/ಸೆ.3ಕ್ಕೆ Redmi 17 5G ಲಾಂಚ್‌: 7900mAh ಬ್ಯಾಟರಿ, 45W ಫಾಸ್ಟ್‌ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್‌; ಫೀಚರ್ಸ್‌ ನೋಡಿ!

Redmi 17 5G Launch: ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಗುಡ್ನ್ಯೂಸ್. Xiaomi ಕಂಪನಿಯ ಜನಪ್ರಿಯ Redmi ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ನ ಹೊಸ Redmi 17 5G ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಕಾಲಿಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಕಂಪನಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 3ರಂದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈ ಹೊಸ 5G ಫೋನ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ Amazon Indiaನಲ್ಲಿ ಇದರ ಮೈಕ್ರೋಸೈಟ್ ಕೂಡ ಲೈವ್ ಆಗಿದ್ದು, ಪ್ರಮುಖ ಫೀಚರ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ.
ಹೊಸ Redmi 17 5G ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಟರಿ, ವೇಗದ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಹೊಸ Snapdragon ಚಿಪ್ಸೆಟ್ನಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಫೋನ್ನ ಬೆಲೆ ಹಾಗೂ RAM-ಸ್ಟೋರೇಜ್ ವೇರಿಯಂಟ್ಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳನ್ನ ಕಂಪನಿ ಅಧಿಕೃತ ಲಾಂಚ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
7900mAh ಬಿಗ್ ಬ್ಯಾಟರಿ
Redmi 17 5Gಯ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆ ಅದರ 7900mAh ಬ್ಯಾಟರಿ. ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನ ಬಯಸುವ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಇದು ವಿಶೇಷ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಬಹುದು. ದಿನವಿಡೀ ವಿಡಿಯೋ ವೀಕ್ಷಣೆ, ಗೇಮಿಂಗ್, ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಬಳಕೆ ಹಾಗೂ ಇತರ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಬ್ಯಾಟರಿ ಬ್ಯಾಕಪ್ ನೀಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಫೋನ್ ಅನ್ನ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬ್ಯಾಟರಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ 45W ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸೌಲಭ್ಯವೂ ಇರಲಿದೆ. ಇದರಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನ ವೇಗವಾಗಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿದೆ. ಫೋನ್ ಇತರ ಸಾಧನಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ನೀಡಲು 22.5W ವೈರ್ಡ್ ರಿವರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬೆಂಬಲವನ್ನೂ ಹೊಂದಿರಲಿದೆ ಎಂದು ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
Snapdragon 4 Gen 5 ಪ್ರೊಸೆಸರ್
ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ Redmi 17 5G ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ Qualcomm Snapdragon 4 Gen 5 ಚಿಪ್ಸೆಟ್ ಇರಲಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. 5G ಸಂಪರ್ಕದ ಜೊತೆಗೆ ದಿನನಿತ್ಯದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳು, ಮಲ್ಟಿಟಾಸ್ಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಗೇಮಿಂಗ್ ಬಳಕೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ನೀಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಹೊಸ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಟರಿಯ ಸಂಯೋಜನೆ ಫೋನ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಬಹುದು. ಆದರೆ ನೈಜ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಫೋನ್ನ RAM, ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮತ್ತು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಆಪ್ಟಿಮೈಸೇಶನ್ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
50MP ಡ್ಯುಯಲ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ
ಫೋಟೋಗ್ರಫಿಗಾಗಿ Redmi 17 5G ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ 50MP ಮುಖ್ಯ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಹೊಂದಿರಲಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಇರುವ ಡ್ಯುಯಲ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. AI ಆಧಾರಿತ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಫೀಚರ್ಸ್ಗಳೂ ಲಭ್ಯವಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಫಿ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ಗಳಿಗಾಗಿ 8MP ಫ್ರಂಟ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಇರಲಿದೆ ಎಂದು ಲಭ್ಯವಿರುವ ವಿವರಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಪಂಚ್-ಹೋಲ್ ವಿನ್ಯಾಸದೊಂದಿಗೆ ಮುಂಭಾಗದ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
120Hz ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ
Redmi 17 5G ದೊಡ್ಡ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮತ್ತು 120Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್ನೊಂದಿಗೆ ಬರಲಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್ ಇರುವುದರಿಂದ ಸ್ಕ್ರೋಲಿಂಗ್, ಅನಿಮೇಷನ್ ಮತ್ತು ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಗೇಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಭವ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಮೂತ್ ಆಗಿರಬಹುದು. ಜಾಗತಿಕ ಮಾದರಿಯ ವಿವರಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಇದು 6.9 ಇಂಚಿನ HD+ LCD ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಮೂರು ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ
ವಿನ್ಯಾಸದ ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ Redmi 17 5G ಹೊಸ ಲುಕ್ನೊಂದಿಗೆ ಬರಲಿದೆ. ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಮೂರು ಬಣ್ಣ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು Xiaomi ಟೀಸರ್ಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ Winter Orange, Endurance Blue ಮತ್ತು Absolute Black ಬಣ್ಣಗಳ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಇರಬಹುದು. ಜಾಗತಿಕ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ವೆಗನ್ ಲೆದರ್ ಫಿನಿಶ್ ಕೂಡ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
Amazonನಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ
ಭಾರತದಲ್ಲಿ Redmi 17 5Gಯನ್ನ Amazon, mi.com ಮತ್ತು ಆಯ್ದ ಆಫ್ಲೈನ್ ರಿಟೇಲ್ ಸ್ಟೋರ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. Amazonನಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಇದರ ಮೈಕ್ರೋಸೈಟ್ ಲೈವ್ ಆಗಿರುವುದು ಗ್ರಾಹಕರ ಕುತೂಹಲ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಫೋನ್ನ ಬೆಲೆ, RAM ಮತ್ತು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ವೇರಿಯಂಟ್ಗಳ ಅಧಿಕೃತ ವಿವರಗಳು ಲಾಂಚ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಖರೀದಿದಾರರು ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆಯವರೆಗೆ ಕಾಯುವುದು ಸೂಕ್ತ.
ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು?
Redmi 17 5Gಯ ಭಾರತೀಯ ಬೆಲೆಯನ್ನ Xiaomi ಇನ್ನೂ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿಲ್ಲ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 3ರಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ ಲಾಂಚ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳು ಬಹಿರಂಗವಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಟರಿ, 5G ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು Snapdragon ಚಿಪ್ಸೆಟ್ ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ಬಜೆಟ್ ಮತ್ತು ಮಿಡ್ರೇಂಜ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಫೋನ್ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಒಟ್ನಲ್ಲಿ 7900mAh ಬ್ಯಾಟರಿ, 45W ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್, 22.5W ರಿವರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್, Snapdragon 4 Gen 5 ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಮತ್ತು 50MP ಕ್ಯಾಮೆರಾ Redmi 17 5Gಯ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಗಳಾಗಿವೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 3ರಂದು ಅಧಿಕೃತ ಬೆಲೆ ಹಾಗೂ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಷನ್ಗಳು ಹೊರಬಂದ ಬಳಿಕ ಈ ಫೋನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯಲಿದೆ ಎಂಬುದು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಲಿದೆ.