ಶೀಘ್ರವೇ 9000mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಹೊಂದಿರುವ ರೆಡ್ಮಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ ಬಿಡುಗಡೆ

ಚೀನಾದಿಂದ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸೋರಿಕೆಯಾದ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ರೆಡ್ಮಿ 9000mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯೊಂದಿಗೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ಅನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಸುಳಿವು ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಬಜೆಟ್‌ ಬಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದ್ದು, ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗುವ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನ ಪರಿಚಯಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. 

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Nov 6, 2025, 03:42 PM IST
ಶೀಘ್ರವೇ 9000mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಹೊಂದಿರುವ ರೆಡ್ಮಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ ಬಿಡುಗಡೆ

9000mAh Battery SmartPhone: ಚೀನಾದ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ತಯಾರಕ ರೆಡ್‌ಮಿ 9000mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಹೊಂದಿರುವ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಇದು 100W ವೇಗದ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನ ಹೊಂದಿರಬಹುದು ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಬ್ಯಾಟರಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ರೆಡ್‌ಮಿ ಹೊಸ ಮಾನದಂಡವನ್ನ ಬಳಸಲಿದೆ. ಬಳಕೆದಾರರು ಯಾವಾಗಲೂ ತಮ್ಮ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ಗಳ ಬ್ಯಾಟರಿ ಬಾಳಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ರೆಡ್‌ಮಿ ಈ ಬೃಹತ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಹೊಂದಿರುವ ಫೋನ್‌ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.

ರೆಡ್ಮಿ 9000mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಹೊಂದಿರುವ ಫೋನ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿದೆಯೇ?

ಚೀನಾದಿಂದ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸೋರಿಕೆಯಾದ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ರೆಡ್ಮಿ 9000mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಹೊಂದಿರುವ ಫೋನ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಇದು ತನ್ನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಟರಿಯೊಂದಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಯ ಹ್ಯಾಂಡ್‌ಸೆಟ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ಚೀನೀ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ಗಳು 100W ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬೆಂಬಲಿಸುವ 9000mAh ಸಿಂಗಲ್-ಸೆಲ್ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನ ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಅದೇ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದಲ್ಲಿ 10,000mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನ ಪರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅದೇ ಮೂಲ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ, ಆದರೆ ಇದು ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನಿರಂತರ ಇಳಿಕೆ ಕಾಣುತ್ತಿರುವ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ : ಇತ್ತೀಚಿನ ದರ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ

ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಸೋರಿಕೆ 

ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸೋರಿಕೆಯಾಗಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ಗಳು ಅಥವಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗೊಳಿಸಿದ ಮಾದರಿಗಳನ್ನ ಹೆಸರಿಸದಿದ್ದರೂ, ಮುಂಬರುವ ರೆಡ್‌ಮಿ ಟರ್ಬೊ 5 ಸರಣಿಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಮತ್ತು ಜನವರಿ ನಡುವೆ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಇದು ಮಧ್ಯಮ ಶ್ರೇಣಿಯ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ರೆಡ್‌ಮಿಯ ಮುಂದಿನ ದೊಡ್ಡ ಪುಶ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. 

ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಟರಿ ಇರುತ್ತಾ..?

ನಿಜವಾದ ಬ್ಯಾಟರಿ ವಿಶೇಷಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯಿದ್ದರೂ, ಈ ವಾರದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಸೋರಿಕೆಯಾದ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ, ರೆಡ್‌ಮಿ ಟರ್ಬೊ 5 ಸುಮಾರು 7,500mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಗಾತ್ರವನ್ನ ಹೊಂದಿರಬಹುದು ಎಂದು ಸೂಚಿಸಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ಸೋರಿಕೆಗಳು 9,000mAh+ ಯೂನಿಟ್ ಅನ್ನ ಉನ್ನತ-ಮಟ್ಟದ ಸಾಧನ ಅಥವಾ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿಭಿನ್ನವಾದ ರೆಡ್‌ಮಿ ಸಾಧನಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದವು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿಕೇವಲ ಮೆಸೇಜ್, ಮಿಸ್ಡ್ ಕಾಲ್ ಮೂಲಕವೇ ನಿಮ್ಮ ಪಿಎಫ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬಹುದು! ಇಲ್ಲಿದೆ ಸುಲಭ ಮಾರ್ಗ

Redmi Turbo 5 ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಸೋರಿಕೆ

Redmi Turbo 5ನ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸೋರಿಕೆಯಾದ ಮಾಹಿತಿಯು, ಫೋನ್ ಮೀಡಿಯಾ ಟೆಕ್‌ನ ಹೊಸ ಡೈಮೆನ್ಸಿಟಿ 8500 ಚಿಪ್‌ಸೆಟ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನ TSMCಯ 4nm ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಚಿಪ್ 3.4GHz ನಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಲಾದ Arm Cortex-A725 ಕೋರ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಆಕ್ಟಾ-ಕೋರ್ CPU ಮತ್ತು Mali-G720 GPU ಅನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser) ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi) ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ M.Sc. ...Read More

