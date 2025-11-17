Redmi Note 15 series: Redmi Note 15 ಸರಣಿಯು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ ಸರಣಿಯನ್ನ ಈಗಾಗಲೇ ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದೀಗ ಅದರ ಜಾಗತಿಕ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಬಿಡುಗಡೆಗಾಗಿ ಕಾಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ. Redmi Note 15Cಯನ್ನ Redmi Note 15 ಸರಣಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿಯೂ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಆದರೆ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. Redmi Note 15C ಈ ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬಹುದು ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.
Redmi Note 15 ಸರಣಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಯಾವಾಗ?
ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ರೆಡ್ಮಿ ನೋಟ್ 15 ಸರಣಿಯನ್ನ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025ರಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ನಿಖರ ದಿನಾಂಕದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸಲಾಗಿಲ್ಲವಾದರೂ, ರೆಡ್ಮಿ ನೋಟ್ 15 ಸರಣಿಯು ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ದೃಢಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ರೆಡ್ಮಿ ನೋಟ್ 15 ಸರಣಿಯು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2024ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ರೆಡ್ಮಿಯ ರೆಡ್ಮಿ ನೋಟ್ 14 ಸರಣಿಯ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾದರಿಯಾಗಲಿದೆ.
ಹೊಸ ಅಲೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಲಿದೆ
ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಹೊಸ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಸರಣಿಯು ಜನವರಿ 9, 2026ರಿಂದ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ರೆಡ್ಮಿ ನೋಟ್ 14 ಸರಣಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅಲೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಲಿದ್ದು, ಬಜೆಟ್ಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವಂತೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ರೆಡ್ಮಿ ನೋಟ್ ಸರಣಿಯಂತೆಯೇ ರೆಡ್ಮಿ ನೋಟ್ 15 ಸರಣಿಯು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹಲವಾರು ಇತರ ಚೀನೀ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳು ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಗಳು ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಜೂನ್-ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಫೋನ್ಗಳನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ ವಿವೋ. ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ರೆಡ್ಮಿ ಫೋನ್ಗಳು ಅಪ್ರತಿಮವಾಗಿದ್ದ ಕಾಲವಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಒನ್ಪ್ಲಸ್, ವಿವೋ ಮತ್ತು ಒಪ್ಪೋದಂತಹ ಬ್ರಾಂಡ್ಗಳ ಫೋನ್ಗಳು ಸಹ ಬಲವಾದ ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಿವೆ. Redmi Note 15C 5G ಫೋನ್ MediaTek Dimensity 6300 ಪ್ರೊಸೆಸರ್ನಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಫೋನ್ನ 4G ರೂಪಾಂತರವು MediaTek Helio G81 Ultra ಪ್ರೊಸೆಸರ್ನಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
