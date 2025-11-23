English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Nov 23, 2025
Realme Narzo 80 Lite Smartphone: ರಿಯಲ್‌ಮಿ ನಾರ್ಜೊ 80 ಲೈಟ್ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ ಅಮೆಜಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಬೆಲೆಗಿಂತ ಸಾವಿರಾರು ರೂಪಾಯಿ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ 6300mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ರಿಯಲ್‌ಮಿ ಈ ಬಜೆಟ್ ಫೋನ್ ಅನ್ನ ಕೆಲವೇ ವಾರಗಳ ಹಿಂದೆ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತು.

ರಿಯಲ್‌ಮಿ ಫೋನ್ 4GB RAM + 64GB ಮತ್ತು 6GB RAM + 128GB ಎಂಬ ಎರಡು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಫೋನ್‌ನ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ ₹8,999 ಇದೆ. ಬೆಲೆ ಕಡಿತದ ನಂತರ ಇದನ್ನ ಕೇವಲ ₹7,299ರ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಈ ಫೋನ್ ಖರೀದಿಯೊಂದಿಗೆ ₹500 ಕೂಪನ್ ರಿಯಾಯಿತಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಈ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನ ನೀವು ರಿಯಲ್‌ಮಿ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಮತ್ತು ಅಮೆಜಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಬಹುದು.

ರಿಯಲ್‌ಮಿ ನಾರ್ಜೊ 80 ಲೈಟ್ 6.74-ಇಂಚಿನ HD+ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯನ್ನ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವಾಟರ್‌ಡ್ರಾಪ್-ಶೈಲಿಯ ನಾಚ್ ವಿನ್ಯಾಸದೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರ ಗರಿಷ್ಠ ಹೊಳಪು 563 ನಿಟ್‌ಗಳನ್ನ ತಲುಪುತ್ತದೆ. ಈ ಫೋನ್ ಬೀಚ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಮತ್ತು ಅಬ್ಸಿಡಿಯನ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಎಂಬ ಎರಡು ಬಣ್ಣ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಫೋನ್‌ನ ಹಿಂಭಾಗವು ಒಂಬತ್ತು ವಿಭಿನ್ನ ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಳೆಯುವ LED ರಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ.

ಈ Realme ಫೋನ್ Unisoc T7250 ಪ್ರೊಸೆಸರ್‌ನಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗಿದ್ದು, 6GB ವರೆಗೆ RAM ಮತ್ತು 128GB ಆಂತರಿಕ ಸ್ಟೋರೇಜ್‌ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಫೋನ್‌ನ RAM ಮತ್ತು ಸ್ಟೋರೇಜ್‌ಅನ್ನ ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇದು 15W SuperVOOC ವೇಗದ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್‌ನೊಂದಿಗೆ 6300mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು Android 15 ಆಧಾರಿತ Realme UIನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.

ಈ ಫೋನ್ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಡ್ಯುಯಲ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಜೊತೆಗೆ LED ಫ್ಲ್ಯಾಷ್‌ಲೈಟ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಫೋನ್ 13MP ಮುಖ್ಯ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಜೊತೆಗೆ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ Realme ಫೋನ್ ಸೆಲ್ಫಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಕರೆಗಾಗಿ 5MP ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ ಡ್ಯುಯಲ್ 4G ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳನ್ನ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು Wi-Fi ಮತ್ತು ಬ್ಲೂಟೂತ್‌ನಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನ ಸಹ ನೀಡುತ್ತದೆ.

