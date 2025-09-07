English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಕೇವಲ 458 ರೂಪಾಯಿ ಪಾವತಿಸಿ Realme P3x 5G ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ ಮನೆಗೆ ತನ್ನಿ..!

Realme P3x 5G 6.72 ಇಂಚಿನ FHD ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಹೊಂದಿದೆ. ಫೋನ್ ಪಂಚ್-ಹೋಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಫೋನ್‌ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ 120Hz ಹೈ ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್‌ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಫೋನ್‌ನ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ Vegan leather ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನ ಕಾಣಬಹುದು. 

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Sep 7, 2025, 08:37 AM IST
  • Realme P3x 5G ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬೆಲೆ ಕಡಿತವಾಗಿದೆ
  • 13,000 ರೂ.ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಈ ಜಲನಿರೋಧಕ ಫೋನ್ ಖರೀದಿಸಬಹುದು
  • ಈ ಫೋನ್ ಖರೀದಿಯ ಮೇಲೆ 4,000 ರೂ.ಗಳ ವಿಶೇಷ ಬೆಲೆ ಕಡಿತ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ

ಕೇವಲ 458 ರೂಪಾಯಿ ಪಾವತಿಸಿ Realme P3x 5G ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ ಮನೆಗೆ ತನ್ನಿ..!

Realme P3x 5G ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬೆಲೆ ಕಡಿತವಾಗಿದೆ. ನೀವು ಈ ಅಗ್ಗದ Realme ಜಲನಿರೋಧಕ ಫೋನ್ ಅನ್ನ 13,000 ರೂ.ಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಮನೆಗೆ ತರಬಹುದು. Realme ಈ ಫೋನ್ ಅನ್ನ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತು. ಫೋನ್ ಖರೀದಿಯ ಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿನಿಮಯ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನ ಸಹ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಫೋನ್ 6GB ಮತ್ತು 8GB RAM ಮತ್ತು 128GB ಸ್ಟೋರೇಜ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಈ Realme ಫೋನ್ ಅನ್ನ ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ 16,999 ರೂ.ಗಳ MRPನಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ ಖರೀದಿಯ ಮೇಲೆ 4,000 ರೂ.ಗಳ ವಿಶೇಷ ಬೆಲೆ ಕಡಿತ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಗುಡ್‌ನ್ಯೂಸ್..‌ ದೀಪಾವಳಿಗೂ ಮುನ್ನ ಡಿಎ ಹೆಚ್ಚಳ! 3 ತಿಂಗಳ ಬಾಕಿಯೂ ಸಿಗಲಿದೆ..

ಇದಲ್ಲದೆ ನೀವು ಈ ಫೋನ್ ಖರೀದಿಯ ಮೇಲೆ 5% ಕ್ಯಾಶ್‌ಬ್ಯಾಕ್ ಸಹ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಇದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ನೀವು Realmeನ ಈ ಅಗ್ಗದ 5G ಫೋನ್‌ನಲ್ಲಿ 10,650 ರೂ.ಗಳನ್ನ ಉಳಿಸಬಹುದು. ಹಳೆಯ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಈ ರಿಯಾಯಿತಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಇದು 458 ರೂ.ಗಳ ಆರಂಭಿಕ EMIನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

Realme P3x 5G 6.72 ಇಂಚಿನ FHD ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಹೊಂದಿದೆ. ಫೋನ್ ಪಂಚ್-ಹೋಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಫೋನ್‌ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ 120Hz ಹೈ ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್‌ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಫೋನ್‌ನ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ Vegan leather ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನ ಕಾಣಬಹುದು. ಅಲ್ಲದೆ ಈ ಫೋನ್ IP69 ರೇಟಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಈ ಫೋನ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಒದ್ದೆಯಾದರೂ ಹಾನಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು MediaTek Dimensity 6400 ಪ್ರೊಸೆಸರ್, 8GB RAM ಮತ್ತು 128GBವರೆಗೆ ಸ್ಟೋರೇಜ್‌ಅನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಅಪಾರ ಬೆಲೆಬಾಳುತ್ತವೆ ಹಳೆಯ 20 ರೂ. ನೋಟುಗಳು! ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ಗಳಿಸಬಹುದು..

ಈ ಅಗ್ಗದ ರಿಯಲ್‌ಮಿ 5G ಫೋನ್ ಡ್ಯುಯಲ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದು 50MP ಮುಖ್ಯ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ 2MP ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮತ್ತು LED ಫ್ಲ್ಯಾಷ್ ಲೈಟ್ ಅನ್ನ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸೆಲ್ಫಿ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಕರೆಗಾಗಿ 8MP ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಇದರಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಫೋನ್ 6,000mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯೊಂದಿಗೆ 45W ವೇಗದ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 15 ಆಧಾರಿತ ರಿಯಲ್‌ಮಿ UI ಅನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. 

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser) ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi) ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ M.Sc. ...Read More

