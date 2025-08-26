ಕೇವಲ ₹12,000ಕ್ಕೆ 200MP ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಹೊಂದಿರುವ Redmi Note 13 Pro 5G ಖರೀದಿಸಿ

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Redmi Note 13 Pro 5G: ರೆಡ್ಮಿಯ 200MP ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಫೋನ್‌ನ ಬೆಲೆಯನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ರೆಡ್ಮಿ ಫೋನ್ 12GB RAM, 256G ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಫೋನ್‌ನ ಬೆಲೆಯನ್ನು 12,000 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದನ್ನು 17,000 ರೂ.ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು.

Redmi ಫೋನ್ 6.67-ಇಂಚಿನ AMOLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಫೋನ್‌ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯ ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ 1.5K ಪಿಕ್ಸೆಲ್‌ಗಳು. ಅಲ್ಲದೆ ಇದು 120Hz ಹೈ ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್‌ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಡಾಲ್ಬಿ ವಿಷನ್, ಇನ್-ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಫಿಂಗರ್‌ಪ್ರಿಂಟ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಬಲವಾದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಫೋನ್‌ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ. ಈ ಫೋನ್ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 14 ಆಧಾರಿತ ಹೈಪರ್‌ OSನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ ಏರ್‌ಟೆಲ್‌ ನಿಂದ ಬೊಂಬಾಟ್ ಪ್ಲಾನ್..! ಹೈಸ್ಪೀಡ್ ಡೇಟಾ, ಉಚಿತ ಕರೆ.. ಹಲವು OTT ಸೌಲಭ್ಯಗಳು..!

Redmi Note 13 Proನಲ್ಲಿ Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ 12GB RAM ಮತ್ತು 256GBವರೆಗಿನ ಸ್ಟೋರೇಜ್‌ಅನ್ನ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು 5100mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯೊಂದಿಗೆ 67W ವೇಗದ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿ ಈ ಫೋನ್ IP54 ರೇಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಇದು ನೀರು ಬಿದ್ದರೂ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ರೆಡ್ಮಿ ನೋಟ್ 13 ಪ್ರೊ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಟ್ರಿಪಲ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್ ಇದೆ. ಇದು 200MP ಮುಖ್ಯ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ 8MP ಅಲ್ಟ್ರಾ ವೈಡ್ ಮತ್ತು 2MP ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಇರುತ್ತದೆ. ಸೆಲ್ಫಿ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಕರೆಗಾಗಿ ಫೋನ್ 16MP ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ವಿಚ್ಛೇದಿತ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕುಟುಂಬ ಪಿಂಚಣಿ: ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ

ರೆಡ್ಮಿ ನೋಟ್ 13 ಪ್ರೊ 8GB RAM + 128GB, 8GB RAM + 256GB ಮತ್ತು 12GB RAM + 256GB ಎಂಬ ಮೂರು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು 28,999 ರೂ.ನ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಬೆಲೆ ಕಡಿತದ ನಂತರ ಈ ಫೋನ್ 16,800 ರೂ.ನ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಶಿಯೋಮಿಯ ಅಧಿಕೃತ ಶಾಪ್‌ನಿಂದ ಖರೀದಿಸಬಹುದು.

