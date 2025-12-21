English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Technology
  • Redmiಯಿಂದ ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೆ Note 15 5G ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ ಬಿಡುಗಡೆ: ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?

Redmiಯಿಂದ ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೆ Note 15 5G ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ ಬಿಡುಗಡೆ: ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?

Redmi Note 15 5G ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ ಬೆಲೆ ಬಿಡುಗಡೆಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದೆ. ಈ Redmi ಫೋನ್ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ 108MP ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Dec 21, 2025, 01:00 PM IST
  • 2026ರ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ರೆಡ್ಮಿ ಬಜೆಟ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿದೆ
  • ಈ ಚೀನೀ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ನ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ 108MP ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಟರಿ ಹೊಂದಿದೆ
  • ಈ ರೆಡ್‌ಮಿ ಫೋನ್ 6.77-ಇಂಚಿನ FHD+ AMOLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯೊಂದಿಗೆ ಬರಲಿದೆ

Trending Photos

ಈ 5 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರು ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಿಯೇ ಸಾಯ್ತಾರೆ! ಬಡತನ ಇವರ ಹತ್ತಿರವೂ ಸುಳಿಯಲ್ಲ
camera icon6
Dhana Yoga
ಈ 5 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರು ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಿಯೇ ಸಾಯ್ತಾರೆ! ಬಡತನ ಇವರ ಹತ್ತಿರವೂ ಸುಳಿಯಲ್ಲ
ಶನಿಯ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಪಂಚಗ್ರಹಿ ಯೋಗ: ಈ 3 ರಾಶಿಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕ್ಷುಬ್ಧತೆ, ಸಂಕಷ್ಟಗಳ ಸರಮಾಲೆ
camera icon5
Panchgrahi Yoga
ಶನಿಯ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಪಂಚಗ್ರಹಿ ಯೋಗ: ಈ 3 ರಾಶಿಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕ್ಷುಬ್ಧತೆ, ಸಂಕಷ್ಟಗಳ ಸರಮಾಲೆ
ಖದರ್‌ ಲುಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಚಂದುಳ್ಳಿ ಚೆಲುವೆಯರ ದಿಲ್‌ ಕದ್ದ ನಟ ಶ್ರೇಯಸ್​ ಮಂಜು..!
camera icon7
Shreyas manju mass look photos
ಖದರ್‌ ಲುಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಚಂದುಳ್ಳಿ ಚೆಲುವೆಯರ ದಿಲ್‌ ಕದ್ದ ನಟ ಶ್ರೇಯಸ್​ ಮಂಜು..!
ಸಮಂತಾಗೂ ಮುನ್ನ ಗುಡ್‌ ನ್ಯೂಸ್ ಕೊಟ್ರಾ ಮಾಜಿ ಪತಿ ನಾಗಚೈತನ್ಯ ಶೋಭಿತಾ ದಂಪತಿ?
camera icon7
Nagachaithanya shobhitha good news
ಸಮಂತಾಗೂ ಮುನ್ನ ಗುಡ್‌ ನ್ಯೂಸ್ ಕೊಟ್ರಾ ಮಾಜಿ ಪತಿ ನಾಗಚೈತನ್ಯ ಶೋಭಿತಾ ದಂಪತಿ?
Redmiಯಿಂದ ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೆ Note 15 5G ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ ಬಿಡುಗಡೆ: ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?

Redmi Note 15 5G Smartphone: ರೆಡ್ಮಿ ತನ್ನ ಬಜೆಟ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ಅನ್ನ 2026ರ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿದೆ. ಈ ಚೀನೀ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ನ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ 108MP ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಟರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರಲಿದೆ. ಈ ಫೋನ್‌ನ ಬೆಲೆಯನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಶಿಯೋಮಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಈ ಫೋನ್ ಅನ್ನ ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತು. ಈಗ ಅದರ ಜಾಗತಿಕ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಈ ರೆಡ್ಮಿ ಫೋನ್ ಜನವರಿ 6ರಂದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ರೆಡ್ಮಿ ನೋಟ್ 15 5G ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ಅನ್ನ 8GB RAM + 128GB ಮತ್ತು 8GB RAM + 256GB ಎಂಬ ಎರಡು ಸ್ಟೋರೇಜ್‌ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡಬಹುದು. ಇದನ್ನ ₹22,999ರ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಇದರ ಉನ್ನತ ರೂಪಾಂತರವು ₹24,999ಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಈ ಫೋನ್ ಜೊತೆಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ರೆಡ್ಮಿ ಪ್ಯಾಡ್ 2ಅನ್ನ ಸಹ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ, ಅದರ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನ ಸಹ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದು ಈಗ ಇನ್ನೂ ಸುಲಭ...!

Redmi Note 15 5G ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು

ಈ ಫೋನ್ ಅನ್ನ ಈಗಾಗಲೇ ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿರುವ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಹಾರ್ಡ್‌ವೇರ್ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ಕಾಣಬಹುದು. ಈ ರೆಡ್‌ಮಿ ಫೋನ್ 6.77-ಇಂಚಿನ FHD+ AMOLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯೊಂದಿಗೆ 120Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್‌ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಬರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ರೆಡ್‌ಮಿ ನೋಟ್ 15 ಕ್ವಾಲ್ಕಾಮ್ ಸ್ನಾಪ್‌ಡ್ರಾಗನ್ 6 ಜೆನ್ 3 ಪ್ರೊಸೆಸರ್‌ನಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.

ಕಂಪನಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಟೀಸರ್ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಫೋನ್ 108MP ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಚೀನೀ ರೂಪಾಂತರವು 50MP ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನ ಹೊಂದಿತ್ತು. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಈ ಫೋನ್ 5520mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು 45W ವೇಗದ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 16 ಆಧಾರಿತ ಹೈಪರ್‌OS 2ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: BPL Card: ಬಿಪಿಎಲ್​ ಕಾರ್ಡ್​​​ ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ ಬಿಗ್ ಶಾಕ್​! ಲಕ್ಷಾಂತರ ಪಡಿತರ ಚೀಟಿ ರದ್ದು..!

ಮುಂಬರುವ Redmi Note 15 ಕಂಪನಿಯ ಹಿಂದಿನ ಮಾದರಿಯಾದ Redmi Note 14ನಂತೆಯೇ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರಲಿದೆ. Redmi Note 14 108MP + 2MP ಡ್ಯುಯಲ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್ ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು. ಈ ಫೋನ್ 20MP ಸೆಲ್ಫಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾದೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser) ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi) ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ M.Sc. ...Read More

Redmi Note 15 5G SmartphoneRedmi Note 15 5GREDMIredmi note 15redmi note 15 price

Trending News