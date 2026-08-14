/Best Offer: 1 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ ಸಿಮ್‌; ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಬಂಪರ್‌ ಸುದ್ದಿ, ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ?

BSNL Recharge: ಇಕಾಮರ್ಸ್ ಕಂಪನಿಗಳಂತೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ದೇಶದ ಟೆಲಿಕಾಂ ಕಂಪನಿಗಳು ಸಹ ಹಬ್ಬಗಳ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಆಫರ್ಸ್ ಘೋಷಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದೀಗ ಸರ್ಕಾರಿ ಟೆಲಿಕಾಂ ಕಂಪನಿಯಾಗಿರುವ ಬಿಎಸ್ಎನ್ಎಲ್ (BSNL) ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಬಂಪರ್ ರಿಯಾಯಿತಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, BSNL ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 12 ರಿಂದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 12, 2026 ರವರೆಗೆ ನಡೆಯುವ ಈ ಅಭಿಯಾನವು ಕೇವಲ 1 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಹೊಸ ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪಡೆಯುವ ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ವಾರ್ಷಿಕ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಪ್ಲಾನ್ಗಳನ್ನು (Recharge Plans) ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ 365 ದಿನಗಳ ಬದಲಿಗೆ ಒಟ್ಟು 412 ದಿನಗಳ ಮಾನ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಅವಕಾಶವಿದೆ.
ಕೇವಲ 1 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಹೊಸ ಸಿಮ್!
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯಂದು, ಬಿಎಸ್ಎನ್ಎಲ್ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಕೇವಲ 1 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಹೊಸ ಸಿಮ್ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಗ್ರಾಹಕರಿಗಾಗಿ ಬಿಎಸ್ಎನ್ಎಲ್ ಕಂಪನಿಯು ಫ್ರೀಡಂ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸಹ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ.
ಈ ಯೋಜನೆಯು 24 ದಿನಗಳ ಮಾನ್ಯತೆ, ಅನಿಯಮಿತ ಧ್ವನಿ ಕರೆ, ದಿನಕ್ಕೆ 1GB ಡೇಟಾ ಮತ್ತು ದಿನಕ್ಕೆ 100 SMS ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಅಗ್ಗದ ರೀಚಾರ್ಜ್ ದರವನ್ನು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಇದು ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ, ಗ್ರಾಹಕರು ಒಟ್ಟು 412 ದಿನಗಳ ಮಾನ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಬಿಎಸ್ಎನ್ಎಲ್ ಸೇವೆಯನ್ನು ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಪಡೆಯುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲಿದೆ. ಬಿಎಸ್ಎನ್ಎಲ್ನ ಈ ಕೊಡುಗೆ ಆಗಸ್ಟ್ 12 ರಿಂದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 12, 2026 ರವರೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.
ಭಾರತ್ ಫೈಬರ್ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೂ ಆಫರ್
ಇನ್ನು ಬಿಎಸ್ಎನ್ಎಲ್ ನ ಈ ವಿಶೇಷ ಆಫರ್ ಕೇವಲ ಮೊಬೈಲ್ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಭಾರತ್ ಫೈಬರ್ ಸೇವೆಗಳ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೂ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಹಿಮಾಚಲದಂತಹ ಗುಡ್ಡಗಾಡು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸಂಪರ್ಕದ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಭಾರತ್ ಫೈಬರ್ ಸೇವೆಯು ಅನೇಕ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ.
ದೇಶದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗೂ ಕೈಗೆಟುಕುವ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ದೂರಸಂಪರ್ಕ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಬಿಎಸ್ಎನ್ಎಲ್ ಕಂಪನಿ ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ.