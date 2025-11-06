9000mAh Battery SmartPhone: ಚೀನಾದ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ತಯಾರಕ ರೆಡ್ಮಿ 9000mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಹೊಂದಿರುವ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಇದು 100W ವೇಗದ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನ ಹೊಂದಿರಬಹುದು ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಬ್ಯಾಟರಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ರೆಡ್ಮಿ ಹೊಸ ಮಾನದಂಡವನ್ನ ಬಳಸಲಿದೆ. ಬಳಕೆದಾರರು ಯಾವಾಗಲೂ ತಮ್ಮ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳ ಬ್ಯಾಟರಿ ಬಾಳಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ರೆಡ್ಮಿ ಈ ಬೃಹತ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಹೊಂದಿರುವ ಫೋನ್ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.
ರೆಡ್ಮಿ 9000mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಹೊಂದಿರುವ ಫೋನ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿದೆಯೇ?
ಚೀನಾದಿಂದ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸೋರಿಕೆಯಾದ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ರೆಡ್ಮಿ 9000mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಹೊಂದಿರುವ ಫೋನ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಇದು ತನ್ನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಟರಿಯೊಂದಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಯ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸೆಟ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ಚೀನೀ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳು 100W ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬೆಂಬಲಿಸುವ 9000mAh ಸಿಂಗಲ್-ಸೆಲ್ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನ ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಅದೇ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದಲ್ಲಿ 10,000mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನ ಪರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅದೇ ಮೂಲ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ, ಆದರೆ ಇದು ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಸೋರಿಕೆ
ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸೋರಿಕೆಯಾಗಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳು ಅಥವಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗೊಳಿಸಿದ ಮಾದರಿಗಳನ್ನ ಹೆಸರಿಸದಿದ್ದರೂ, ಮುಂಬರುವ ರೆಡ್ಮಿ ಟರ್ಬೊ 5 ಸರಣಿಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಮತ್ತು ಜನವರಿ ನಡುವೆ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಇದು ಮಧ್ಯಮ ಶ್ರೇಣಿಯ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ರೆಡ್ಮಿಯ ಮುಂದಿನ ದೊಡ್ಡ ಪುಶ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಟರಿ ಇರುತ್ತಾ..?
ನಿಜವಾದ ಬ್ಯಾಟರಿ ವಿಶೇಷಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯಿದ್ದರೂ, ಈ ವಾರದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಸೋರಿಕೆಯಾದ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ, ರೆಡ್ಮಿ ಟರ್ಬೊ 5 ಸುಮಾರು 7,500mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಗಾತ್ರವನ್ನ ಹೊಂದಿರಬಹುದು ಎಂದು ಸೂಚಿಸಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ಸೋರಿಕೆಗಳು 9,000mAh+ ಯೂನಿಟ್ ಅನ್ನ ಉನ್ನತ-ಮಟ್ಟದ ಸಾಧನ ಅಥವಾ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿಭಿನ್ನವಾದ ರೆಡ್ಮಿ ಸಾಧನಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದವು.
Redmi Turbo 5 ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಸೋರಿಕೆ
Redmi Turbo 5ನ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸೋರಿಕೆಯಾದ ಮಾಹಿತಿಯು, ಫೋನ್ ಮೀಡಿಯಾ ಟೆಕ್ನ ಹೊಸ ಡೈಮೆನ್ಸಿಟಿ 8500 ಚಿಪ್ಸೆಟ್ನೊಂದಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನ TSMCಯ 4nm ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಚಿಪ್ 3.4GHz ನಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಲಾದ Arm Cortex-A725 ಕೋರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಆಕ್ಟಾ-ಕೋರ್ CPU ಮತ್ತು Mali-G720 GPU ಅನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.