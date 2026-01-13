108MP ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಹೊಂದಿರುವ Redmi Note 15 5G ಬಿಡುಗಡೆ: ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು?

Redmi Note 15 5G Smartphone: ಚೀನಾದ ಪ್ರಮುಖ ಕಂಪನಿ ಶಿಯೋಮಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 108MP ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಹೊಂದಿರುವ ರೆಡ್ಮಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ರೆಡ್ಮಿ ಫೋನ್ ಜನವರಿ 6ರಂದು ಅನಾವರಣಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಫೋನ್ನ ಹಲವಾರು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನ ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ.
ಈ ಬಜೆಟ್ ರೆಡ್ಮಿ ಫೋನ್ 6.77-ಇಂಚಿನ AMOLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದು, 120Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್ಅನ್ನ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಫೋನ್ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಬಾಗಿದ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು 120Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್ಅನ್ನ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಫೋನ್ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ 3300 ನಿಟ್ಗಳ ಗರಿಷ್ಠ ಹೊಳಪನ್ನ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ.
ಈ ಫೋನ್ ಜೊತೆಗೆ ಕಂಪನಿಯು ರೆಡ್ಮಿ ನೋಟ್ 15 ಪ್ರೊಅನ್ನ ಸಹ ಪರಿಚಯಿಸಲಿದೆ. ಈ ಸರಣಿಯು 7.35mm ದಪ್ಪವಿದೆ. ರೆಡ್ಮಿ ನೋಟ್ 15 108MP ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ರೆಡ್ಮಿ ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ. ಈ ಕ್ಯಾಮೆರಾ 4K ಗುಣಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋವನ್ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬಹುದು.
Redmi Note 15 5G ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಕ್ವಾಲ್ಕಾಮ್ ಸ್ನಾಪ್ಡ್ರಾಗನ್ 6 Gen 3 ಪ್ರೊಸೆಸರ್ನಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗಿದ್ದು, 8GBವರೆಗಿನ RAM ಮತ್ತು 256GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 15 ಆಧಾರಿತ ಹೈಪರ್OS 2 ಅನ್ನ ರನ್ ಮಾಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಫೋನ್ IP66 ರೇಟಿಂಗ್ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇದು ಧೂಳು ಮತ್ತು ನೀರು ನಿರೋಧಕವಾಗಿದೆ.
ಈ ಫೋನ್ ಶಕ್ತಿಯುತ 5520mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು 45W ವೇಗದ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ನೊಂದಿಗೆ ಸಜ್ಜುಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಫೋನ್ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಡ್ಯುಯಲ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮತ್ತು ಸೆಲ್ಫಿಗಳಿಗಾಗಿ ಇನ್-ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಪಂಚ್-ಹೋಲ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ ₹15,000ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ.