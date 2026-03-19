Realme P4 Lite 5G Smartphone: ಬಜೆಟ್ ವಿಭಾಗದ ಗ್ರಾಹಕರಿಗಾಗಿ ರಿಯಲ್ಮಿ P4 ಲೈಟ್ 5G ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಪ್ರಮುಖ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿಯುತ 7000 mAh ಬ್ಯಾಟರಿ, 900 ನಿಟ್ಸ್ ಪೀಕ್ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್, ಮೀಡಿಯಾ ಟೆಕ್ ಪ್ರೊಸೆಸರ್, ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 16 ಮತ್ತು AI ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಧೂಳು ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಪ್ರತಿರೋಧಕ್ಕಾಗಿ ಫೋನ್ IP64 ರೇಟಿಂಗ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಬೆಲೆ, ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ಇದರ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ...
ಭಾರತದಲ್ಲಿ Realme P4 Lite 5G ಬೆಲೆ
ಈ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸೆಟ್ ಮೂರು ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಪೈಕಿ 4GB RAM ಮತ್ತು 64GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ರೂಪಾಂತರದ ಬೆಲೆ ₹12,999. 4GB RAM ಮತ್ತು 128GB ರೂಪಾಂತರದ ಬೆಲೆ ₹13,999 ಮತ್ತು 6GB RAM ಮತ್ತು 128GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ನ ಟಾಪ್ ರೂಪಾಂತರದ ಬೆಲೆ ₹15,999 ಇದೆ. ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಈ ಫೋನ್ ಈ ಬೆಲೆ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ Motorola G57 Power 5G, Poco M7 Plus 5G, ಮತ್ತು Oppo K14X 5Gನಂತಹ ಮಾದರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತದೆ.
ಈ ಫೋನ್ ಕಂಪನಿಯ ವೆಬ್ಸೈಟ್, ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಚಿಲ್ಲರೆ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಲು ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ ₹1,000 ಫ್ಲಾಟ್ ರಿಯಾಯಿತಿ ಮತ್ತು ₹500 ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಡುಗೆ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ರಿಯಲ್ಮಿ ಗ್ರಾಹಕರು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ₹500 ವಿನಿಮಯ ಬೋನಸ್ ಸಹ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.
Realme P4 Lite 5G ವಿಶೇಷಣಗಳು
ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್: ಈ ಫೋನ್ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ 13-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಡ್ಯುಯಲ್ ಹಿಂಬದಿಯ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್ ಮತ್ತು ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ 5-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆನ್ಸರ್ ಹೊಂದಿದೆ.
ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್: ಈ ಫೋನ್ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 16 ಆಧಾರಿತ Realme UI 7.0ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸೆಟ್ 2 OS ಮತ್ತು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಭದ್ರತಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ.
RAM: ಈ ಫೋನ್ 6GB RAMನೊಂದಿಗೆ ಬಂದರೂ, ಕಂಪನಿಯು 8GB ವರ್ಚುವಲ್ RAM ಸಹ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ವರ್ಚುವಲ್ RAM ಅನ್ನ 14GBವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದು.
ಸ್ಟೋರೇಜ್: ಫೋಟೋಗಳು, ವಿಡಿಯೋಗಳು, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಇತರ ಕೆಲಸಗಳಿಗಾಗಿ ನೀವು 128 GB ಆಂತರಿಕ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ.
AI ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು: ಈ Realme ಬ್ರಾಂಡ್ ಫೋನ್ AI ಎರೇಸರ್ 2.0, AI ಕ್ಲಿಯರ್ ಫೇಸ್, AI ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, AI ಪವರ್ಡ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಗಳಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ.
ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ: ಈ ಇತ್ತೀಚಿನ ಫೋನ್ 6.8-ಇಂಚಿನ HD+ ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯನ್ನ 144Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್, 180Hz ಟಚ್ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ ರೇಟ್ ಮತ್ತು 900 nits ಪೀಕ್ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿದೆ.
ಸಂಪರ್ಕ: ಈ Realme ಮೊಬೈಲ್ Wi-Fi 5, 5G, 3.5mm ಹೆಡ್ಫೋನ್ ಜ್ಯಾಕ್, ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಆವೃತ್ತಿ 5.3 ಮತ್ತು USB ಟೈಪ್ C ಪೋರ್ಟ್ ಹೊಂದಿದೆ.
ಬ್ಯಾಟರಿ: ಫೋನ್ಗೆ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬಲು ಶಕ್ತಿಯುತ 7000 mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ, ಇದು 15 W ವೈರ್ಡ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ.
