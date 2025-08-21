English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಗ್ಗೆಯಿಟ್ಟ Realme P4 5G ಸೀರೀಸ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್: ಇಲ್ಲಿದೆ ಫುಲ್ ಡೀಟೈಲ್ಸ್

Realme P4 Series: ರಿಯಲ್‌ಮಿ ಕಂಪನಿಯು ಪಿ4 5ಜಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಸರಣಿಯನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಇದರ ಬೆಲೆ, ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ.  

Written by - Yashaswini V | Last Updated : Aug 21, 2025, 11:27 AM IST
  • ರಿಯಲ್‌ಮಿ ಪಿ4 5ಜಿ ಸೀರೀಸ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಬಿಡುಗಡೆ
  • ರಿಯಲ್‌ಮಿ ಪಿ4 5ಜಿ ಪ್ರಮುಖ ವಿಶೇಷಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ

Trending Photos

ಈ ಸ್ಟಾರ್‌ ಆಟಗಾರನಿಗೆ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳ ಪತ್ನಿಯರೇ ಟಾರ್ಗೆಟ್‌! ಒಡೆದು ಚೂರಾಗಿದ್ದು ಒಂದಲ್ಲ, ಐದು ಸಂಸಾರ
camera icon11
leander paes relationship
ಈ ಸ್ಟಾರ್‌ ಆಟಗಾರನಿಗೆ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳ ಪತ್ನಿಯರೇ ಟಾರ್ಗೆಟ್‌! ಒಡೆದು ಚೂರಾಗಿದ್ದು ಒಂದಲ್ಲ, ಐದು ಸಂಸಾರ
ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಈ 10 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟು ಇದ್ಯಾ? ಈ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಸಿಗುತ್ತೆ 50 ಲಕ್ಷ ರೂ... ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಲಿಂಕ್‌
camera icon7
Note sale
ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಈ 10 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟು ಇದ್ಯಾ? ಈ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಸಿಗುತ್ತೆ 50 ಲಕ್ಷ ರೂ... ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಲಿಂಕ್‌
ಎಷ್ಟೇ ಆಸೆ ಆಗ್ತಿದ್ರೂ ಸರಿ... ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಇರುವವರು ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಹಣ್ಣು ತಿನ್ನಬಾರದು! ಒಳಿತಿಗಿಂತ ಕೆಡುಕೇ ಆಗುವುದು
camera icon6
who should not eat watermelon
ಎಷ್ಟೇ ಆಸೆ ಆಗ್ತಿದ್ರೂ ಸರಿ... ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಇರುವವರು ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಹಣ್ಣು ತಿನ್ನಬಾರದು! ಒಳಿತಿಗಿಂತ ಕೆಡುಕೇ ಆಗುವುದು
ಪಿಂಚಣಿ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ :ಇನ್ನು 3 ವರ್ಷಗಳ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಕೈ ಸೇರುವುದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಪಿಂಚಣಿ
camera icon8
Commuted Pension
ಪಿಂಚಣಿ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ :ಇನ್ನು 3 ವರ್ಷಗಳ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಕೈ ಸೇರುವುದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಪಿಂಚಣಿ
ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಗ್ಗೆಯಿಟ್ಟ Realme P4 5G ಸೀರೀಸ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್: ಇಲ್ಲಿದೆ ಫುಲ್ ಡೀಟೈಲ್ಸ್

Realme P4 Series: ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ರಿಯಲ್‌ಮಿ ಕಂಪನಿಯು ಪಿ45ಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ಸರಣಿ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟಿದೆ. ರಿಯಲ್‌ಮಿ ಪಿ4 ಮತ್ತು ಪಿ4 ಪ್ರೊ 5 ಿ ಅನ್ನು ಕಂಪನಿ ಆಗಸ್ಟ್ 20, 2025ರಾಡು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದೆ. ರಿಯಲ್‌ಮಿ   ಪಿ45ಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ಸರಣಿಯ ಪ್ರಮುಖ ವಿಶೇಷಣಗಳು,  ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಲಭ್ಯತೆ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ. 

ರಿಯಲ್‌ಮಿ ಪಿ4 5ಜಿ ಪ್ರಮುಖ ವಿಶೇಷಣಗಳು: 
ರಿಯಲ್‌ಮಿ ಪಿ4 5ಜಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ 6.77-ಇಂಚಿನ ಫ್ಲಾಟ್ ಅಮೋಲೆಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, ಫುಲ್-ಎಚ್‌ಡಿ+ ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್, 144Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ದರ ಮತ್ತು 4,500 ನಿಟ್‌ಗಳ ಬ್ರೈಟ್‌ನೆಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಹೈಪರ್ ವಿಷನ್ ಎಐ ಚಿಪ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಸಿಂಕ್ ಆಗಿರುವ ಇದು ಮೀಡಿಯಾ ಟೆಕ್ ಡೈಮೆನ್ಸಿಟಿ 7400 ಚಿಪ್‌ಸೆಟ್‌ನಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ. 

ರಿಯಲ್‌ಮಿ ಪಿ4 5ಜಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ: 
ರಿಯಲ್‌ಮಿ ಪಿ4 5ಜಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣಕ್ಕಾಗಿ 8MP ಅಲ್ಟ್ರಾ-ವೈಡ್ ಲೆನ್ಸ್‌ನೊಂದಿಗೆ 50MP ಪ್ರಾಥಮಿಕ AI ಸಂವೇದಕವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, 7,000mAh ಬಿಗ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಜೊತೆಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- 12GB RAM ಹೊಂದಿರುವ OnePlus 13s ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಕುಸಿತ: ಇಂದೇ ಖರೀದಿಸಿ

ರಿಯಲ್‌ಮಿ ಪಿ4 ಪ್ರೊ 5ಜಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ವಿಶೇಷಣಗಳು: 
ರಿಯಲ್‌ಮಿ ಪಿ4 ಪ್ರೊ 5ಜಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ 6.78-ಇಂಚಿನ 144Hz ಹೈಪರ್‌ಗ್ಲೋ 4D ಕರ್ವ್+ ಡಿಸ್‌ಪ್ಲೇ ಜೊತೆಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. 1.5ಕೆ ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್, HDR10+ ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು 6,500 ನಿಟ್‌ಗಳ ಗರಿಷ್ಠ ಬ್ರೈಟ್‌ನೆಸ್ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಉತ್ತಮ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಲು ಇದರಲ್ಲಿ 50MP IMX896 ಸೆನ್ಸರ್ ಜೊತೆಗೆ  ಟ್ರಿಪಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ರಿಯರ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್ ಅನ್ನು ಓ‌ಐ‌ಎಸ್ ಜೊತೆಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಸೆಲ್ಫಿ ಹಾಗೂ ವಿಡಿಯೋ ಕರೆಗಳಿಗಾಗಿ 50MP ಫ್ರಂಟ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಎರಡೂ ಬದಿಯ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳು 4K 60fps ವೀಡಿಯೊ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ. 

ಈ ಸಾಧನವು ಹುಡ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಡ್ಯುಯಲ್-ಚಿಪ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್‌ನಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗಿದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ನಾಪ್‌ಡ್ರಾಗನ್ 7 ಜೆನ್ 4 ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಮೀಸಲಾದ ಹೈಪರ್ ವಿಷನ್ AI ಜಿಪಿಯು ಚಿಪ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜನೆಗೊಂಡಿದೆ.  ಈ ಸೆಟಪ್ 144 FPS ಗೇಮ್‌ಪ್ಲೇ ಮತ್ತು ಅಲ್ಟ್ರಾ HD ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್  ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ರಿಯಲ್‌ಮಿ ಪಿ 4 ಪ್ರೊ 5 ಜಿ 80W ಅಲ್ಟ್ರಾ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ದೊಡ್ಡ 7,000mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುತ್ತದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- ಕೇವಲ ₹1ಗೆ ಬಿ‌ಎಸ್‌ಎನ್‌ಎಲ್ ಭರ್ಜರಿ ಆಫರ್! ಈ ತಿಂಗಳಾಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ

ರಿಯಲ್‌ಮಿ ಪಿ4 & ರಿಯಲ್‌ಮಿ ಪಿ4 ಪ್ರೊ 5ಜಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಲಭ್ಯತೆ: 
ಕಂಪನಿ ನೀಡಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ರಿಯಲ್‌ಮಿ ಪಿ4 ಬೆಲೆ ರೂ. 17,499. ಈ ಫೋನ್ ಎಂಜಿನ್ ಬ್ಲೂ, ಸ್ಟೀಲ್ ಜಿ‌ಆರ್‌ಈ ಮತ್ತು ಫೋರ್ಜ್ ರೆಡ್ ಬಣ್ಣದಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ. 

ರಿಯಲ್‌ಮಿ ಪಿ4 ಪ್ರೊ 5ಜಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಮಿಡ್‌ನೈಟ್ ಐವಿ, ಡಾರ್ಕ್ ಓಕ್ ವುಡ್ ಮತ್ತು ಬಿರ್ಚ್ ವುಡ್ ಮೂರು ಬಣ್ಣಗಳ ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ ಬೆಲೆ ರೂ. 30,000 ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ. 

About the Author

Yashaswini V

Yashaswini V

ಯಶಸ್ವಿನಿ ವಿ. Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೊದಲ ಪತ್ರಕರ್ತೆ. 2017ರಿಂದ Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ವರ್ಲ್ಡ್, ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಸದ್ಯ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಎಡಿಟರ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Realme P4Realme P4 ProRealme New SmartphoneRealme P4 Pro 5GRealme P4 5G

Trending News