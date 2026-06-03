Realme P4R 5G Price: ಭಾರತದ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ವೇದಿಕೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. Realme ತನ್ನ ಹೊಸ P-ಸಿರೀಸ್ನ ಭಾಗವಾಗಿ Realme P4R 5G ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಅನ್ನ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಫೋನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ವಿವರಗಳು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದ್ದು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ 8000mAh ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಬೃಹತ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಗ್ರಾಹಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.
ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, Realme P4R 5G ಮಧ್ಯಮ ಬೆಲೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದ್ದು, ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಟರಿ ಬಾಳಿಕೆ ಎರಡಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ MediaTek Dimensity 7400 ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಇರಬಹುದೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಚಿಪ್ಸೆಟ್ ಗೇಮಿಂಗ್, ಮಲ್ಟಿಟಾಸ್ಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು AI ಆಧಾರಿತ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಅನುಭವ ನೀಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆ ಅದರ 8000mAh ಬ್ಯಾಟರಿ. ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಟರಿ ಹೊಂದಿರುವ ಫೋನ್ಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ವಿರಳವಾಗಿದ್ದು, ಒಂದೇ ಚಾರ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಬಳಕೆಯ ಅನುಭವ ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ದೀರ್ಘ ಬ್ಯಾಟರಿ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಬಯಸುವ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಇದು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಬಹುದು.
ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ Realme P4R 5G ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಲೀಕ್ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಫೋನ್ 144Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್ ಹೊಂದಿರುವ ದೊಡ್ಡ ಪರದೆಯನ್ನ ಹೊಂದಿರಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಗೇಮಿಂಗ್ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ವೀಕ್ಷಣೆಯ ವೇಳೆ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಮೂತ್ ಅನುಭವ ದೊರೆಯಲಿದೆ.
ಕ್ಯಾಮೆರಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 50 ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಮುಖ್ಯ ಸೆನ್ಸರ್ ಒಳಗೊಂಡ ಡ್ಯುಯಲ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಹಾಗೂ ವಿಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ ನೀಡುವಂತೆ ಕಂಪನಿ ಈ ಫೋನ್ ರೂಪಿಸುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಬೆಲೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ Realme P4R 5G ಸುಮಾರು ₹25,000 ರಿಂದ ₹30,000 ನಡುವಿನ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಅಧಿಕೃತ ಲಾಂಚ್ ದಿನಾಂಕವನ್ನ ಕಂಪನಿ ಇನ್ನೂ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಜೂನ್ ಮೊದಲ ಅಥವಾ ಮಧ್ಯ ವಾರದಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅನಾವರಣಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಬೃಹತ್ ಬ್ಯಾಟರಿ, ವೇಗದ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಹಾಗೂ 5G ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ Realme P4R 5G ಮಧ್ಯಮ ಬೆಲೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.