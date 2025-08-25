English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

15000mAh ಬ್ಯಾಟರಿ, 320W ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಹೊಂದಿರುವ ರಿಯಲ್‌ಮಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌

ರಿಯಲ್‌ಮಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ 15,000mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಹೊಂದಿರುವ ಫೋನ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿದೆ. ಈ ರಿಯಲ್‌ಮಿ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಒಂದೇ ಚಾರ್ಜ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಬಳಸಬಹುದು. ಇದಲ್ಲದೆ ಈ ರಿಯಲ್‌ಮಿ ಫೋನ್‌ನಲ್ಲಿ 320W ವೇಗದ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ನೀಡಬಹುದು.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Aug 25, 2025, 06:10 PM IST
  • ರಿಯಲ್‌ಮಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ 15,000mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಹೊಂದಿರುವ ಫೋನ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿದೆ
  • ಈ Realme ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ 50 ಗಂಟೆಗಳ ವಿಡಿಯೋ ಪ್ಲೇಬ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ
  • ರಿಯಲ್‌ಮಿ ತನ್ನ 320W ಸೂಪರ್‌ಸಾನಿಕ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿಯೂ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ

realme 15000mAh battery

 SmartPhone: ರಿಯಲ್‌ಮಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ 15,000mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಹೊಂದಿರುವ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿದೆ. ಈ ಚೀನೀ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಟೀಸರ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಕಂಪನಿಯು 10,000mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಹೊಂದಿರುವ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಈ ರಿಯಲ್‌ಮಿ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಆಗಸ್ಟ್ 27ರಂದು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಂಪನಿಯು 7,200mAh ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ರಿಯಲ್‌ಮಿ GT 7 ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ರಿಯಲ್‌ಮಿ ಫೋನ್ ಕಂಪನಿಯ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಟರಿ ಫೋನ್‌ಗಿಂತ ಎರಡು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಬ್ಯಾಟರಿಯೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ.

15,000mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಹೊಂದಿರುವ ಫೋನ್

ರಿಯಲ್‌ಮಿ ತನ್ನ ಅಧಿಕೃತ ಹ್ಯಾಂಡಲ್‌ನಿಂದ ಟೀಸರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 15,000mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಹೊಂದಿರುವ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಈ ಟೀಸರ್‌ನಲ್ಲಿ ಫೋನ್‌ನ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ 15,000mAh ಎಂದು ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ, ಇದನ್ನು ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಟರಿ ಹೊಂದಿರುವ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಇದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ರಿಯಲ್‌ಮಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಇತರ ಹಲವು ಚೀನೀ ಕಂಪನಿಗಳು ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಟರಿ ಹೊಂದಿರುವ ಫೋನ್‌ಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿವೆ. ಒನ್‌ಪ್ಲಸ್ 8,000mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಹೊಂದಿರುವ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಸಹ ತಯಾರಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನ್ನು ಮುಂದೆ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುವುದು ವೇತನ ಆಯೋಗದಿಂದಲ್ಲ, ಈ ನಿಯಮದಡಿ ಆಗುವುದು ಸ್ಯಾಲರಿ ಹೈಕ್

ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, 15,000mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಹೊಂದಿರುವ ಈ Realme ಫೋನ್ 50 ಗಂಟೆಗಳ ವಿಡಿಯೋ ಪ್ಲೇಬ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಒಂದೇ ಚಾರ್ಜ್‌ನಲ್ಲಿ 5 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಆರಾಮವಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದು. ಈ Realme ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಆಗಸ್ಟ್ 27ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಕಂಪನಿಯು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಟೀಸರ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತು, ಇದರಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟರಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು 1x000mAh ಎಂದು ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಈ ಫೋನ್ 10,000mAh ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಬ್ಯಾಟರಿಯೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

320W ಸೂಪರ್‌ಸಾನಿಕ್ ಚಾರ್ಜರ್

ಈ ರಿಯಲ್‌ಮಿ ಫೋನ್‌ಗೆ 320W ವೇಗದ ಚಾರ್ಜರ್ ನೀಡಬಹುದು. ಫೋನ್‌ನ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅರೆ-ಪಾರದರ್ಶಕ ಬ್ಯಾಕ್ ಪ್ಯಾನಲ್ ಅನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಈ ಫೋನ್‌ನ ದಪ್ಪವು 8.5 ಮಿಮೀ ಆಗಿರಬಹುದು. ಕಂಪನಿಯು ಈ ಫೋನ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಫೋನ್‌ನ ತೂಕ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ರಿಯಲ್‌ಮಿ ತನ್ನ 320W ಸೂಪರ್‌ಸಾನಿಕ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿಯೂ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜರ್ ಫೋನ್‌ನ ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು 2 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ 50%ವರೆಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವ ಮರ ಇದು ! ಹಿತ್ತಲಲ್ಲೇ ನೆಟ್ಟು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಹಣ ಸಂಪಾದಿಸಬಹುದು !

