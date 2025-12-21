Redmi Note 15 5G Smartphone: ರೆಡ್ಮಿ ತನ್ನ ಬಜೆಟ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಅನ್ನ 2026ರ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿದೆ. ಈ ಚೀನೀ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ನ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ 108MP ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಟರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರಲಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ನ ಬೆಲೆಯನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಶಿಯೋಮಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಈ ಫೋನ್ ಅನ್ನ ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತು. ಈಗ ಅದರ ಜಾಗತಿಕ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಈ ರೆಡ್ಮಿ ಫೋನ್ ಜನವರಿ 6ರಂದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ರೆಡ್ಮಿ ನೋಟ್ 15 5G ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಅನ್ನ 8GB RAM + 128GB ಮತ್ತು 8GB RAM + 256GB ಎಂಬ ಎರಡು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡಬಹುದು. ಇದನ್ನ ₹22,999ರ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಇದರ ಉನ್ನತ ರೂಪಾಂತರವು ₹24,999ಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಈ ಫೋನ್ ಜೊತೆಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ರೆಡ್ಮಿ ಪ್ಯಾಡ್ 2ಅನ್ನ ಸಹ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ, ಅದರ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನ ಸಹ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದು ಈಗ ಇನ್ನೂ ಸುಲಭ...!
Redmi Note 15 5G ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು
ಈ ಫೋನ್ ಅನ್ನ ಈಗಾಗಲೇ ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿರುವ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ಕಾಣಬಹುದು. ಈ ರೆಡ್ಮಿ ಫೋನ್ 6.77-ಇಂಚಿನ FHD+ AMOLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯೊಂದಿಗೆ 120Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಬರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ರೆಡ್ಮಿ ನೋಟ್ 15 ಕ್ವಾಲ್ಕಾಮ್ ಸ್ನಾಪ್ಡ್ರಾಗನ್ 6 ಜೆನ್ 3 ಪ್ರೊಸೆಸರ್ನಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಕಂಪನಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಟೀಸರ್ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಫೋನ್ 108MP ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಚೀನೀ ರೂಪಾಂತರವು 50MP ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನ ಹೊಂದಿತ್ತು. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಈ ಫೋನ್ 5520mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು 45W ವೇಗದ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 16 ಆಧಾರಿತ ಹೈಪರ್OS 2ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: BPL Card: ಬಿಪಿಎಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ ಬಿಗ್ ಶಾಕ್! ಲಕ್ಷಾಂತರ ಪಡಿತರ ಚೀಟಿ ರದ್ದು..!
ಮುಂಬರುವ Redmi Note 15 ಕಂಪನಿಯ ಹಿಂದಿನ ಮಾದರಿಯಾದ Redmi Note 14ನಂತೆಯೇ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರಲಿದೆ. Redmi Note 14 108MP + 2MP ಡ್ಯುಯಲ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್ ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು. ಈ ಫೋನ್ 20MP ಸೆಲ್ಫಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾದೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.