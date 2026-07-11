/6300mAh ಬ್ಯಾಟರಿ, 300% ಅಲ್ಟ್ರಾ ವಾಲ್ಯೂಮ್‌; realme NARZO 80 Lite ಬಿಡುಗಡೆ!

realme NARZO 80 Lite 4G Smartphone: ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಜೆಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ತೀವ್ರವಾಗುತ್ತಿರುವ ನಡುವೆ realme ತನ್ನ ಹೊಸ NARZO 80 Lite 4G ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಅನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಆಕರ್ಷಕ ವಿನ್ಯಾಸ, ಭಾರೀ ಬ್ಯಾಟರಿ, ಲೌಡ್ ಆಡಿಯೋ ಹಾಗೂ AI ಆಧಾರಿತ ಫೀಚರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಈ ಫೋನ್ ಯುವ ಬಳಕೆದಾರರನ್ನ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದೀರ್ಘ ಬ್ಯಾಟರಿ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಹಾಗೂ ಮನರಂಜನೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಇದು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಲಿದೆ.
realme NARZO 80 Lite 4G ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ 4GB RAM + 64GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ವೇರಿಯಂಟ್ಗೆ ₹11,999 ಪರಿಚಯಾತ್ಮಕ ಬೆಲೆ ನಿಗದಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ನ ಮೂಲಬೆಲೆ ₹16,999 ಆಗಿದ್ದರೂ, 29% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಫರ್ನಡಿ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಖರೀದಿಸುವ ಅವಕಾಶ ದೊರೆಯುತ್ತಿದೆ.
6300mAh ಭಾರೀ ಬ್ಯಾಟರಿ: ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆ ಎಂದರೆ 6300mAh ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಬ್ಯಾಟರಿ. ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಟರಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿರುವ ಇದು, ಒಂದೇ ಬಾರಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದರೆ ದಿನವಿಡೀ ಅಥವಾ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಬ್ಯಾಕಪ್ ನೀಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ. ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್, ಗೇಮಿಂಗ್, ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಹಾಗೂ ಕರೆಗಳಂತಹ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬಳಸುವವರಿಗೆ ಈ ಬ್ಯಾಟರಿ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ.
ಸ್ಲಿಮ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ವಿನ್ಯಾಸ: ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಟರಿ ಇದ್ದರೂ, ಫೋನ್ ಕೇವಲ 7.94mm ದಪ್ಪ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿಯಲು ಹಗುರ ಹಾಗೂ ಆರಾಮದಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳ ಕಲರ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಲುಕ್ ನೀಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಯುವಜನರನ್ನ ಸೆಳೆಯುವಂತೆ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
Pulse Light ವಿಶೇಷತೆ: realme ಈ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ Pulse Light ಫೀಚರ್ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಇದು 9 ವಿಭಿನ್ನ ಬಣ್ಣಗಳು ಹಾಗೂ 5 Glow Modes ಅನ್ನ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಕರೆಗಳು, ಸಂದೇಶಗಳು, ಆಪ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ಗಳು, ಬ್ಯಾಟರಿ ಸ್ಥಿತಿ, ಚಾರ್ಜಿಂಗ್, ಫೋಟೋ ಕೌಂಟ್ಡೌನ್ ಮತ್ತು ಸಂಗೀತದ ರಿದಮ್ಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬೆಳಕು ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಫೀಚರ್ ಫೋನ್ಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.
300% Ultra Volume: ಸಂಗೀತ ಪ್ರಿಯರು ಹಾಗೂ ವಿಡಿಯೋ ವೀಕ್ಷಕರಿಗಾಗಿ realme 300% Ultra Volume ಫೀಚರ್ ನೀಡಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಧ್ವನಿ ಮಟ್ಟವನ್ನ ಇದು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಹೊರಾಂಗಣದಲ್ಲಿಯೂ ಸ್ಪಷ್ಟ ಹಾಗೂ ಜೋರಾದ ಧ್ವನಿಯನ್ನ ಕೇಳಬಹುದಾಗಿದೆ.
Android 15 ಮತ್ತು AI Assist: realme NARZO 80 Lite 4G Android 15 ಆಧಾರಿತ ಹೊಸ ತಲೆಮಾರಿನ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. AI Assist ಫೀಚರ್ ಬಳಕೆದಾರರ ದೈನಂದಿನ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಸುಲಭಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ. ವೇಗವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ, ಉತ್ತಮ ಮೆಮೊರಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಹಾಗೂ ಸುರಕ್ಷತಾ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನ ಈ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
IP54 ರಕ್ಷಣೆ: ಈ ಫೋನ್ಗೆ IP54 Water & Dust Resistance ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರು ಹಾಗೂ ಧೂಳಿನಿಂದ ಫೋನ್ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ದಿನನಿತ್ಯದ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ: ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ 4GB RAM ಹಾಗೂ 64GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಳಕೆ, ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ, ಆನ್ಲೈನ್ ತರಗತಿಗಳು, ವಿಡಿಯೋ ವೀಕ್ಷಣೆ ಹಾಗೂ ಲಘು ಗೇಮಿಂಗ್ಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. 1.8GHz ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ದೈನಂದಿನ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಸುಗಮವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.
ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಲಭ್ಯತೆ: realme NARZO 80 Lite 4G ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ₹11,999 ವಿಶೇಷ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದ್ದು, ಆನ್ಲೈನ್ ಹಾಗೂ ಆಯ್ದ ಆಫ್ಲೈನ್ ಮಳಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಟರಿ, AI ಫೀಚರ್ಗಳು, ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಧ್ವನಿ ಅನುಭವ ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಇದು ಆಕರ್ಷಕ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆ realme NARZO 80 Lite 4G ತನ್ನ ಬೆಲೆಗೆ ತಕ್ಕ ಉತ್ತಮ ಫೀಚರ್ಗಳನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಬಜೆಟ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಆಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ 6300mAh ಬ್ಯಾಟರಿ, Pulse Light, 300% Ultra Volume, Android 15 ಮತ್ತು IP54 ರಕ್ಷಣೆಯಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಈ ಫೋನ್ ಅನ್ನ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಿವೆ.