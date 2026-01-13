English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Technology
  • 108MP ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಹೊಂದಿರುವ Redmi Note 15 5G ಬಿಡುಗಡೆ: ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು?

108MP ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಹೊಂದಿರುವ Redmi Note 15 5G ಬಿಡುಗಡೆ: ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು?

Redmi Note 15 5G ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಕ್ವಾಲ್ಕಾಮ್ ಸ್ನಾಪ್‌ಡ್ರಾಗನ್ 6 Gen 3 ಪ್ರೊಸೆಸರ್‌ನಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗಿದ್ದು, 8GBವರೆಗಿನ RAM ಮತ್ತು 256GB ಸ್ಟೋರೇಜ್‌ ಹೊಂದಿದೆ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Jan 13, 2026, 07:32 PM IST
  • 108MP ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಹೊಂದಿರುವ Redmi Note 15 5G ಬಿಡುಗಡೆ
  • ಈ ಬಜೆಟ್ ರೆಡ್‌ಮಿ ಫೋನ್ 6.77-ಇಂಚಿನ AMOLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಹೊಂದಿದೆ
  • ಈ ಫೋನ್ 5520mAh ಬ್ಯಾಟರಿ & 45W ವೇಗದ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್‌ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ

Trending Photos

EPFO 3.0: ಈ ದಿನದಿಂದ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಕೈ ಸೇರುತ್ತೆ ಪಿಎಫ್‌ ಹಣ.. ಲಕ್ಷಾಂತರ ಇಪಿಎಫ್‌ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್‌
camera icon6
EPFO
EPFO 3.0: ಈ ದಿನದಿಂದ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಕೈ ಸೇರುತ್ತೆ ಪಿಎಫ್‌ ಹಣ.. ಲಕ್ಷಾಂತರ ಇಪಿಎಫ್‌ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್‌
ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ನಡುವೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿ ಸುಲಭವಾಗಿಸಲು ಕೇಂದ್ರದ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗ..! ಇನ್ಮುಂದೆ ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಬಂಗಾರ?
camera icon6
Today Gold Rate
ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ನಡುವೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿ ಸುಲಭವಾಗಿಸಲು ಕೇಂದ್ರದ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗ..! ಇನ್ಮುಂದೆ ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಬಂಗಾರ?
ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬದ ದಿನ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ʼಸೂರ್ಯ ದೋಷʼದಿಂದ ಮುಕ್ತಿ.. ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು, ಕೀರ್ತಿ
camera icon8
Makar Sankranti 2026
ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬದ ದಿನ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ʼಸೂರ್ಯ ದೋಷʼದಿಂದ ಮುಕ್ತಿ.. ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು, ಕೀರ್ತಿ
SBI ನಲ್ಲಿ ಖಾತೆ ಇದ್ರೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ 35,00,000 ರೂ.! ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತೇ?
camera icon5
SBI
SBI ನಲ್ಲಿ ಖಾತೆ ಇದ್ರೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ 35,00,000 ರೂ.! ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತೇ?
108MP ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಹೊಂದಿರುವ Redmi Note 15 5G ಬಿಡುಗಡೆ: ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು?

Redmi Note 15 5G Smartphone: ಚೀನಾದ ಪ್ರಮುಖ ಕಂಪನಿ ಶಿಯೋಮಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 108MP ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಹೊಂದಿರುವ ರೆಡ್ಮಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ರೆಡ್ಮಿ ಫೋನ್ ಜನವರಿ 6ರಂದು ಅನಾವರಣಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಫೋನ್‌ನ ಹಲವಾರು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನ ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಈ ಬಜೆಟ್ ರೆಡ್‌ಮಿ ಫೋನ್ 6.77-ಇಂಚಿನ AMOLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದು, 120Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್‌ಅನ್ನ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಫೋನ್‌ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಬಾಗಿದ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು 120Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್‌ಅನ್ನ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಫೋನ್‌ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ 3300 ನಿಟ್‌ಗಳ ಗರಿಷ್ಠ ಹೊಳಪನ್ನ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಇನ್ಮುಂದೆ ಕೆಲವೇ ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಗೆ ಸೇರುತ್ತೆ PF ಹಣ.. ಸರ್ಕಾರದ ಈ ಹೊಸ ನಿಯಮದಿಂದ ನೌಕರಿರಿಗೆ ಬಾರೀ ಲಾಭ

ಈ ಫೋನ್ ಜೊತೆಗೆ ಕಂಪನಿಯು ರೆಡ್ಮಿ ನೋಟ್ 15 ಪ್ರೊಅನ್ನ ಸಹ ಪರಿಚಯಿಸಲಿದೆ. ಈ ಸರಣಿಯು 7.35mm ದಪ್ಪವಿದೆ. ರೆಡ್ಮಿ ನೋಟ್ 15 108MP ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ರೆಡ್ಮಿ ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ. ಈ ಕ್ಯಾಮೆರಾ 4K ಗುಣಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋವನ್ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬಹುದು.

Redmi Note 15 5G ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಕ್ವಾಲ್ಕಾಮ್ ಸ್ನಾಪ್‌ಡ್ರಾಗನ್ 6 Gen 3 ಪ್ರೊಸೆಸರ್‌ನಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗಿದ್ದು, 8GBವರೆಗಿನ RAM ಮತ್ತು 256GB ಸ್ಟೋರೇಜ್‌ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 15 ಆಧಾರಿತ ಹೈಪರ್‌OS 2 ಅನ್ನ ರನ್ ಮಾಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಫೋನ್ IP66 ರೇಟಿಂಗ್ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇದು ಧೂಳು ಮತ್ತು ನೀರು ನಿರೋಧಕವಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ₹3,50,000 ಠೇವಣಿ ಇಟ್ರೆ ₹1,57,162 ಬಡ್ಡಿ ಸಿಗುತ್ತೆ: ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ

ಈ ಫೋನ್ ಶಕ್ತಿಯುತ 5520mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು 45W ವೇಗದ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಸಜ್ಜುಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಫೋನ್ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಡ್ಯುಯಲ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮತ್ತು ಸೆಲ್ಫಿಗಳಿಗಾಗಿ ಇನ್-ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಪಂಚ್-ಹೋಲ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ ₹15,000ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ.

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ (Puttaraj K Alur) ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.  

ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser)ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi)ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Redmi Note 15 5GREDMIRedmi Note 15 5G launchRedmi Note 15 5G india launchRedmi Note 15 5G specs

Trending News