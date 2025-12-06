ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಯ ಏರಿಕೆ: ಮೆಮೊರಿ ಮತ್ತು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಚಿಪ್ ಬೆಲೆ ಜಿಗಿತಕ್ಕೆ ಕಾರಣನವೆಂಬರ್ 2025ರಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಮೆಮೊರಿ (DRAM) ಹಾಗೂ ಸ್ಟೋರೇಜ್ (NAND) ಚಿಪ್ಗಳ ಬೆಲೆ ದಾಖಲೆಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರ ನೇರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಬ್ರಾಂಡ್ಗಳ ಫೋನ್ಗಳ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಹೆಚ್ಚಳ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬಜೆಟ್ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಶ್ರೇಣಿಯ (₹10,000 ರಿಂದ ₹30,000) ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಈ ಆಘಾತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ಚೀನಾ ಮೂಲದ ಬ್ರಾಂಡ್ಗಳು ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದೇಕೆ?
ಡಿಸೆಂಬರ್ 1, 2025 ರಿಂದಲೇ ವಿವೋ, ಒಪ್ಪೋ, ರಿಯಲ್ಮಿ ಮತ್ತು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಷನ್ (Infinix) ಬ್ರಾಂಡ್ಗಳು ತಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಸ್ಟಾಕ್ನ ಫೋನ್ಗಳ ಬೆಲೆಯನ್ನು ₹500 ರಿಂದ ₹2,000 ರವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿವೆ. ಹೊಸದಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಮಾದರಿಗಳು ಹಿಂದಿನ ಮಾದರಿಗಳಿಗಿಂತ ಕನಿಷ್ಠ 10% ಹೆಚ್ಚು ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿವೆ. ಕೆಲವು ಮಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಫೋನ್ಗಳ ವಸ್ತು ವೆಚ್ಚ (BoM) 15% ವರೆಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಡಿ ಬಾಸ್ ನಟನೆಯ ಡೆವಿಲ್ ಟ್ರೈಲರ್ ಹವಾ..!
ಚಿಪ್ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಏರಿಕೆ?
ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಗಳ ಬೆಲೆ 20-60% ಏರಿಕೆ.
512GB ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಗಳು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಏರಿಕೆ ಕಂಡವು (ಹಳೆಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತಿರುವುದೇ ಕಾರಣ).
1TB ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಕೊರತೆ – ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ ಮತ್ತು AI ಸರ್ವರ್ಗಳಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪೂರೈಕೆ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾಗಿದೆ.
256GB ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಗಳೂ ಪೂರೈಕೆ ಕೊರತೆಯಿಂದ ದುಬಾರಿ.
DRAM ಬೆಲೆ 18-25% ಏರಿಕೆ.
2025ರ ನಾಲ್ಕನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ಚಿಪ್ ಬೆಲೆ ಸರಾಸರಿ 30% ಏರಿಕೆ.
2026ರ ಮೊದಲಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು 20% ಏರಿಕೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ರಷ್ಯಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪುಟಿನ್ ಭಾರತದ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸುವುದಿಲ್ಲವೇಕೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಚ್ಚರಿಯ ಸಂಗತಿ..!
ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣಗಳೇನು?
ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್, SK ಹೈನಿಕ್ಸ್, ಮೈಕ್ರಾನ್ ನಂತಹ ದೊಡ್ಡ ತಯಾರಕರು ತಮ್ಮ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು AI ಸರ್ವರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ ಚಿಪ್ಗಳಿಗೆ ಮೀಸಲಿಡುತ್ತಿರುವುದು.
ಗ್ರಾಹಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ (ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳು) ಹಳೆಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಅಗ್ಗದ ಚಿಪ್ಗಳ ಕೊರತೆ.
ಹಳೆಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಚಿಪ್ಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿರುವುದು.
ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಪರಿಹಾರ?
ತಜ್ಞರ ಅಂದಾಜು ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ 2026ರ ಮೊದಲಾರ್ಧದವರೆಗೆ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ. 2026ರ ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧದಲ್ಲಿ (ಹಬ್ಬಗಳ ಋತು) ಮಾತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಹೊಸ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಖರೀದಿಸುವವರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆ ತೆರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.ಈಗಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ಸ್ಟಾಕ್ನ ಫೋನ್ಗಳು ಲಭ್ಯವಿರುವವರೆಗೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದು ಸ್ವಲ್ಪಮಟ್ಟಿಗೆ ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಹೊಸ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಬಯಸುವವರು ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಬೇಕಿದೆ.