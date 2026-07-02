/7000mAh ಬ್ಯಾಟರಿ, 60W ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್‌! ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಲಾಂಚ್ ಆಯ್ತು realme NARZO 90x 5G

Realme NARZO 90x 5G: ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಹಿಡಿತವನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ರಿಯಲ್ಮಿ ತನ್ನ ಹೊಸ realme NARZO 90x 5G ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಅನ್ನ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಬೃಹತ್ 7000mAh ಬ್ಯಾಟರಿ, 60W ವೇಗದ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್, 144Hz ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಹಾಗೂ ಸೋನಿ 50MP AI ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಈ ಫೋನ್ ಮಧ್ಯಮ ಬೆಲೆಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.
realme NARZO 90x 5Gಯ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆ ಅದರ 7000mAh Titan Battery ಆಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ಇಡೀ ದಿನದ ಬ್ಯಾಟರಿ ಬ್ಯಾಕಪ್ ನೀಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಫೋನ್, ಕೇವಲ 35 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ 50% ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುವ 60W ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಬ್ಯಾಟರಿ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಖಾಲಿಯಾಗುವ ಆತಂಕವನ್ನ ದೂರ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಬ್ಯಾಟರಿಯ ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಮೇಲೂ ರಿಯಲ್ಮಿ ವಿಶೇಷ ಗಮನ ಹರಿಸಿದೆ. ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಫೋನ್ನ 6-Year Health Battery ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬ್ಯಾಟರಿಯ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಸುತ್ತದೆ. ಬ್ಯಾಟರಿ ಕೇವಲ 1% ಉಳಿದಿದ್ದರೂ ಹಲವು ಗಂಟೆಗಳ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಬೈ ಮತ್ತು ಕರೆಗಳ ಸೌಲಭ್ಯ ನೀಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ realme NARZO 90x 5G ಉತ್ತಮ ಅನುಭವ ನೀಡುವ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದೆ. 144Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್ ಹಾಗೂ 1200 ನಿಟ್ಸ್ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಹೊಂದಿರುವ ಅಲ್ಟ್ರಾ ಬ್ರೈಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಮೂತ್ ಸ್ಕ್ರೋಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ವೀಕ್ಷಣಾ ಅನುಭವ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ, Wet-Hand Touch ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಿಂದ ಒದ್ದೆಯಾದ ಕೈಗಳಿಂದಲೂ ಫೋನ್ ಬಳಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಕಣ್ಣುಗಳ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ವಿಶೇಷ Eye-Care ಮೋಡ್ ಕೂಡ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಪ್ರಿಯರಿಗಾಗಿ ಈ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ Sony 50MP AI Rear Camera ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯ ಫೋಟೋಗಳು, AI ಆಧಾರಿತ ಸೆಲ್ಫಿಗಳು ಹಾಗೂ Dual-View Video ಫೀಚರ್ ಮೂಲಕ ಬಳಕೆದಾರರು ಇನ್ನಷ್ಟು ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. AI ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಿಂದ ಚಿತ್ರಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಸುಧಾರಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನೂ ಕಂಪನಿ ಸೇರಿಸಿದೆ.
ಈ ಫೋನ್ನ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷತೆ AI Edit Genie. ಬಳಕೆದಾರರು ಕೇವಲ ಪಠ್ಯ ಸೂಚನೆ (Text Prompt) ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಫೋಟೋಗಳನ್ನ AI ನೆರವಿನಿಂದ ಸಂಪಾದಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ Smart AI Modes ಮೂಲಕ ಹೊರಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ನೆಟ್ವರ್ಕ್, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಹಾಗೂ ಸ್ಮೂತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನ ಈ ಫೋನ್ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
Maroon Red ಬಣ್ಣದ ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ realme NARZO 90x 5G ಫೋನ್ 4GB RAM ಮತ್ತು 128GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ವೇರಿಯಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಟರಿ, ವೇಗದ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್, ಉತ್ತಮ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮತ್ತು AI ಕ್ಯಾಮೆರಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನ ಬಯಸುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.