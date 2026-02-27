Realme Narzo Power 5G Smartphobe: ಜನಪ್ರಿಯ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಕಂಪನಿ ರಿಯಲ್ಮಿ (Realme) ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಅದ್ಭುತ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿದೆ. ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಜಂಬೋ ಬ್ಯಾಟರಿಯೊಂದಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು 10,001 mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿದೆ. ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ರಿಯಲ್ಮಿ P4 ಪವರ್ 5G ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಅನೇಕ ಅದ್ಭುತ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನೂ ಸಹ ಹೊಂದಿರಲಿದೆ. ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ...
ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ 10,001 mAh ಬ್ಯಾಟರಿ
ಚೀನಾದ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ರಿಯಲ್ಮಿ ತನ್ನ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಚ್ 5ರಂದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ರಿಯಲ್ಮಿ ನಾರ್ಜೊ ಪವರ್ 5G ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ನ ಪ್ರಮುಖ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನ ಕಂಪನಿಯು ಈಗಾಗಲೇ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ 10,001 mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಮೊಬೈಲ್ 38 ಗಂಟೆಗಳ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಬೈ ಟೈಮ್ ಮತ್ತು 185 ಗಂಟೆಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಗೀತ ಪ್ಲೇಬ್ಯಾಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ನೀವು YouTube ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ನೋಡಿದರೆ, ಕಂಪನಿಯು ಸುಮಾರು 32 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಪ್ಲೇಬ್ಯಾಕ್ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ. 72 ಗಂಟೆಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಕರೆ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಈ ರಿಯಲ್ಮಿ ನಾರ್ಜೊ ಪವರ್ 5G ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ನ ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಲು ಕಂಪನಿಯು 27 W ವೈರ್ಡ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಮತ್ತು 27 W ರಿವರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಇದು ಕೇವಲ 36 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ 50 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಹೈಪರ್ವಿಷನ್ ಪ್ಲಸ್ AI ಚಿಪ್ ಜೊತೆಗೆ ಮೀಡಿಯಾ ಟೆಕ್ ಡೈಮೆನ್ಸಿಟಿ 7400 ಅಲ್ಟ್ರಾ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಇದು 6.78-ಇಂಚಿನ ಹೈಪರ್ಗ್ಲೋ 4D ಕರ್ವ್ ಪ್ಲಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯೊಂದಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಈ ಮೊಬೈಲ್ ರಿಯಲ್ಮಿ UI 7.0 ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಧಾರಿತ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 16 OSನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
ರಿಯಲ್ಮಿ ನಾರ್ಜೊ ಪವರ್ 5G ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ನ ಹಿಂಭಾಗದ ವಿವರಗಳಿಗೆ ಹೋದರೆ, ಇದು ತುಂಬಾ ವಿಶೇಷವಾದ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಹೊಂದಿರಲಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಇದು ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ 50-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಸೋನಿ IMX882 ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ವಿಶೇಷ 4K ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಸಹ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ AI ಹೈಪರ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ, AI ಹೈಪರ್ ಮೋಷನ್, AI ಆಲ್ವೇಸ್-ಆನ್ HDR, AI ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ರಿಪ್ಲೈ, AI ಸ್ಟೈಲ್ಮಿ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಸಹ ಲಭ್ಯವಿರಲಿವೆ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ಗಳನ್ನ ಸಹ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಹಲವು ರೀತಿಯ ವಿಶೇಷ ಹೊಸ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಸಹ ಲಭ್ಯವಿರುವಂತೆ ತೋರುತ್ತದೆ.
