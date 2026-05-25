REDMI Note 15 5G Smartphone: ಭಾರತೀಯ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಮ ಬೆಲೆಯ 5G ಮೊಬೈಲ್ಗಳಿಗೆ ಭಾರೀ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ನಡುವೆ ರೆಡ್ಮಿ ನೋಟ್ 15 5G ಇದೀಗ ಟೆಕ್ ಪ್ರಿಯರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. 108MP OIS ಕ್ಯಾಮೆರಾ, Snapdragon 6 Gen 3 ಪ್ರೊಸೆಸರ್, ಕರ್ವ್ಡ್ AMOLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮತ್ತು ಬೃಹತ್ ಬ್ಯಾಟರಿಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಫೋನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ.
ರೆಡ್ಮಿ ನೋಟ್ 15 5Gನಲ್ಲಿ 17.2 ಸೆಂ.ಮೀ ಗಾತ್ರದ Tough Curved AMOLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ವಿಡಿಯೋ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಗೇಮಿಂಗ್ಗೆ ಉತ್ತಮ ಅನುಭವ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಕರ್ವ್ಡ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ವಿನ್ಯಾಸ ಫೋನ್ಗೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದು, ಯುವ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನ ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆ 108MP OIS (Optical Image Stabilization) ಕ್ಯಾಮೆರಾ. ಕಡಿಮೆ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲೂ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಫೋಟೋ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರ ವಿಡಿಯೋ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ. ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಇದು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಟೆಕ್ ತಜ್ಞರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ Snapdragon 6 Gen 3 ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ವೇಗವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಮತ್ತು ಸ್ಮೂತ್ ಮಲ್ಟಿಟಾಸ್ಕಿಂಗ್ ಅನುಭವ ನೀಡುತ್ತದೆ. 8GB RAM ಮತ್ತು 128GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಇರುವುದರಿಂದ ಗೇಮಿಂಗ್, ವಿಡಿಯೋ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಆ್ಯಪ್ ಬಳಕೆಯಲ್ಲೂ ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
5520mAh ಬೃಹತ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಈ ಫೋನ್ನ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷತೆ. ಒಂದು ಬಾರಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದರೆ ದೀರ್ಘ ಕಾಲ ಬ್ಯಾಟರಿ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಜೊತೆಗೆ 45W ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇರುವುದರಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ಫೋನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬಹುದು.
ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ರೆಡ್ಮಿ ನೋಟ್ ಸರಣಿಯ ಫೋನ್ಗಳಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಭಾರೀ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಇದ್ದು, ಹೊಸ Note 15 5G ಕೂಡ ಆ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಫೀಚರ್ಗಳನ್ನ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದು ಈ ಫೋನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಬಲವಾಗಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ ಅಮೆಜಾನ್ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ₹26,999ಕ್ಕೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಅಲ್ಲದೇ EMI, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಆಫರ್ಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆ.