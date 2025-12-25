Realme Pad 3 5G grand Launch : Realme 16 Pro ಸೀರಿಸ್ ಜೊತೆಗೆ, Realme Pad 3 5G ಕೂಡ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಈಗ ಹೊಸ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ, ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಅದರ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮತ್ತು ಮೈಕ್ರೋಬ್ಲಾಗಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ Realme.com ನಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಟರಿ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸಹ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಇನ್ನಿತರ ವಿಶೇಷತೆಗಳ ಕುರಿತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Realme ತನ್ನ ಹೊಸ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಅನ್ನು ಜನವರಿ 6, 2026 ರಂದು ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿದೆ. ಈ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಸ್ಟೈಲಸ್ ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ AI ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ನ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಅದು LED ಫ್ಲ್ಯಾಷ್ನೊಂದಿಗೆ ಡ್ಯುಯಲ್ ಹಿಂಬದಿಯ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಯ ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಹಿಂಭಾಗದ ಫಲಕದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಕಪ್ಪು ಮತ್ತು ಚಿನ್ನದ ಎರಡು ಬಣ್ಣ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.
Realme Pad 3 5G ವಿಶೇಷತೆಗಳು
ಸ್ಕ್ರೀನ್/ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ : ರಿಯಲ್ಮಿಯ ಈ ಹೊಸ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ 2.8K ಬುಕ್ ವ್ಯೂ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.
ಬ್ಯಾಟರಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ: ಈ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ 12200 mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ.
Realme Pad 3 5G ಯ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು
X ನಲ್ಲಿನ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ, ಟಿಪ್ಸ್ಟರ್ ಮುಕುಲ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರು Realme Pad 3 5G ಯ ಆಪಾದಿತ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಪುಟದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ನ ಚಿಪ್ಸೆಟ್ ಮತ್ತು ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ನ ವೇಗ ಮತ್ತು ಮಲ್ಟಿಟಾಸ್ಕಿಂಗ್ಗಾಗಿ MediaTek Dimensity 7300 MAX ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ Android 16 ಆಧಾರಿತ Realme UI 7.0 ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ 6.6mm ದಪ್ಪವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು 120Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ದರ ಮತ್ತು 296 ppi ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಸಾಂದ್ರತೆಯೊಂದಿಗೆ ಬರಬಹುದು.
ಈ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಜುಲೈ 2023 ರಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ Realme Pad 2 ಗೆ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಆಗಲಿದೆ. ಈ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ 11.5-ಇಂಚಿನ 2K ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, 120Hz ವರೆಗಿನ ರಿಫ್ರೆಶ್ ದರ ಮತ್ತು 450 nits ಗರಿಷ್ಠ ಹೊಳಪನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ವೇಗ ಮತ್ತು ಬಹುಕಾರ್ಯಕಕ್ಕಾಗಿ, ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ MediaTek Helio G99 ಪ್ರೊಸೆಸರ್, 8GB ವರೆಗಿನ RAM ಮತ್ತು 256GB ಸಂಗ್ರಹಣೆಯಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗಿದೆ. ಸಾಧನವು 8360mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು 3W ವೈರ್ಡ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ.