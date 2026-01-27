Realme Narzo 90x 5G Specifications: ನಿಮ್ಮ ಬಜೆಟ್ 15,000 ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿದ್ದರೆ ಚಿಂತಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ನೀವು 7,000 mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಹೊಂದಿರುವ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಖರೀದಿಸುವ ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶವಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ ಹಲವಾರು ಅದ್ಭುತ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರುವ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಖರೀದಿಸಲು ಇದು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಅದು ಯಾವ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಅನ್ನೋದರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ...
ನೀವು 7000mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಹೊಂದಿರುವ ಫೋನ್ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ₹15,000ಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ Realme Narzo 90x 5G ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಿವೆ ಎಂಬುದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ.
Realme Narzo 90x 5G ವಿಶೇಷಣಗಳು: ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ 144Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್ನೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು 50-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಸೋನಿ AI ಹಿಂಬದಿಯ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಹೊಂದಿದೆ.
Realme Narzo 90x 5G ಬೆಲೆ: ಈ Realme ಫೋನ್ನ 6GB RAM/128GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ರೂಪಾಂತರದ ಬೆಲೆ ₹13,999 ಇದೆ. ಈ ಫೋನ್ನೊಂದಿಗೆ ₹1,250 ಕೂಪನ್ ರಿಯಾಯಿತಿಯೂ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಕೂಪನ್ ಪಡೆದ ನಂತರ ಈ ಫೋನ್ ₹12,749ಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.
ಬ್ಯಾಟರಿ: ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗೆ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬುವುದು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ 7000mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯಾಗಿದ್ದು, ಇದು 60W ವೇಗದ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಈ Realme ಫೋನ್ Motorola g57 power 5G, Redmi Note 14 SE 5G ಮತ್ತು Oppo K13x 5Gನಂತಹ ಮಾದರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತದೆ.