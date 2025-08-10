English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Redmi A5: Xiaomi ತನ್ನ ಕೈಗೆಟುಕುವ 4G ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ Redmi A5 ಅನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ 3GB ಮತ್ತು 4GB RAM ಆಯ್ಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಈ Redmi ಫೋನ್ 4GB ವರ್ಚುವಲ್ RAM ಅನ್ನು ಸಹ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಫೋನ್‌ನ ಮಾರಾಟವು ಏಪ್ರಿಲ್ 16ರಿಂದ ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಕೇವಲ 6,499 ರೂ.ನ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Aug 10, 2025, 09:46 AM IST
  • Xiaomi ಅತ್ಯಂತ ಅಗ್ಗದ Redmi A5 ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ
  • ಕೇವಲ 6,499 ರೂ.ಗೆ Redmi A5 ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಖರೀದಿಸಬಹುದು
  • ಈ ಫೋನ್‌ 6.88-ಇಂಚಿನ HD + LCD ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ

Redmi A5 4G Smartphone: Xiaomi ತನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಅಗ್ಗದ Redmi A5 ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ 4G ಸಂಪರ್ಕದೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದು 6.88-ಇಂಚಿನ HD + LCD ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದು 120Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್‌ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ 8MP ಮುಂಭಾಗದ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ Redmi ಈ ಬಜೆಟ್ ಫೋನ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟಾ-ಕೋರ್ Unisoc T7250 ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು 4GB RAM, 4GB ವರ್ಚುವಲ್ RAM ಅನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ.

Redmi A5 4G ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಎರಡು ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಮೊದಲ ರೂಪಾಂತರದ ಬೆಲೆ 8,999 ರೂ. ಆಗಿದ್ದು, 3GB RAM + 64GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಮೊದಲ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಈ ಫೋನ್ ಅನ್ನು 6,499 ರೂ.ಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಎರಡನೇ ರೂಪಾಂತರವು 4GB RAM + 128GB ಸ್ಟೋರೇಜ್‌ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇದರ ಬೆಲೆ 9.999 ರೂ. ಇದೆ. ಮೊದಲ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಕೇವಲ 7.499 ರೂ.ಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ದಿನಕ್ಕೆ ರೂ.50 ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಲಕ್ಷ-ಲಕ್ಷ! ಈ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಯೋಜನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ..

ಈ ಫೋನ್ ನೀಲಿ, ಕಪ್ಪು, ಬಂಗಾರದ ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಫೋನ್‌ನ ಮೊದಲ ಮಾರಾಟ ಏಪ್ರಿಲ್ 16ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇದು 6.88-ಇಂಚಿನ (1640 x 720 ಪಿಕ್ಸೆಲ್‌ಗಳು) HD+ IPS LCD ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು 120Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್, 240Hz ಟಚ್ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ ದರವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು TÜV ರೈನ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್-ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತವಾಗಿದೆ.‌

ಈ ಫೋನ್ 1.8 GHz ಆಕ್ಟಾ-ಕೋರ್ UNISOC T7250 12nm ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಬೆಂಬಲಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಲಿ-G57 MP1 GPU ಹೊಂದಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಕಂಪನಿಯು 3GB, 4GB RAM ಮತ್ತು 64GB, 128GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಫೋನ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್‌ಗಾಗಿ ಮೈಕ್ರೋ SD ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಒದಗಿಸಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: EFPO ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್.. ಪಿಎಫ್ ನಿಯಮದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆ! ಏನದು ಹೊಸ ಅಪ್ಡೇಟ್?

ಈ ಫೋನ್ 32MP ಹಿಂಬದಿಯ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇದು f/2.0 ಅಪರ್ಚರ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಸೆಲ್ಫಿಗಳಿಗಾಗಿ 8-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಮುಂಭಾಗದ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಇದೆ. ರೆಡ್ಮಿ ಫೋನ್ 5200mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇದು 15W ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಫೋನ್‌ನಲ್ಲಿ USB ಟೈಪ್-ಸಿ ಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕಾಗಿ ಈ ರೆಡ್ಮಿ ಫೋನ್ ಡ್ಯುಯಲ್ 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac 2.4GHz/5GHz, ಬ್ಲೂಟೂತ್ 5.2, GPS, ಗೆಲಿಲಿಯೋ ಮತ್ತು BDS ಜೊತೆಗೆ GLONASS ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

