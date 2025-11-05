Red Magic 11 Pro Smartphone: ಹೊಸದಾಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬರುವ ಅದ್ಭುತ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರುವ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಲು ಬಹುತೇಕ ಜನರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರುತ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮತ್ತೊಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬರಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ ಹಲವಾರು ಅದ್ಭುತ ವಿಶೇಷತೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ...
ಹಲವಾರು ಅದ್ಭುತ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರುವ ರೆಡ್ಮ್ಯಾಜಿಕ್ 11 ಪ್ರೊ (Red Magic 11 Pro) ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಶೀಘ್ರವೇ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ನೀರಿಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ ಸ್ನಾಪ್ಡ್ರಾಗನ್ 8 ಎಲೈಟ್ 2 ಚಿಪ್ಸೆಟ್, 16GB RAM ಹೊಂದಿದ್ದು, ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 16 ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಂ ಮತ್ತು ಫೋನ್ನ ಒಳಗೆಯೇ ಇರುವ ಕೂಲಿಂಗ್ ಫ್ಯಾನ್ನೋಂದಿಗೆ ಬರಲಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಎಕರೆ ಭೂಮಿಗೆ 10 ಲಕ್ಷ ಲಾಭ ನೀಡುವ ಏಕೈಕ ಪುಷ್ಪ ಕೃಷಿ! ರೈತರನ್ನು ಶ್ರೀಮಂತರನ್ನಾಗಿಸುತ್ತೆ ಈ ಬೆಳೆ
Red Magic 11 Pro ಮತ್ತು Red Magic 11 Pro+ ಈಗ ಚೀನಾದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದ್ದು, ಶೀಘ್ರವೇ ಭಾರತೀಯರಿಗೂ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಸ್ನಾಪ್ಡ್ರಾಗನ್ 8 ಎಲೈಟ್ 5 ಚಿಪ್, LPDDR5T RAM ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೂಲಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಫೋನ್ ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರನ್ನ ಆಕರ್ಷಿಸಿರುವ ಸಾಧನವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ.
ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ clean screenಗಾಗಿ ರೆಡ್ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಅಂಡರ್-ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳನ್ನ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದ್ದು, 11 ಪ್ರೊ ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಹೊರತಾಗಿಲ್ಲ. ಇದು 16MP ಯೂನಿಟ್ ಅನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದು, ನೀವು ಅದನ್ನ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಬಳಸದ ಹೊರತು ಅದು ಬಹುತೇಕ ಅಗೋಚರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಉತ್ತಮ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಫೋನ್ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸೆಲ್ಫಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಇಪಿಎಸ್ ಪಿಂಚಣಿ : ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ?
ರೆಡ್ಮ್ಯಾಜಿಕ್ 11 ಪ್ರೊ 7,500mAh ಯುನಿಟ್ ಬ್ಯಾಟರಿಯ ಜೊತೆಗೆ 80W ವೇಗದ ಜಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬೆಂಬಲವನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೆಂಪು USB-C ಕೇಬಲ್ ಮತ್ತು ಅರೆ- ಪಾರದರ್ಶಕ ಬೂದು ಬಣ್ಣದ ಕೇಸ್ ಸಹ ಸಿಗಲಿದೆ. ಇದು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿಯೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ IP68 ನೀರಿನ ಪ್ರತಿರೋಧದ ರೇಟಿಂಗ್ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಉತ್ತಮ ಗೇಮಿಂಗ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ.