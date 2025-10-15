Realme P4 5G Smartphone: ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ Realme P4 5G ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಮೇಲೆ Realme ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಭಾರೀ ಬೆಲೆ ಕಡಿತವನ್ನ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ದೀಪಾವಳಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಬಿಗ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ ದೀಪಾವಳಿ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಈ ಫೋನ್ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನ ತಂದಿದೆ. ಗ್ರಾಹಕರು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಇದನ್ನ ಖರೀದಿಸುವ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 7000mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯೊಂದಿಗೆ ಬರುವ ಈ ಫೋನ್ನ ಬೆಲೆಯ ಮೇಲೆ ಈಗ 6,000 ರೂ.ವರೆಗೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ದೀಪಾವಳಿ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ Realme P4 5G ಬೆಲೆ ಕಡಿತ!
ರಿಯಲ್ಮಿ P4 5G ಮೂರು ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಅವುಗಳ ಬೆಲೆಗಳನ್ನ ನೋಡೋಣ.
• 6GB RAM + 128GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ 18,499 ರೂಪಾಯಿ
• 8GB RAM + 128GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ 19,499 ರೂಪಾಯಿ
• 8GB RAM + 256GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ 21,499 ರೂಪಾಯಿ
ರಿಯಲ್ಮಿ P4 5G ಸ್ಟೀಲ್ ಗ್ರೇ, ಎಂಜಿನ್ ಬ್ಲೂ ಮತ್ತು ಫೋರ್ಜ್ ರೆಡ್ ಎಂಬ ಮೂರು ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ ಅನ್ನ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ದೀಪಾವಳಿ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ 16,999 ರೂ.ನ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫರ್ ಮೂಲಕ 2,000 ರೂ. ರಿಯಾಯಿತಿ ಇದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಈ ಫೋನ್ ಅನ್ನ ಕೇವಲ 14,999 ರೂ.ಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ರಿಯಲ್ಮಿ P4 5G ಫೋನ್ನ ಮೂಲ ಬೆಲೆ 20,999 ರೂ. ಆಗಿದ್ದರೂ, 6,000 ರೂ.ವರೆಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಮೀಡಿಯಾ ಟೆಕ್ ಡೈಮೆನ್ಸಿಟಿ 7400 ಅಲ್ಟ್ರಾ ಚಿಪ್ಸೆಟ್ನೊಂದಿಗೆ ರಿಯಲ್ಮಿ P4 5G
Realme P4 5G ಫೋನ್ 6.77-ಇಂಚಿನ ಹೈಪರ್ಗ್ಲೋ AMOLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ 144Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್ ಮತ್ತು 4500 nits ಪೀಕ್ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಅನ್ನ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. Realme P4 5Gನಲ್ಲಿ MediaTek Dimensity 7400 Ultra ಚಿಪ್ಸೆಟ್ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 8GB ವರೆಗೆ RAM ಮತ್ತು 256GBವರೆಗೆ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ Android (Android 15) ಆಧಾರಿತ Realme UI 6.0ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
ರಿಯಲ್ಮೆ P4 5G ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು
* ರಿಯಲ್ಮಿ P4 5G ಫೋನ್ 50MP AI ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕ್ಯಾಮೆರಾ (OV50D40 ಸೆನ್ಸರ್) ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ 8MP ವೈಡ್-ಆಂಗಲ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಹೊಂದಿದೆ. ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ 16MP ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಇದೆ.
* ರಿಯಲ್ಮಿ P4 5G ವಿಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಬೆಂಬಲ
* ಹಿಂಭಾಗದ ವಿಡಿಯೋ 4K 30fps, 1080p 60fps, 720p 120fps ಅನ್ನ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಧಾನ ಚಲನೆ, ಟೈಮ್ ಲ್ಯಾಪ್ಸ್, ಸಿನಿಮೀಯ ಮೋಡ್ಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಮುಂಭಾಗದ ಕ್ಯಾಮೆರಾ 1080p ವಿಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್, ಡ್ಯುಯಲ್ ವ್ಯೂ ಶೂಟಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಫೋನ್ EIS/OIS ಸ್ಥಿರೀಕರಣ, ಗೂಗಲ್ ಲೆನ್ಸ್, ಪನೋರಮಾ, ಪ್ರೊ ಮೋಡ್, ಟಿಲ್ಟ್-ಶಿಫ್ಟ್ನಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ.
ರಿಯಲ್ಮೆ P4 5G ಬ್ಯಾಟರಿ, ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಇತರ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು
* ರಿಯಲ್ಮಿ P4 5G ಫೋನ್ 7000mAh ಟೈಟಾನ್ ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು 80W ಅಲ್ಟ್ರಾ ಚಾರ್ಜ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. USB ಟೈಪ್-ಸಿ ಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ.
* 5G + 5G ಡ್ಯುಯಲ್ ಸಿಮ್ ಬೆಂಬಲ
* ವೈ-ಫೈ 5 / ವೈ-ಫೈ 6, ಬ್ಲೂಟೂತ್ 5.4
* ಜಿಪಿಎಸ್, ಗ್ಲೋನಾಸ್, ಗೆಲಿಲಿಯೋ ಸಂಚರಣೆಗೆ ಬೆಂಬಲ
* ಡ್ಯುಯಲ್ ಸ್ಟೀರಿಯೊ ಸ್ಪೀಕರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಶಬ್ದ ರದ್ದತಿ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವಿದೆ.
ಸೆನ್ಸಾರ್ಗಳು: ಸಾಮೀಪ್ಯ ಸೆನ್ಸಾರ್, ವೇಗವರ್ಧಕ, ಗೈರೊಸ್ಕೋಪ್, ಬಣ್ಣ ತಾಪಮಾನ ಸೆನ್ಸಾರ್, ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಫಿಂಗರ್ಪ್ರಿಂಟ್ ಸೆನ್ಸಾರ್.
ದೀಪಾವಳಿ ಸೇಲ್ನಲ್ಲಿ ರಿಯಲ್ಮಿ ಫೋನ್ನ ಭರ್ಜರಿ ಡೀಲ್
ರಿಯಲ್ಮಿ P4 5ಘ ಫೋನ್ 80W ಚಾರ್ಜರ್, ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಕೇಸ್, USB ಟೈಪ್-C ಕೇಬಲ್ ಮತ್ತು ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ವಿಕ್ ಗೈಡ್ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಟರಿ, ವೇಗದ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಮತ್ತು 144Hz ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಫೋನ್ ಈ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಆಕರ್ಷಕ ಕೊಡುಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ನೀವೂ ಸಹ ಬೆಳಕಿನ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಮನೆಗೆ ತರಬಹುದು.