Redmi 15 5G Midnight Black 8GB + 128GB: ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನ ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ Redmi ಮತ್ತೊಂದು ಆಕರ್ಷಕ ಸಾಧನವನ್ನ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. Redmi 15 5G ಇದೀಗ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು, ಬೃಹತ್ 7000mAh ಬ್ಯಾಟರಿ, 144Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್ ಹೊಂದಿರುವ 6.9 ಇಂಚಿನ FHD+ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಹಾಗೂ Qualcomm Snapdragon 6s Gen 3 ಪ್ರೊಸೆಸರ್ನಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದೀರ್ಘ ಬ್ಯಾಟರಿ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಮತ್ತು ಗೇಮಿಂಗ್ ಅನುಭವ ಬಯಸುವ ಬಳಕೆದಾರರನ್ನ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
Redmi 15 5Gಯ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆ ಅದರ 7000mAh ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಬ್ಯಾಟರಿ. ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಟರಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿರುವ ಇದು ಒಂದೇ ಬಾರಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದರೆ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಬಳಕೆಯ ಅನುಭವ ನೀಡಲಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ 33W ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬೆಂಬಲವಿದ್ದು, 18W ರಿವರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸೌಲಭ್ಯವೂ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಫೋನ್ ಅಥವಾ ಆಕ್ಸೆಸರಿಗಳನ್ನ ಸಹ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬಹುದು.
ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ Redmi 15 5Gಯಲ್ಲಿ Qualcomm Snapdragon 6s Gen 3 ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ದೈನಂದಿನ ಬಳಕೆ, ಮಲ್ಟಿಟಾಸ್ಕಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಗೇಮಿಂಗ್ಗೆ ಈ ಚಿಪ್ಸೆಟ್ ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ನೀಡಲಿದೆ. 8GB RAM ಮತ್ತು 128GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ವೇರಿಯಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಈ ಫೋನ್, ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಫೈಲ್ಗಳನ್ನ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಸ್ಥಳಾವಕಾಶ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ Redmi 15 5G ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ. 17.53 ಸೆಂ.ಮೀ. (6.9 ಇಂಚು) ಗಾತ್ರದ FHD+ (1080x2400) ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ 144Hz ವರೆಗೆ ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್ಅನ್ನ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಗೇಮಿಂಗ್, ವಿಡಿಯೋ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಸ್ಕ್ರೋಲಿಂಗ್ ಅನುಭವ ಹೆಚ್ಚು ಮೃದುವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಫೋಟೋಗ್ರಫಿಗಾಗಿ ಈ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ 50MP AI ಡ್ಯುಯಲ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. AI ಆಧಾರಿತ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಉತ್ತಮ ಫೋಟೋಗಳನ್ನ ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲು ನೆರವಾಗಲಿವೆ.
ಜೊತೆಗೆ ಏರೋಸ್ಪೇಸ್-ಗ್ರೇಡ್ ಮೆಟಲ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಡೆಕೊ ಫೋನ್ಗೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. Midnight Black ಬಣ್ಣದ ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಧನ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಬೆಲೆ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, Redmi 15 5G (8GB + 128GB) ವೇರಿಯಂಟ್ನ ಮೂಳ ಬೆಲೆ ₹34,999 ಆಗಿದ್ದರೂ, ಆರಂಭಿಕ ಆಫರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ₹22,499ಕ್ಕೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಈ ಫೋನ್ ಮೇಲೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 36% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಇದರಿಂದ ಮಧ್ಯಮ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಫೀಚರ್ಗಳಿರುವ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಇದು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಬೃಹತ್ ಬ್ಯಾಟರಿ, ಹೈ ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ Snapdragon ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಮತ್ತು AI ಕ್ಯಾಮೆರಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನ ಪರಿಗಣಿಸಿದರೆ Redmi 15 5G ತನ್ನ ಬೆಲೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನೀಡುವ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಆಗಿದೆ.