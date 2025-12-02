Realme P4x 5G Smartphone: Realme ಈ ವಾರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ Realme P4x 5Gಯನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಈ ಸಾಧನವು MediaTek Dimensity 7400 Ultra ಚಿಪ್ಸೆಟ್ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ 7000mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಈಗಾಗಲೇ ದೃಢಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಅಧಿಕೃತ ಬಿಡುಗಡೆಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಬಳಕೆದಾರರು, ಅದರ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು RAM/ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಸಂರಚನೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ವಿವರಗಳನ್ನ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಈ ಫೋನ್ ಅನ್ನ ಮಧ್ಯಮ ಶ್ರೇಣಿಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭರವಸೆಯ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಟೆಕ್ ಟಿಪ್ಸ್ಟರ್ ಅಭಿಷೇಕ್ ಯಾದವ್ (@yabhishekhd) ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ Realme P4x 5G ಬೆಲೆಯ ಕುರಿತು ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ವಿವಿಧ ರೂಪಾಂತರಗಳ ಬೆಲೆಯನ್ನ ಅವರು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, Realme P4x 5Gಯ ಮೂಲ ರೂಪಾಂತರ ಅಂದರೆ 6GB ಮತ್ತು 128GB ರೂಪಾಂತರದ ಬೆಲೆ ₹15,999 ಆಗಿರಬಹುದು. 8GB ಮತ್ತು 128GB ರೂಪಾಂತರದ ಬೆಲೆ ₹17,499 ಆಗಿರಬಹುದು. ಟಾಪ್-ಎಂಡ್ ಮಾದರಿ ಅಂದರೆ 8GB ಮತ್ತು 256GB ರೂಪಾಂತರದ ಬೆಲೆ ₹19,499 ಆಗಿರಬಹುದು.
Realme P4x 5G ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ಲಭ್ಯತೆ: ಡಿಸೆಂಬರ್ 4ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಭಾರತೀಯ ಕಾಲಮಾನದ ಪ್ರಕಾರ, Realme P4x 5G ಬಿಡುಗಡೆ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು Realme ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ. ಮುಂಬರುವ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸೆಟ್ ಅನ್ನ ರಿಯಲ್ಮಿ ವಾಚ್ 5 ಜೊತೆಗೆ ಘೋಷಿಸಲಾಗುವುದು. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ತಯಾರಕ ಮತ್ತು ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಎರಡೂ ತಮ್ಮ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮೀಸಲಾದ ಮೈಕ್ರೋಸೈಟ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಸಾಧನದ ಟೀಸರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿವೆ.
Realme P4x 5G ವಿಶೇಷಣಗಳು & ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು
* Realme P4x 5G ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಈಗಾಗಲೇ ಹಸಿರು, ಗುಲಾಬಿ ಮತ್ತು ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾಗುವುದು ದೃಢಪಟ್ಟಿದೆ.
* ಪ್ರೊಸೆಸರ್: ಆಕ್ಟಾ-ಕೋರ್ ಮೀಡಿಯಾ ಟೆಕ್ ಡೈಮೆನ್ಸಿಟಿ 7400 ಅಲ್ಟ್ರಾ 5G ಚಿಪ್ಸೆಟ್ ಆಗಿರಬಹುದು.
* RAM: 18GBವರೆಗೆ ಡೈನಾಮಿಕ್ RAM ಬೆಂಬಲ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
* ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು ಚಾರ್ಜಿಂಗ್: 45W ವೈರ್ಡ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ದೊಡ್ಡ 7000mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನ ಕಾಣಬಹುದು.
* ಕ್ಯಾಮೆರಾ (ಹಿಂಭಾಗ): AI ಆಧಾರಿತ 50-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಮುಖ್ಯ ಹಿಂಭಾಗದ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನ ಹೊಂದಿರಬಹುದು.
* ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ: ಇದು 6.72-ಇಂಚಿನ ಪೂರ್ಣ-HD+ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯನ್ನ 144Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್ ಮತ್ತು 1000 nitsವರೆಗಿನ ಗರಿಷ್ಠ ಹೊಳಪನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ವದಂತಿಗಳಿವೆ.
* ಉಷ್ಣ ನಿರ್ವಹಣೆ: ಇದು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ತಂಪಾಗಿಸುವಿಕೆಗಾಗಿ 5300 ಚದರ MM ಆವಿ ಕೊಠಡಿ (vc) ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.
