ಈ ರೆಡ್‌ಮಿ ಫೋನ್ 165Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್‌ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ 6.8-ಇಂಚಿನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಅಲ್ಟ್ರಾಸಾನಿಕ್ ಇನ್-ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಫಿಂಗರ್‌ಪ್ರಿಂಟ್ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಸಹ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Feb 12, 2026, 11:48 PM IST
Redmi K80 Ultra smartphone: ರೆಡ್ಮಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ 8,500mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯೊಂದಿಗೆ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿದೆ. ಚೀನೀ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ನ ಈ ಫೋನ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹಲವಾರು ಸೈಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ರೆಡ್ಮಿ ಫೋನ್ ಅನ್ನ GSMA ಮತ್ತು IMEI ಡೇಟಾಬೇಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಅದರ ಹಲವಾರು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ.

ರೆಡ್‌ಮಿ ಫೋನ್ ಅನ್ನ K90 ಅಲ್ಟ್ರಾ ಎಂದು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಇದು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ರೆಡ್‌ಮಿ K80 ಅಲ್ಟ್ರಾದ ಅಪ್‌ಗ್ರೇಡ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಮೆಟಲ್ ಫ್ರೇಮ್ ಮತ್ತು ಮೀಡಿಯಾ ಟೆಕ್ ಡೈಮೆನ್ಸಿಟಿ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಫೋನ್ IMEI ಡೇಟಾಬೇಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾದರಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2604FRK1ECನೊಂದಿಗೆ ಪಟ್ಟಿಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಕುರಿತು ಹೊರಬಿತ್ತು ಮಹತ್ವದ ವರದಿ! ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಬೆಳವಣಿಗೆ..

ಈ ರೆಡ್‌ಮಿ ಫೋನ್ 165Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್‌ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ 6.8-ಇಂಚಿನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಅಲ್ಟ್ರಾಸಾನಿಕ್ ಇನ್-ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಫಿಂಗರ್‌ಪ್ರಿಂಟ್ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಸಹ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು 100W ವೈರ್ಡ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್‌ನೊಂದಿಗೆ 8,500mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಹೊಂದಿರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಗೇಮಿಂಗ್ ಉತ್ಸಾಹಿಗಳಿಗೆ ಈ ಫೋನ್ ಹೆಚ್ಚು ಬಿಸಿಯಾಗದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಫೋನ್ ಅಂತರ್ನಿರ್ಮಿತ ಕೂಲಿಂಗ್ ಫ್ಯಾನ್ ಹೊಂದಿದೆ.

ಕಂಪನಿಯು ಈಗಾಗಲೇ ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ Redmi K90 ಮತ್ತು K90 Pro Maxಯನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಸರಣಿಯ ಇತರ ಮಾದರಿಗಳಂತೆ ಇದು 50MP ಮುಖ್ಯ OIS ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಈ ಫೋನ್ ಸೆಲ್ಫಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಕರೆಗಾಗಿ 32MP ಮುಂಭಾಗದ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Jio Link Plans: ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ದಿನಕ್ಕೆ 5GB ಡೇಟಾ! 28 ದಿನ ಉಚಿತ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ

ಚೀನಾದ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಲಾಗಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್ ವೀಬೊ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ರೆಡ್‌ಮಿ ಫೋನ್ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬಹುದು. ಭಾರತ ಸೇರಿದಂತೆ ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಪೊಕೊ ಎಫ್ ಸರಣಿಯಾಗಿ ಮರುನಾಮಕರಣ ಮಾಡಬಹುದು. ಫೋನ್‌ನ ನೋಟ ಮತ್ತು ವಿನ್ಯಾಸವು ರೆಡ್‌ಮಿ K90 ಪ್ರೊ ಮತ್ತು ರೆಡ್‌ಮಿ K90 ಪ್ರೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್‌ನಂತೆಯೇ ಇರಬಹುದು.

