Redmi K90 Ultra Smartphone: ಚೀನಾದ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಕಂಪನಿ ರೆಡ್ಮಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಜಂಬೊ 10,000Mah ಬ್ಯಾಟರಿಯೊಂದಿಗೆ ಇದನ್ನ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಲಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಇದನ್ನು ರೆಡ್ಮಿ K90 ಅಲ್ಟ್ರಾ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿದೆ. ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ವಿನ್ಯಾಸದೊಂದಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.
ಕಳೆದ ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ Redmi K80 ಅಲ್ಟ್ರಾ ಫೋನ್ನ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನೇ ಇದು ಹೊಂದಿರಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲವು ಮಾಹಿತಿ ಈಗಾಗಲೇ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸೋರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. Redmi K90 Ultra ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಪ್ರಬಲ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಇದನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ 10,000 mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯೊಂದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಲಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ₹5,00,000 ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ₹2,24,974 ಬಡ್ಡಿ ಸಿಗುತ್ತೆ
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ರೆಡ್ಮಿ ಕಂಪನಿಯು ರೆಡ್ಮಿ K90 ಜೊತೆಗೆ ರೆಡ್ಮಿ K90 ಮತ್ತು ರೆಡ್ಮಿ K90 ಪ್ರೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳನ್ನ ಸಹ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಮೊಬೈಲ್ಗಳನ್ನ ಶಕ್ತಿಯುತ 7,100 mAh ಬ್ಯಾಟರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಮುಂಬರುವ ರೆಡ್ಮಿ K90 ಅಲ್ಟ್ರಾ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ 100 W ವೈರ್ಡ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬೆಂಬಲವನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತಲೂ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಪೂರ್ಣ-ವೇಗದ ವೈರ್ಲೆಸ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬೆಂಬಲವನ್ನ ಹೊಂದಿರಲಿದೆ. ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಮೀಡಿಯಾ ಟೆಕ್ ಡೈಮೆನ್ಸಿಟಿ 9500 ಪ್ರೊಸೆಸರ್ನೊಂದಿಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಗೇಮಿಂಗ್ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಉತ್ತಮ ಅನುಭವ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ರೆಡ್ಮಿ K90 ಅಲ್ಟ್ರಾ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಡಾಲ್ಬಿ ವಿಷನ್ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಅನ್ನ ವಿವಿಧ ರೂಪಾಂತರಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಬೇಸ್ ರೂಪಾಂತರವು 16 GB RAMನೊಂದಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಇದರ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೆಟಪ್ 50 ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಮುಖ್ಯ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಜೊತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ 50 ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಟೆಲಿಫೋಟೋ ಲೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು 8 ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಅಲ್ಟ್ರಾ-ವೈಡ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: OPS vs NPS: ಹಳೆಯ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬಿಗ್ ಅಪ್ಡೇಟ್
ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ 20 ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಹೊಂದಿರಲಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳನ್ನ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲಿದೆ. ಇದು ಹಿಂದಿನ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಆಗಿರಲಿದೆ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ.