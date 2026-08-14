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Best Offer: 1 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ ಸಿಮ್‌; ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಬಂಪರ್‌ ಸುದ್ದಿ, ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ?

1 Rupee SIM: ಇಕಾಮರ್ಸ್‌ ಕಂಪನಿಗಳಂತೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ದೇಶದ ಟೆಲಿಕಾಂ ಕಂಪನಿಗಳು ಸಹ ಹಬ್ಬಗಳ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಆಫರ್ಸ್‌ ಘೋಷಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದೀಗ ಸರ್ಕಾರಿ ಟೆಲಿಕಾಂ ಕಂಪನಿಯಾಗಿರುವ ಬಿಎಸ್‌ಎನ್‌ಎಲ್‌ (BSNL) ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಬಂಪರ್‌ ರಿಯಾಯಿತಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಭಾಗವಾಗಿದೆ.

Written ByPrajwal B
Published: Aug 14, 2026, 03:16 PM IST|Updated: Aug 14, 2026, 03:16 PM IST
Best Offer: 1 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ ಸಿಮ್‌; ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಬಂಪರ್‌ ಸುದ್ದಿ, ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ?

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Prajwal B

Prajwal B

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