Redmi K80 Ultra smartphone: ರೆಡ್ಮಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ 8,500mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯೊಂದಿಗೆ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿದೆ. ಚೀನೀ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ನ ಈ ಫೋನ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹಲವಾರು ಸೈಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ರೆಡ್ಮಿ ಫೋನ್ ಅನ್ನ GSMA ಮತ್ತು IMEI ಡೇಟಾಬೇಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಅದರ ಹಲವಾರು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ.
ಈ ರೆಡ್ಮಿ ಫೋನ್ ಅನ್ನ K90 ಅಲ್ಟ್ರಾ ಎಂದು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಇದು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ರೆಡ್ಮಿ K80 ಅಲ್ಟ್ರಾದ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಮೆಟಲ್ ಫ್ರೇಮ್ ಮತ್ತು ಮೀಡಿಯಾ ಟೆಕ್ ಡೈಮೆನ್ಸಿಟಿ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಫೋನ್ IMEI ಡೇಟಾಬೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಮಾದರಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2604FRK1ECನೊಂದಿಗೆ ಪಟ್ಟಿಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಈ ರೆಡ್ಮಿ ಫೋನ್ 165Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ 6.8-ಇಂಚಿನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಅಲ್ಟ್ರಾಸಾನಿಕ್ ಇನ್-ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಫಿಂಗರ್ಪ್ರಿಂಟ್ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಸಹ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು 100W ವೈರ್ಡ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ನೊಂದಿಗೆ 8,500mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಹೊಂದಿರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಗೇಮಿಂಗ್ ಉತ್ಸಾಹಿಗಳಿಗೆ ಈ ಫೋನ್ ಹೆಚ್ಚು ಬಿಸಿಯಾಗದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಫೋನ್ ಅಂತರ್ನಿರ್ಮಿತ ಕೂಲಿಂಗ್ ಫ್ಯಾನ್ ಹೊಂದಿದೆ.
ಕಂಪನಿಯು ಈಗಾಗಲೇ ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ Redmi K90 ಮತ್ತು K90 Pro Maxಯನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಸರಣಿಯ ಇತರ ಮಾದರಿಗಳಂತೆ ಇದು 50MP ಮುಖ್ಯ OIS ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಈ ಫೋನ್ ಸೆಲ್ಫಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಕರೆಗಾಗಿ 32MP ಮುಂಭಾಗದ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
ಚೀನಾದ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಲಾಗಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ವೀಬೊ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ರೆಡ್ಮಿ ಫೋನ್ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬಹುದು. ಭಾರತ ಸೇರಿದಂತೆ ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಪೊಕೊ ಎಫ್ ಸರಣಿಯಾಗಿ ಮರುನಾಮಕರಣ ಮಾಡಬಹುದು. ಫೋನ್ನ ನೋಟ ಮತ್ತು ವಿನ್ಯಾಸವು ರೆಡ್ಮಿ K90 ಪ್ರೊ ಮತ್ತು ರೆಡ್ಮಿ K90 ಪ್ರೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ನಂತೆಯೇ ಇರಬಹುದು.