Realme P4x 5G SmartPhone: ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಖರೀದಿಸಲು ಬಜೆಟ್ ಸ್ನೇಹಿ ಆಯ್ಕೆ ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ Realme P4x 5G ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಇದೀಗ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. 8GB RAM, 128GB ಸ್ಟೋರೇಜ್, 7000mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು Dimensity 7400 Ultra ಪ್ರೊಸೆಸರ್ನಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಫೋನ್ ಬೆಲೆ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಇದರ ಮೂಲ ಬೆಲೆ ₹43,999 ಇದ್ದು, ಬರೋಬ್ಬರಿ 46% ರಿಯಾಯಿತಿ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನೀವು ಕೇಲವ ₹23,499ಕ್ಕೆ ಈ ಫೋನ್ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫರ್, ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫರ್ ಕೂಡ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಗ್ರಾಹಕರು ಕೇವಲ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯನ್ನಷ್ಟೇ ನೋಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಬ್ಯಾಟರಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಪ್ರೊಸೆಸರ್, RAM, ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮತ್ತು 5G ಸಂಪರ್ಕ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ Realme P4x 5G ಹಲವು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನ ಒಂದೇ ಸಾಧನದಲ್ಲಿ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.
7000mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆ
Realme P4x 5Gಯ ಪ್ರಮುಖ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 7000mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಕೂಡ ಒಂದು. ದಿನವಿಡೀ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಫೋನ್ ಬಳಸುವವರು, ವಿಡಿಯೋ ವೀಕ್ಷಣೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ, ಆನ್ಲೈನ್ ತರಗತಿ ಅಥವಾ ಗೇಮಿಂಗ್ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಟರಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅನುಕೂಲವಾಗಬಹುದು. ಇಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟರಿ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವಾಗಿದೆ. ಪದೇಪದೇ ಚಾರ್ಜರ್ ಹುಡುಕುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬೇಡ ಎನ್ನುವವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಬ್ಯಾಟರಿ ಹೊಂದಿರುವ ಫೋನ್ಗಳು ಆಕರ್ಷಕವಾಗುತ್ತವೆ. Realme P4x 5G ಕೂಡ ಇದೇ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.
8GB RAM, 128GB ಸ್ಟೋರೇಜ್
ಈ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ 8GB RAM ಮತ್ತು 128GB ROM ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳನ್ನ ಬಳಸುವವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ RAM ಸಹಾಯಕವಾಗಬಹುದು. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ, ಬ್ರೌಸಿಂಗ್, ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಮತ್ತು ದಿನನಿತ್ಯದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳನ್ನ ಬಳಸುವವರಿಗೆ 8GB RAM ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಬಹುದು. 128GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಇರುವುದರಿಂದ ಫೋಟೋ, ವಿಡಿಯೋ, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಫೈಲ್ಗಳನ್ನ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಸ್ಥಳ ದೊರೆಯಬಹುದು. ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರದ ಫೈಲ್ಗಳನ್ನ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವವರು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಅಗತ್ಯವನ್ನ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತ.
6.72 ಇಂಚಿನ Full HD+ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ
Realme P4x 5Gಯಲ್ಲಿ 17.07 ಸೆಂ.ಮೀ ಅಂದರೆ 6.72 ಇಂಚಿನ Full HD+ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಇದೆ. ದೊಡ್ಡ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇರುವುದರಿಂದ ಸಿನಿಮಾ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ, ವೆಬ್ ಬ್ರೌಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳನ್ನ ಬಳಸುವಾಗ ವೀಕ್ಷಣಾ ಅನುಭವ ಉತ್ತಮವಾಗಿರಬಹುದು. ದೊಡ್ಡ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಇದು ಗಮನಾರ್ಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವಾಗಿದೆ. ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಮತ್ತು ಮನರಂಜನಾ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನೋಡುವವರಿಗೆ 6.72 ಇಂಚಿನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಬಹುದು.
50MP ಕ್ಯಾಮೆರಾ
ಕ್ಯಾಮೆರಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ Realme P4x 5G ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ 50MP + 2MP ಡ್ಯುಯಲ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ 8MP ಫ್ರಂಟ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಇದೆ. 50MP ಮುಖ್ಯ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮೂಲಕ ದಿನನಿತ್ಯದ ಫೋಟೋಗಳನ್ನ ಉತ್ತಮ ವಿವರಗಳೊಂದಿಗೆ ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಬಹುದು. ಸೆಲ್ಫಿ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ಗಳಿಗೆ 8MP ಫ್ರಂಟ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಬಳಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಕ್ಯಾಮೆರಾದ ನೈಜ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನ ಕೇವಲ ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್, ಸೆನ್ಸರ್ ಮತ್ತು ಬೆಳಕಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯೂ ಚಿತ್ರದ ಗುಣಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತವೆ.
Dimensity 7400 Ultra ಪ್ರೊಸೆಸರ್
ಫೋನ್ನ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶ MediaTek Dimensity 7400 Ultra ಪ್ರೊಸೆಸರ್. ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಳಕೆ, ಮಲ್ಟಿಟಾಸ್ಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಈ ಚಿಪ್ಸೆಟ್ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ಗೇಮಿಂಗ್ ಮಾಡುವವರು ಕೂಡ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನ ಗಮನಿಸಬಹುದು. 5G ಬೆಂಬಲ ಇರುವುದರಿಂದ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವೇಗದ ಮೊಬೈಲ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅನುಭವ ಪಡೆಯುವ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಫೋನ್ ಬಳಸಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ 5G ಸಂಪರ್ಕವೂ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಪರಿಗಣನೆಯಾಗಿದೆ.
ಅರ್ಧಕ್ಕರ್ಧ ಬೆಲೆಗೆ ಖರೀದಿಸುವ ಅವಕಾಶ
ಸದ್ಯ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ Realme P4x 5Gಯ ಮೂಲ ಬೆಲೆ ₹43,999 ಇದೆ. 46% ರಿಯಾಯಿತಿ ನಂತರ ₹23,499ಕ್ಕೆ ಈ ಫೋನ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫರ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರು ಒಂದು ವಿಷಯ ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಆನ್ಲೈನ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್, ಕೂಪನ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫರ್ಗಳು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗಬಹುದು. ಹೀಗಾಗಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ಅಂತಿಮ ಪಾವತಿ ಪುಟದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುವ ಬೆಲೆಯನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಖರೀದಿಸುವ ಮುನ್ನ ಗಮನಿಸಿ
ಈ ಫೋನ್ಗೆ 1 ವರ್ಷದ ತಯಾರಕ ವಾರಂಟಿ ಮತ್ತು ಇನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸೆಸರೀಸ್ಗೆ 6 ತಿಂಗಳ ವಾರಂಟಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಖರೀದಿಸುವ ಮೊದಲು ವಾರಂಟಿ ನಿಯಮಗಳು, ರಿಟರ್ನ್ ಪಾಲಿಸಿ, ಡೆಲಿವರಿ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫರ್ಗಳ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯ. ಒಟ್ನಲ್ಲಿ 7000mAh ಬ್ಯಾಟರಿ, 8GB RAM, 128GB ಸ್ಟೋರೇಜ್, 50MP ಕ್ಯಾಮೆರಾ, 6.72 ಇಂಚಿನ Full HD+ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮತ್ತು Dimensity 7400 Ultra ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಇರುವ Realme P4x 5G ಕೇವಲ ₹23,499ರ ಲಿಸ್ಟೆಡ್ ಆಫರ್ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಖರೀದಿದಾರರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವಂತಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಬಯಸುವ ಬಜೆಟ್ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಈ ಫೋನ್ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಬಹುದು.