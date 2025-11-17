English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಶೀಘ್ರವೇ Redmi Note 15 ಸರಣಿಯ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ ಬಿಡುಗಡೆ: ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ..?

Redmi Note 15 ಸರಣಿಯ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ Redmiಯ Redmi Note 14ನ ಅಪ್‌ಗ್ರೇಡ್‌ ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಅಂದರೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2024ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಇದೀಗ ಅದ್ಭುತ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರುವ ಹೊಸ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಕಂಪನಿ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Nov 17, 2025, 03:29 PM IST
  • Redmi Note 15 ಸರಣಿಯು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ
  • ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ MediaTek Dimensity 6300 ಪ್ರೊಸೆಸರ್‌ ಹೊಂದಿರಲಿದೆ
  • ರೆಡ್ಮಿಯ ಹೊಸ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಹಲವಾರು ಅದ್ಭುತ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರಲಿದೆ

ಶೀಘ್ರವೇ Redmi Note 15 ಸರಣಿಯ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ ಬಿಡುಗಡೆ: ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ..?

Redmi Note 15 series: Redmi Note 15 ಸರಣಿಯು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ ಸರಣಿಯನ್ನ ಈಗಾಗಲೇ ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದೀಗ ಅದರ ಜಾಗತಿಕ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಬಿಡುಗಡೆಗಾಗಿ ಕಾಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ. Redmi Note 15Cಯನ್ನ Redmi Note 15 ಸರಣಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿಯೂ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಆದರೆ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. Redmi Note 15C ಈ ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬಹುದು ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.  

Redmi Note 15 ಸರಣಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಯಾವಾಗ? 

ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ರೆಡ್ಮಿ ನೋಟ್ 15 ಸರಣಿಯನ್ನ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025ರಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಡಿಸೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿಖರ ದಿನಾಂಕದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸಲಾಗಿಲ್ಲವಾದರೂ, ರೆಡ್ಮಿ ನೋಟ್ 15 ಸರಣಿಯು ಡಿಸೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ದೃಢಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ರೆಡ್ಮಿ ನೋಟ್ 15 ಸರಣಿಯು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2024ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ರೆಡ್ಮಿಯ ರೆಡ್ಮಿ ನೋಟ್ 14 ಸರಣಿಯ ಅಪ್‌ಗ್ರೇಡ್‌ ಮಾದರಿಯಾಗಲಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಪಿಂಚಣಿ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾಯಿಸಿ ಸರ್ಕಾರದ ಮಹತ್ವದ ಆದೇಶ : ತಿಂಗಳಾಂತ್ಯದೊಳಗೆ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರಷ್ಟೇ ಪೆನ್ಶನ್ !

ಹೊಸ ಅಲೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಲಿದೆ

ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಹೊಸ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ ಸರಣಿಯು ಜನವರಿ 9, 2026ರಿಂದ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ರೆಡ್‌ಮಿ ನೋಟ್ 14 ಸರಣಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅಲೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಲಿದ್ದು, ಬಜೆಟ್‌ಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವಂತೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ರೆಡ್‌ಮಿ ನೋಟ್ ಸರಣಿಯಂತೆಯೇ ರೆಡ್‌ಮಿ ನೋಟ್ 15 ಸರಣಿಯು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.  

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹಲವಾರು ಇತರ ಚೀನೀ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಗಳು ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಜೂನ್-ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಫೋನ್‌ಗಳನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ ವಿವೋ. ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ರೆಡ್‌ಮಿ ಫೋನ್‌ಗಳು ಅಪ್ರತಿಮವಾಗಿದ್ದ ಕಾಲವಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಒನ್‌ಪ್ಲಸ್, ವಿವೋ ಮತ್ತು ಒಪ್ಪೋದಂತಹ ಬ್ರಾಂಡ್‌ಗಳ ಫೋನ್‌ಗಳು ಸಹ ಬಲವಾದ ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಿವೆ. Redmi Note 15C 5G ಫೋನ್ MediaTek Dimensity 6300 ಪ್ರೊಸೆಸರ್‌ನಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಫೋನ್‌ನ 4G ರೂಪಾಂತರವು MediaTek Helio G81 Ultra ಪ್ರೊಸೆಸರ್‌ನಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ..? ಜಗತ್ತಿನ ಮುಕ್ಕಾಲು ಭಾಗ ಸಂಪತ್ತು ಹಣದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..!

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser) ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi) ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ M.Sc. ...Read More

