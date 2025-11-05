English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಗುಡ್‌ ನ್ಯೂಸ್:‌ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬರಲಿದೆ ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಸ ಫೋನ್!!

ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಗುಡ್‌ ನ್ಯೂಸ್:‌ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬರಲಿದೆ ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಸ ಫೋನ್!!

Red Magic 11 Pro ಮತ್ತು Red Magic 11 Pro+ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ಗಳು ಈಗ ಚೀನಾದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದ್ದು, ಶೀಘ್ರವೇ ಭಾರತೀಯರಿಗೂ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಸ್ನಾಪ್‌ಡ್ರಾಗನ್‌ 8 ಎಲೈಟ್‌ 5 ಚಿಪ್‌, LPDDR5T RAM ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೂಲಿಂಗ್‌ ಸಿಸ್ಟಮ್‌ನಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Nov 5, 2025, 04:43 PM IST
  • ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಭರ್ಜರಿ ಗುಡ್‌ ನ್ಯೂಸ್
  • ಶೀಘ್ರವೇ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬರಲಿದೆ ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಸ ಫೋನ್
  • ಅದ್ಭುತ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರುವ Red Magic 11 Pro

ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಗುಡ್‌ ನ್ಯೂಸ್:‌ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬರಲಿದೆ ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಸ ಫೋನ್!!

Red Magic 11 Pro Smartphone: ಹೊಸದಾಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬರುವ ಅದ್ಭುತ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರುವ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಲು ಬಹುತೇಕ ಜನರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರುತ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮತ್ತೊಂದು ಮೊಬೈಲ್‌ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬರಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಈ ಫೋನ್‌ ಹಲವಾರು ಅದ್ಭುತ ವಿಶೇಷತೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ...  

ಹಲವಾರು ಅದ್ಭುತ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರುವ ರೆಡ್‌ಮ್ಯಾಜಿಕ್ 11 ಪ್ರೊ (Red Magic 11 Pro) ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ ಶೀಘ್ರವೇ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ನೀರಿಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಫೋನ್‌ ಸ್ನಾಪ್‌ಡ್ರಾಗನ್ 8 ಎಲೈಟ್ 2 ಚಿಪ್‌ಸೆಟ್, 16GB RAM ಹೊಂದಿದ್ದು, ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 16 ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಂ ಮತ್ತು ಫೋನ್‌ನ ಒಳಗೆಯೇ ಇರುವ ಕೂಲಿಂಗ್‌ ಫ್ಯಾನ್‌ನೋಂದಿಗೆ ಬರಲಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಎಕರೆ ಭೂಮಿಗೆ 10 ಲಕ್ಷ ಲಾಭ ನೀಡುವ ಏಕೈಕ ಪುಷ್ಪ ಕೃಷಿ! ರೈತರನ್ನು ಶ್ರೀಮಂತರನ್ನಾಗಿಸುತ್ತೆ ಈ ಬೆಳೆ

Red Magic 11 Pro ಮತ್ತು Red Magic 11 Pro+ ಈಗ ಚೀನಾದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದ್ದು, ಶೀಘ್ರವೇ ಭಾರತೀಯರಿಗೂ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಸ್ನಾಪ್‌ಡ್ರಾಗನ್‌ 8 ಎಲೈಟ್‌ 5 ಚಿಪ್‌, LPDDR5T RAM ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೂಲಿಂಗ್‌ ಸಿಸ್ಟಮ್‌ನಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಫೋನ್‌ ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರನ್ನ ಆಕರ್ಷಿಸಿರುವ ಸಾಧನವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. 

ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ನಲ್ಲಿ clean screenಗಾಗಿ ರೆಡ್‌ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಅಂಡರ್-ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳನ್ನ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದ್ದು, 11 ಪ್ರೊ ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಹೊರತಾಗಿಲ್ಲ. ಇದು 16MP ಯೂನಿಟ್ ಅನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದು, ನೀವು ಅದನ್ನ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಬಳಸದ ಹೊರತು ಅದು ಬಹುತೇಕ ಅಗೋಚರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಉತ್ತಮ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಫೋನ್‌ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸೆಲ್ಫಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಇಪಿಎಸ್ ಪಿಂಚಣಿ : ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ?

ರೆಡ್‌ಮ್ಯಾಜಿಕ್‌ 11 ಪ್ರೊ 7,500mAh ಯುನಿಟ್‌ ಬ್ಯಾಟರಿಯ ಜೊತೆಗೆ 80W ವೇಗದ ಜಾರ್ಜಿಂಗ್‌ ಬೆಂಬಲವನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ ಬಾಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೆಂಪು USB-C ಕೇಬಲ್‌ ಮತ್ತು ಅರೆ- ಪಾರದರ್ಶಕ ಬೂದು ಬಣ್ಣದ ಕೇಸ್‌ ಸಹ ಸಿಗಲಿದೆ. ಇದು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿಯೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ IP68  ನೀರಿನ ಪ್ರತಿರೋಧದ ರೇಟಿಂಗ್‌ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಉತ್ತಮ ಗೇಮಿಂಗ್‌ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ.

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser) ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi) ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ M.Sc. ...Read More

