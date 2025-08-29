Realme P4 Pro Smartphone: Realme P4 ಸರಣಿಯನ್ನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. Realmeನ ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಸರಣಿಯು 7000mAhನ ಶಕ್ತಿಯುತ ಬ್ಯಾಟರಿಯೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಸರಣಿಯ ಪ್ರೊ ಮಾದರಿ ಅಂದರೆ Realme P4 Pro 5G ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಇಂದು (ಆಗಸ್ಟ್ 29) ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ. 12 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯುವ ಈ ವಿಶೇಷ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯು ಫೋನ್ ಖರೀದಿಯ ಮೇಲೆ ಅದ್ಭುತ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನ ನೀಡುತ್ತಿದೆ.
Realme P4 Pro 5G ಮಾರಾಟವು ಆಗಸ್ಟ್ 29ರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಯ ಅಧಿಕೃತ ಇ-ಸ್ಟೋರ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಮೊದಲ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಈ ಫೋನ್ ಖರೀದಿಯ ಮೇಲೆ 3,000 ರೂ.ಗಳ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಿಯಾಯಿತಿ ಮತ್ತು 2,000 ರೂ.ಗಳ ವಿನಿಮಯ ಬೋನಸ್ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ 8GB RAM + 128GB, 8GB RAM + 256GB ಮತ್ತು 12GB RAM + 256GB ಎಂಬ ಮೂರು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ.
ಇದರ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ 19,999 ರೂ. ಇದೆ. ಇದರ ಇತರ ಎರಡು ರೂಪಾಂತರಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ 21,999 ರೂ. ಮತ್ತು 23,999 ರೂ.ಗೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಇದನ್ನು ಸ್ಟೀಲ್ ಗ್ರೇ, ಎಂಜಿನ್ ಬ್ಲೂ ಮತ್ತು ಫೋರ್ಜ್ ರೆಡ್ ಎಂಬ ಮೂರು ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಈ Realme ಫೋನ್ 6.8-ಇಂಚಿನ AMOLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಫೋನ್ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ 144Hz ಹೈ ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್ ಮತ್ತು 6500 nitsವರೆಗೆ ಗರಿಷ್ಠ ಹೊಳಪನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಈ Realme ಫೋನ್ Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 ಪ್ರೊಸೆಸರ್ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
ಇದು 12GB RAM ಜೊತೆಗೆ 256GBವರೆಗೆ ಸ್ಟೋರೇಜ್ಅನ್ನ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಫೋನ್ ಶಕ್ತಿಯುತ 7000mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು 80W ವೈರ್ಡ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ರಿಯಲ್ಮಿ P4 ಪ್ರೊ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಡ್ಯುಯಲ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ 50MP ಮುಖ್ಯ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ 8MP ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಸೆಲ್ಫಿ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಕರೆಗಾಗಿ ಈ ಫೋನ್ 50MP ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ IP65 ಮತ್ತು IP66 ರೇಟಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಫೋನ್ ಇನ್-ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಫಿಂಗರ್ಪ್ರಿಂಟ್ ಸೆನ್ಸರ್ ಅನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ.
