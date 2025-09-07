Realme P3x 5G ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬೆಲೆ ಕಡಿತವಾಗಿದೆ. ನೀವು ಈ ಅಗ್ಗದ Realme ಜಲನಿರೋಧಕ ಫೋನ್ ಅನ್ನ 13,000 ರೂ.ಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಮನೆಗೆ ತರಬಹುದು. Realme ಈ ಫೋನ್ ಅನ್ನ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತು. ಫೋನ್ ಖರೀದಿಯ ಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿನಿಮಯ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನ ಸಹ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಈ ಫೋನ್ 6GB ಮತ್ತು 8GB RAM ಮತ್ತು 128GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಈ Realme ಫೋನ್ ಅನ್ನ ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ 16,999 ರೂ.ಗಳ MRPನಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ ಖರೀದಿಯ ಮೇಲೆ 4,000 ರೂ.ಗಳ ವಿಶೇಷ ಬೆಲೆ ಕಡಿತ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಇದಲ್ಲದೆ ನೀವು ಈ ಫೋನ್ ಖರೀದಿಯ ಮೇಲೆ 5% ಕ್ಯಾಶ್ಬ್ಯಾಕ್ ಸಹ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಇದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ನೀವು Realmeನ ಈ ಅಗ್ಗದ 5G ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ 10,650 ರೂ.ಗಳನ್ನ ಉಳಿಸಬಹುದು. ಹಳೆಯ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಈ ರಿಯಾಯಿತಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಇದು 458 ರೂ.ಗಳ ಆರಂಭಿಕ EMIನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
Realme P3x 5G 6.72 ಇಂಚಿನ FHD ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಹೊಂದಿದೆ. ಫೋನ್ ಪಂಚ್-ಹೋಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಫೋನ್ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ 120Hz ಹೈ ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಫೋನ್ನ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ Vegan leather ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನ ಕಾಣಬಹುದು. ಅಲ್ಲದೆ ಈ ಫೋನ್ IP69 ರೇಟಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಈ ಫೋನ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಒದ್ದೆಯಾದರೂ ಹಾನಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು MediaTek Dimensity 6400 ಪ್ರೊಸೆಸರ್, 8GB RAM ಮತ್ತು 128GBವರೆಗೆ ಸ್ಟೋರೇಜ್ಅನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.
ಈ ಅಗ್ಗದ ರಿಯಲ್ಮಿ 5G ಫೋನ್ ಡ್ಯುಯಲ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದು 50MP ಮುಖ್ಯ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ 2MP ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮತ್ತು LED ಫ್ಲ್ಯಾಷ್ ಲೈಟ್ ಅನ್ನ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸೆಲ್ಫಿ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಕರೆಗಾಗಿ 8MP ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಇದರಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಫೋನ್ 6,000mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯೊಂದಿಗೆ 45W ವೇಗದ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 15 ಆಧಾರಿತ ರಿಯಲ್ಮಿ UI ಅನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.