ, 144Hz Ultra Smooth ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಹಾಗೂ 6nm Octa-core 5G ಚಿಪ್ಸೆಟ್ನಂತಹ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಫೀಚರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಈ ಫೋನ್ ಗ್ರಾಹಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. Thunder Black ಬಣ್ಣದ ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಈ ಫೋನ್ 6GB RAM ಮತ್ತು 128GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ನೊಂದಿಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಂದಿದೆ.
ಕಂಪನಿಯ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, Realme Narzo 100 Lite 5G ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆ ಅದರ 7000mAh ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ Titan ಬ್ಯಾಟರಿಯಾಗಿದೆ. ಒಂದೇ ಬಾರಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದರೆ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಬ್ಯಾಟರಿ ಬ್ಯಾಕಪ್ ನೀಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನ ಇದು ಹೊಂದಿದೆ. ನಿರಂತರ ವಿಡಿಯೋ ವೀಕ್ಷಣೆ, ಗೇಮಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಬಳಕೆಯಂತಹ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಈ ಬ್ಯಾಟರಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅನುಭವ ನೀಡಲಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿದೆ. ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ 144Hz Ultra Smooth Display ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ವೇಗದ ಸ್ಕ್ರೋಲಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಗೇಮಿಂಗ್ ಅನುಭವವನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ 60Hz ಅಥವಾ 90Hz ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ 144Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್ ಹೆಚ್ಚು ಮೃದುವಾದ ದೃಶ್ಯ ಅನುಭವವನ್ನ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಮೊಬೈಲ್ ಗೇಮಿಂಗ್ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಇದು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಈ ಫೋನ್ಗೆ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬಲು 6nm Octa-core 5G ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಕಡಿಮೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆಯೊಂದಿಗೆ ವೇಗವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಮಲ್ಟಿಟಾಸ್ಕಿಂಗ್, ಆನ್ಲೈನ್ ಗೇಮಿಂಗ್ ಹಾಗೂ 5G ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸೇವೆಗಳನ್ನ ಸುಲಭವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನ ಈ ಚಿಪ್ಸೆಟ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಕಂಪನಿ "4 Years Zero Lag" ಅನುಭವವದ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದೆ. ಅಂದರೆ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಫೋನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಕುಂಠಿತವಾಗದಂತೆ ಆಪ್ಟಿಮೈಸ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಳಕೆಯ ನಂತರವೂ ವೇಗ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಮತ್ತು ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಗೇಮಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಹೆವಿ ಯೂಸೇಜ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಫೋನ್ ಹೆಚ್ಚು ಬಿಸಿಯಾಗದಂತೆ VC Cooling System ಅನ್ನ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಆರಾಮದಾಯಕ ಅನುಭವ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. Color Pop Design ಫೋನ್ಗೆ ಆಕರ್ಷಕ ಲುಕ್ ನೀಡಿದ್ದು, ಯುವ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬೆಲೆಯ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಅಮೆಜಾನ್ನಲ್ಲಿ Realme Narzo 100 Lite 5Gಯ ಮೂಲ MRP ₹31,999 ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ವಿಶೇಷ ರಿಯಾಯಿತಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 42% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಗ್ರಾಹಕರು ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಅನ್ನ ಕೇವಲ ₹18,499ಕ್ಕೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಈ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುವ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನ ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಮಧ್ಯಮ ಬಜೆಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇದು ಗಮನಾರ್ಹ ಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು ಹೈ ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಹೊಂದಿರುವ ಫೋನ್ಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಈ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ರಿಯಲ್ಮಿ ತನ್ನ ಹೊಸ Narzo 100 Lite 5G ಅನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. 6GB RAM ಮತ್ತು 128GB ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಬಳಕೆದಾರರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಫೋಟೋಗಳು, ವಿಡಿಯೋಗಳು ಮತ್ತು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳನ್ನ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಡಬಹುದು. 5G ಸಂಪರ್ಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ವೇಗವಾದ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅನುಭವ ಸಿಗಲಿದ್ದು, ಹೈ-ಡೆಫಿನಿಷನ್ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಆನ್ಲೈನ್ ಗೇಮಿಂಗ್ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸುಗಮವಾಗಲಿದೆ. ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಫೀಚರ್ಗಳನ್ನ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಯುವಜನತೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಗೇಮಿಂಗ್ ಪ್ರಿಯರನ್ನ ಸೆಳೆಯಲು ಕಂಪನಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಇತರ ಮಧ್ಯಮ ಬಜೆಟ್ 5G ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳಿಗೆ ಈ ಮಾದರಿ ಕಠಿಣ ಪೈಪೋಟಿ ನೀಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.