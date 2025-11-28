English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಬಳಕೆ ಮಾಡುವ ಸಿಮ್ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ? ನಂಬರ್ 1 ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಈ ಕಂಪನಿ

most used SIM in India: ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಜಿಯೋ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 472.5 ಮಿಲಿಯನ್ ಚಂದಾದಾರರನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಏರ್‌ಟೆಲ್ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 391.4 ಮಿಲಿಯನ್ ಚಂದಾದಾರರನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. 

Written by - Bhavishya Shetty | Last Updated : Nov 28, 2025, 12:05 PM IST
    • ಭಾರತವು ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಮೊಬೈಲ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ
    • ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಿಮ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ?
    • ಭಾರತೀಯ ಟೆಲಿಕಾಂ ಉದ್ಯಮವು ಗಮನಾರ್ಹ ಬದಲಾವಣೆ

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಬಳಕೆ ಮಾಡುವ ಸಿಮ್ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ? ನಂಬರ್ 1 ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಈ ಕಂಪನಿ

most used SIM in India: ಭಾರತವು ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಮೊಬೈಲ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ, ದೈನಂದಿನ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬಳಕೆ, ಕರೆ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿಗಳಿಗಾಗಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಬಳಕೆದಾರರು ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಿಮ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾಡುತ್ತದೆ. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಟೆಲಿಕಾಂ ಉದ್ಯಮವು ಗಮನಾರ್ಹ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಉತ್ತರವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶ್ಚರ್ಯಗೊಳಿಸಬಹುದು.

ಜುಲೈ TRAI ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ರಿಲಯನ್ಸ್ ಜಿಯೋ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುವ ಸಿಮ್ ಆಗಿದೆ. ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಕೆಲವೇ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ಜಿಯೋ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗಳು, ವೇಗದ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಮತ್ತು ಹೇರಳವಾದ ಡೇಟಾವನ್ನು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ತನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿತು. ಇಂದು, ಜಿಯೋ ಭಾರತದ ಟೆಲಿಕಾಂ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಬಳಕೆದಾರರ ನೆಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಹತ್ತಾರು ಮಿಲಿಯನ್‌ಗಳಷ್ಟಿದೆ.

ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಜಿಯೋ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 472.5 ಮಿಲಿಯನ್ ಚಂದಾದಾರರನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಏರ್‌ಟೆಲ್ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 391.4 ಮಿಲಿಯನ್ ಚಂದಾದಾರರನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ, ಜಿಯೋ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅನ್ನು ಕೈಗೆಟುಕುವಂತೆ ಮಾಡುವುದಲ್ಲದೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕರಿಗೂ ಹೈ-ಸ್ಪೀಡ್ 4G ಮತ್ತು ಈಗ 5G ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ತನ್ನ ಧ್ಯೇಯವನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಸಾಧಿಸಿದೆ.

ಏರ್‌ಟೆಲ್ ಜಿಯೋದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿ: ಜಿಯೋ ನಂತರ, ಏರ್‌ಟೆಲ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿದೆ. ಏರ್‌ಟೆಲ್ ತನ್ನ ಬಲವಾದ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್ ಗುಣಮಟ್ಟ, ಸ್ಥಿರ ವೇಗ ಮತ್ತು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಬಲವಾದ ಫಾಲೋವರ್ಸ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕರೆ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಕವರೇಜ್‌ನಲ್ಲಿ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಇಷ್ಟಪಡದ ಬಳಕೆದಾರರಲ್ಲಿ. ಏರ್‌ಟೆಲ್‌ನ 5G ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್ ಕೂಡ ವೇಗವಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿದೆ, ಅದರ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿದೆ.

Vi ಯ ಗ್ರಾಫ್ ಕುಸಿದಿದ್ದೇಕೆ?: ವೊಡಾಫೋನ್ ಮತ್ತು ಐಡಿಯಾ ಒಮ್ಮೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪಾಲನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದವು, ಆದರೆ ಅವುಗಳ ವಿಲೀನದ ನಂತರ ರೂಪುಗೊಂಡ Vi (ವೊಡಾಫೋನ್ ಐಡಿಯಾ) ಹಣಕಾಸಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ನಿಧಾನಗತಿಯ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್ ವಿಸ್ತರಣೆಯಿಂದಾಗಿ ನಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿತು. ಜಿಯೋ ಮತ್ತು ಏರ್‌ಟೆಲ್ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸಿದಾಗ, Vi ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು ಮತ್ತು 5G ಯ ​​ಬಿಡುಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದಿದೆ, ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಅದರ ಬಳಕೆದಾರರ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರ ಕುಸಿತ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.

ಅಗ್ಗದ ಡೇಟಾ ಮತ್ತು ವೇಗವಾದ 5G ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ, ಜಿಯೋಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆಯಿದೆ. ಸ್ಥಿರವಾದ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್ ಮತ್ತು ಕರೆ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ನೀವು ಬಯಸಿದರೆ, ಏರ್‌ಟೆಲ್ ಬಲವಾದ ಗ್ರಾಹಕರಾಗಿಯೇ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. Vi ಬಳಕೆದಾರರು ಇನ್ನೂ ಇದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್ ಮತ್ತು ವೇಗದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಜಿಯೋ ಮತ್ತು ಏರ್‌ಟೆಲ್‌ಗೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ.

 

Bhavishya Shetty

ಭವಿಷ್ಯ ಎ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಕಂಟೆಂಟ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಏಳು ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2022 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರೀಡೆ, ಜೀವನಶೈಲಿ, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಎನ್‌ಆರ್‌ಐ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ದುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

