  • Kannada News
  • Technology
  • ಅದ್ಭುತ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರುವ Realme P4x 5G ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ ಬಿಡುಗಡೆ

ಅದ್ಭುತ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರುವ Realme P4x 5G ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ ಬಿಡುಗಡೆ

ಅಧಿಕೃತ ಬಿಡುಗಡೆಗೂ ಮುನ್ನವೇ Realme P4x 5G ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ನ ಕೆಲವು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸೋರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಫೋನಿನ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು RAM/ಸ್ಟೋರೇಜ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ವಿವರಗಳನ್ನ ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾ ಬಳಕೆದಾರರು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ...

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Dec 2, 2025, 03:04 PM IST
  • ಶೀಘ್ರವೇ Realme P4x 5G ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ
  • 45W ವೈರ್ಡ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ 7000mAh ಬ್ಯಾಟರಿ
  • ಇದು 6.72-ಇಂಚಿನ ಪೂರ್ಣ-HD+ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ & 144Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್‌

ಅದ್ಭುತ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರುವ Realme P4x 5G ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ ಬಿಡುಗಡೆ

Realme P4x 5G Smartphone: Realme ಈ ವಾರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ Realme P4x 5Gಯನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಈ ಸಾಧನವು MediaTek Dimensity 7400 Ultra ಚಿಪ್‌ಸೆಟ್ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ 7000mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಈಗಾಗಲೇ ದೃಢಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಅಧಿಕೃತ ಬಿಡುಗಡೆಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾ ಬಳಕೆದಾರರು, ಅದರ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು RAM/ಸ್ಟೋರೇಜ್‌ ಸಂರಚನೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ವಿವರಗಳನ್ನ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಈ ಫೋನ್ ಅನ್ನ ಮಧ್ಯಮ ಶ್ರೇಣಿಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭರವಸೆಯ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಟೆಕ್ ಟಿಪ್‌ಸ್ಟರ್ ಅಭಿಷೇಕ್ ಯಾದವ್ (@yabhishekhd) ತಮ್ಮ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್‌ನಲ್ಲಿ Realme P4x 5G ಬೆಲೆಯ ಕುರಿತು ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ವಿವಿಧ ರೂಪಾಂತರಗಳ ಬೆಲೆಯನ್ನ ಅವರು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, Realme P4x 5Gಯ ​​ಮೂಲ ರೂಪಾಂತರ ಅಂದರೆ 6GB ಮತ್ತು 128GB ರೂಪಾಂತರದ ಬೆಲೆ ₹15,999 ಆಗಿರಬಹುದು. 8GB ಮತ್ತು 128GB ರೂಪಾಂತರದ ಬೆಲೆ ₹17,499 ಆಗಿರಬಹುದು. ಟಾಪ್-ಎಂಡ್ ಮಾದರಿ ಅಂದರೆ 8GB ಮತ್ತು 256GB ರೂಪಾಂತರದ ಬೆಲೆ ₹19,499 ಆಗಿರಬಹುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೇ ಗಳಿಸಲು ಇಲ್ಲಿದೆ ಬೆಸ್ಟ್‌ ಬಿಸಿನೆಸ್‌ ಪ್ಲ್ಯಾನ್‌..! ಜೀರೋ ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಲು ಏಕೈಕ ಮಾರ್ಗವಿದು

Realme P4x 5G ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ಲಭ್ಯತೆ: ಡಿಸೆಂಬರ್ 4ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಭಾರತೀಯ ಕಾಲಮಾನದ ಪ್ರಕಾರ, Realme P4x 5G ಬಿಡುಗಡೆ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು Realme ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ. ಮುಂಬರುವ ಹ್ಯಾಂಡ್‌ಸೆಟ್ ಅನ್ನ ರಿಯಲ್‌ಮಿ ವಾಚ್ 5 ಜೊತೆಗೆ ಘೋಷಿಸಲಾಗುವುದು. ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ತಯಾರಕ ಮತ್ತು ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್ ಎರಡೂ ತಮ್ಮ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಮೀಸಲಾದ ಮೈಕ್ರೋಸೈಟ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ಸಾಧನದ ಟೀಸರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿವೆ.

Realme P4x 5G ವಿಶೇಷಣಗಳು & ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು

* Realme P4x 5G ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ ಈಗಾಗಲೇ ಹಸಿರು, ಗುಲಾಬಿ ಮತ್ತು ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾಗುವುದು ದೃಢಪಟ್ಟಿದೆ.
* ಪ್ರೊಸೆಸರ್: ಆಕ್ಟಾ-ಕೋರ್ ಮೀಡಿಯಾ ಟೆಕ್ ಡೈಮೆನ್ಸಿಟಿ 7400 ಅಲ್ಟ್ರಾ 5G ಚಿಪ್‌ಸೆಟ್ ಆಗಿರಬಹುದು.
* RAM: 18GBವರೆಗೆ ಡೈನಾಮಿಕ್ RAM ಬೆಂಬಲ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
* ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು ಚಾರ್ಜಿಂಗ್: 45W ವೈರ್ಡ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ದೊಡ್ಡ 7000mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನ ಕಾಣಬಹುದು.
* ಕ್ಯಾಮೆರಾ (ಹಿಂಭಾಗ): AI ಆಧಾರಿತ 50-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಮುಖ್ಯ ಹಿಂಭಾಗದ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನ ಹೊಂದಿರಬಹುದು.
* ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ: ಇದು 6.72-ಇಂಚಿನ ಪೂರ್ಣ-HD+ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯನ್ನ 144Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್‌ ಮತ್ತು 1000 nitsವರೆಗಿನ ಗರಿಷ್ಠ ಹೊಳಪನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ವದಂತಿಗಳಿವೆ.
* ಉಷ್ಣ ನಿರ್ವಹಣೆ: ಇದು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ತಂಪಾಗಿಸುವಿಕೆಗಾಗಿ 5300 ಚದರ MM ಆವಿ ಕೊಠಡಿ (vc) ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದ ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆ : ಇನ್ಮುಂದೆ ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಳಿಗೂ ತಕ್ಷಣವೇ ಸಿಗುವುದು ಪರಿಹಾರ

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser) ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi) ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ M.Sc. ...Read More

