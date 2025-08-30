ಮುಂಬೈ: ಗುಜರಾತ್ನ ಜಾಮ್ನಗರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಧೀರೂಭಾಯಿ ಅಂಬಾನಿ ಗಿಗಾ ಎನರ್ಜಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಟೆಸ್ಲಾ ಗಿಗಾ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಗಿಂತ ನಾಲ್ಕು ಪಟ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ. 4.4 ಮಿಲಿಯನ್ ಚದರ ಅಡಿ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಿಸಿರುವ ಈ ಗಿಗಾ ಎನರ್ಜಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ನ ಕಾಮಗಾರಿ ದಾಖಲೆಯ ವೇಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ಅದರ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ 34 ಲಕ್ಷ ಘನ ಮೀಟರ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ಸುಮಾರು 100 ಐಫೆಲ್ ಟವರ್ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಸುಮಾರು 7 ಲಕ್ಷ ಟನ್ ಉಕ್ಕನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಕೇಬಲ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಲಾಗಿದೆ.
ರಿಲಯನ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ನ 48 ನೇ ವಾರ್ಷಿಕ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಷೇರುದಾರರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅನಂತ್ ಅಂಬಾನಿ ಈ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರು.
ಹೊಸ ಇಂಧನದ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ ಅನಂತ್ ಅಂಬಾನಿ, ಇದರ ನಿರ್ಮಾಣದ ನಂತರ, ಜಾಮ್ನಗರದ ಈ ಸಂಕೀರ್ಣವು ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಇಂಧನ ಸಂಕೀರ್ಣ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಹೊಸ ಇಂಧನ ಸಂಕೀರ್ಣವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಜಾಮ್ನಗರವು ಹೊಸ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಮತ್ತು ನವ ಭಾರತದ ಮುಖವಾಗಲಿದೆ. ಗುಜರಾತ್ನ ಕಚ್ನಲ್ಲಿ, ನಾವು ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸೌರ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇದು 5.50 ಲಕ್ಷ ಎಕರೆ ಬಂಜರು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಹರಡಿದೆ. ಇದು ಸಿಂಗಾಪುರಕ್ಕಿಂತ ಮೂರು ಪಟ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ. ಇದು ಮುಂದಿನ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ವಿದ್ಯುತ್ ಅಗತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 10% ಪೂರೈಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ" ಎಂದರು.
"ನಾವು ವೇಗವಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಮುಂಬರುವ ತ್ರೈಮಾಸಿಕಗಳಲ್ಲಿ, ನಾವು ಸಮಗ್ರ ಸೌರ ಪಿವಿ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 10 ಗಿಗಾವಾಟ್ ಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಂತರ, ನಾವು ಅದನ್ನು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 20 ಗಿಗಾವಾಟ್ ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇದು ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸೌರ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸೌಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಟರಿಗಳು ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಜರ್ ಗಿಗಾ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಟರಿ ಗಿಗಾ ಕಾರ್ಖಾನೆ 2026 ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಇದು ವಾರ್ಷಿಕ 40 ಗಿಗಾವ್ಯಾಟ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಂತರ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 100 ಗಿಗಾವ್ಯಾಟ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಜರ್ ಗಿಗಾ ಕಾರ್ಖಾನೆಯು 2026ರ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲಿದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.