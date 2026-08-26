Realme P4s launched in India: ಭಾರತೀಯ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ Realme ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಸ 5G ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. Realme P4s 5G ಹೆಸರಿನ ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಟರಿ, ಹೈ-ರಿಫ್ರೆಶ್-ರೇಟ್ AMOLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮತ್ತು ಗೇಮಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡಿದೆ. 8,000mAh ಬ್ಯಾಟರಿ, 80W ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್, 144Hz AMOLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಹಾಗೂ MediaTek Dimensity 7400 Ultra ಚಿಪ್ಸೆಟ್ ಈ ಫೋನ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಗಳಾಗಿವೆ.
Realme P4s 5G ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು?
ಭಾರತದಲ್ಲಿ Realme P4s 5G ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ ₹34,999 ಎಂದು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. 8GB RAM ಮತ್ತು 128GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮಾದರಿ ₹34,999ಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಿದ್ದು, 8GB + 256GB ವೇರಿಯಂಟ್ ₹37,999 ಹಾಗೂ 12GB + 256GB ಮಾದರಿ ₹41,999 ಬೆಲೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫರ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಮೂಲ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ಅವಕಾಶವೂ ಇದೆ. ಈ ಫೋನ್ Electric Cyan ಮತ್ತು Titanium Grey ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇದರ ಮಾರಾಟ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 3ರಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. Flipkart ಹಾಗೂ Realme ಆನ್ಲೈನ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮೂಲಕ ಖರೀದಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.
144Hz AMOLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ
Realme P4s 5Gಯ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆ ಅದರ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ. ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ 6.78 ಇಂಚಿನ 1.5K Samsung M14 AMOLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು 144Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಸ್ಕ್ರೋಲಿಂಗ್, ವಿಡಿಯೋ ಮತ್ತು ಗೇಮಿಂಗ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಮೂತ್ ಅನುಭವ ನೀಡುವ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಿದೆ. ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ HDR10+ ಸಪೋರ್ಟ್ ಹೊಂದಿದ್ದು, ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ 6,500 nits ವರೆಗೆ ಪೀಕ್ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿದೆ. ಹೊರಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಫೋನ್ ಬಳಸುವವರಿಗೆ ಇದು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಬಹುದು.
8,000mAh ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಟರಿ
ಬ್ಯಾಟರಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ Realme P4s 5G ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಈ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ 8,000mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಧ್ಯಮ ಬೆಲೆಯ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳಲ್ಲಿ 5,000mAh ಅಥವಾ 6,000mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 8,000mAh ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ದೊಡ್ಡ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಆಗಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ 80W ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸೌಲಭ್ಯವಿದ್ದು, ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬ್ಯಾಟರಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲ ಗೇಮಿಂಗ್, ವಿಡಿಯೋ ವೀಕ್ಷಣೆ ಅಥವಾ ನಿರಂತರ 5G ಬಳಕೆ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಬಹುದು.
Dimensity 7400 Ultra ಪ್ರೊಸೆಸರ್
ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಗಾಗಿ Realme P4s 5Gಯಲ್ಲಿ MediaTek Dimensity 7400 Ultra ಚಿಪ್ಸೆಟ್ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ HyperVision+ AI ಚಿಪ್ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗೇಮಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನ ಸುಧಾರಿಸುವ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಿದೆ. ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ 8GB ಮತ್ತು 12GB RAM ಆಯ್ಕೆಗಳು ಲಭ್ಯವಿವೆ. 256GB ವರೆಗೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆಯ್ಕೆ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. Android 16 ಆಧಾರಿತ Realme UI 7.0 ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ನೊಂದಿಗೆ ಫೋನ್ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
ಗೇಮಿಂಗ್ಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ ವ್ಯವಸ್ಥೆ
Realme P4s 5Gಯನ್ನ ಕೇವಲ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಳಕೆಗಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಗೇಮಿಂಗ್ಗಾಗಿ ಕೂಡ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, Dimensity 7400 Ultra ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಮತ್ತು HyperVision+ AI ಚಿಪ್ ಜೊತೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಕೂಲಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 7,000mm² ವಾಪರ್ ಕೂಲಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದ್ದು, ದೀರ್ಘಕಾಲ ಗೇಮಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ಉಷ್ಣತೆಯನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಹೇಗಿದೆ?
ಕ್ಯಾಮೆರಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ Realme P4s 5G ಗಮನಾರ್ಹ ಫೀಚರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ 50MP ಮುಖ್ಯ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಜೊತೆಗೆ 8MP ಅಲ್ಟ್ರಾ-ವೈಡ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಮುಖ್ಯ ಕ್ಯಾಮೆರಾದಲ್ಲಿ OIS ಅಂದರೆ Optical Image Stabilisation ಸೌಲಭ್ಯವಿದೆ. ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ 16MP ಸೆಲ್ಫಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸೆಲ್ಫಿ ಫೋಟೋಗಳಿಗೆ ಬಳಸಬಹುದು. ಹಿಂಭಾಗದ ಕ್ಯಾಮೆರಾ 4K ವಿಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಗೂ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುತ್ತದೆ.
IP69 ರೇಟಿಂಗ್ ವಿಶೇಷತೆ
Realme P4s 5Gಗೆ IP66, IP68 ಮತ್ತು IP69 ಮಟ್ಟದ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಧೂಳು ಮತ್ತು ನೀರಿನ ವಿರುದ್ಧ ಫೋನ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದ ರಕ್ಷಣೆ ಸಿಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಮಧ್ಯಮ ಬೆಲೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಬಲಿಷ್ಠ ರಕ್ಷಣಾ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣಗಳು ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಅಂಶವಾಗಿವೆ.
ಯಾರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ?
ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಟರಿ, ವೇಗದ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್, ಉತ್ತಮ AMOLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮತ್ತು ಗೇಮಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಬೇಕಿರುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ Realme P4s 5G ಗಮನಾರ್ಹ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಬಹುದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದಿನವಿಡೀ ಫೋನ್ ಬಳಸುವವರು, ಮೊಬೈಲ್ ಗೇಮಿಂಗ್ ಮಾಡುವವರು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಇದರ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿವೆ. ₹34,999 ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ 8,000mAh ಬ್ಯಾಟರಿ, 144Hz 1.5K AMOLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮತ್ತು Dimensity 7400 Ultra ಚಿಪ್ಸೆಟ್ ನೀಡಿರುವುದು ಈ ಫೋನ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್.
ಆದರೆ ಖರೀದಿಸುವ ಮುನ್ನ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಗುಣಮಟ್ಟ, ಬ್ಯಾಟರಿ ಬ್ಯಾಕಪ್, ಗೇಮಿಂಗ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಾಪಮಾನ ಮತ್ತು ನೈಜ ಬಳಕೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ವಿಮರ್ಶೆಗಳನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಟರಿ + ಹೈ-ಕ್ವಾಲಿಟಿ AMOLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ + ಗೇಮಿಂಗ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಎಂಬ ಮೂರು ಅಂಶಗಳನ್ನ ಒಂದೇ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಬಯಸುವವರಿಗೆ Realme P4s 5G ಹೊಸ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಂದಿದೆ.