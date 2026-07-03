Revolt RVX launched: ಭಾರತದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ತೀವ್ರಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ನಡುವೆ, ರಿವೋಲ್ಟ್ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ತನ್ನ ಹೊಸ Revolt RVX ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ ಅನ್ನ ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆ, ಒಂದೇ ಚಾರ್ಜ್ಗೆ 160 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳವರೆಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಹಲವು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಫೀಚರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ RVX ಈಗಾಗಲೇ ಗ್ರಾಹಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಹಾಗೂ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪೇಜ್ ಯೋಜನೆಯ ಲಾಭ ಪಡೆಯುವ ಗ್ರಾಹಕರು ಈ ಬೈಕ್ ಅನ್ನ ಕೇವಲ ₹85 ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರಿವೋಲ್ಟ್ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ತನ್ನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ RV1, RV1+, RV BlazeX, RV400 BRZ ಹಾಗೂ RV400 ಮಾದರಿಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರುವ ಕಂಪನಿಯು ಇದೀಗ ಹೊಸ RVX ಅನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಈ ಬೈಕ್ಗೆ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಜುಲೈ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ವಿತರಣೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದಾಗಿ ಕಂಪನಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು?
ರಿವೋಲ್ಟ್ RVX ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬೈಕ್ನ ಆರಂಭಿಕ ಎಕ್ಸ್ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆಯನ್ನ ₹1.29 ಲಕ್ಷ ಎಂದು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿವಿಧ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಬ್ಸಿಡಿಗಳ ನಂತರ ಇದರ ಬೆಲೆ ₹1.24 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನ ನೀತಿಯ ಪ್ರಯೋಜನದಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆ ₹95 ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಹಳೆಯ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೈಕ್ ಅನ್ನ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡುವ ಗ್ರಾಹಕರು ಕೇವಲ ₹85 ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಈ ಹೊಸ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬೈಕ್ ಅನ್ನ ಮನೆಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಬಹುದು. ಈ ವಿಶೇಷ ಆಫರ್ ದೆಹಲಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯವಾಗಿದ್ದು, ಇತರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಸಬ್ಸಿಡಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರಬಹುದು.
160 ಕಿಮೀ ರೇಂಜ್, 90 ಕಿಮೀ ವೇಗ
Revolt RVX ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿ 3.24 kWh ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಡಿಟ್ಯಾಚೇಬಲ್ (ಪೋರ್ಟಬಲ್) ಲಿಥಿಯಂ-ಐಯಾನ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಒಂದೇ ಬಾರಿ ಪೂರ್ಣ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದರೆ ಗರಿಷ್ಠ 160 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳವರೆಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿದೆ. ನಗರ ಹಾಗೂ ದೈನಂದಿನ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಈ ರೇಂಜ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಗರಿಷ್ಠ ವೇಗ ಗಂಟೆಗೆ 90 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಗಿದ್ದು, ನಗರ ಹಾಗೂ ಹೆದ್ದಾರಿ ಪ್ರಯಾಣ ಎರಡಕ್ಕೂ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ
RVX ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬೈಕ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೋಮ್ ಚಾರ್ಜರ್ ಬಳಸಿ 0 ರಿಂದ 80 ಶೇಕಡಾ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಲು ಸುಮಾರು 3 ಗಂಟೆ 30 ನಿಮಿಷ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜರ್ ಬಳಸಿದರೆ ಕೇವಲ 80 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ 80 ಶೇಕಡಾ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ದೀರ್ಘ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಕೂಲ ದೊರೆಯಲಿದೆ.
ಪ್ರೀಮಿಯಂ ವಿನ್ಯಾಸ
ರಿವೋಲ್ಟ್ RVX ವಿನ್ಯಾಸವು ಶಾರ್ಕ್ನ ದೇಹದ ಆಕಾರದಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿದೆ. ಸ್ಪೋರ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಲುಕ್ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಬೈಕ್ Electric Blue, Pearl Black ಮತ್ತು Eclipse White ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಫೈಬರ್ ಬಾಡಿ ಪ್ಯಾನೆಲ್ಗಳು, ಉದ್ದವಾದ ಆರಾಮದಾಯಕ ಸೀಟ್ ಹಾಗೂ ಆಧುನಿಕ ವಿನ್ಯಾಸದ ಎಲ್ಇಡಿ ಲೈಟಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಫೀಚರ್ಗಳು
Revolt RVX ಹಲವಾರು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಹಾಗೂ ಸುರಕ್ಷತಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಬೂಸ್ಟ್ ಮೋಡ್, ಹಿಲ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ವ್ಯಾಲೆಟ್ ಅಸಿಸ್ಟ್, ರಿವರ್ಸ್ ಮೋಡ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ವಿಶೇಷ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿವೆ. ಹಿಲ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಳಿಜಾರು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬೈಕ್ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಜಾರದಂತೆ ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ವ್ಯಾಲೆಟ್ ಅಸಿಸ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಬೈಕ್ ಅನ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮುಂದೆ ಸಾಗಿಸಬಹುದು. ರಿವರ್ಸ್ ಮೋಡ್ ಕಿರಿದಾದ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಬೈಕ್ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಚಲಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಬೂಸ್ಟ್ ಮೋಡ್ ವೇಗವಾಗಿ ವೇಗ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ.
ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸೌಂಡ್ ಬಾಕ್ಸ್
ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬೈಕ್ ಆದರೂ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಬೈಕ್ನ ಅನುಭವ ನೀಡಲು 'ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸೌಂಡ್ ಬಾಕ್ಸ್' ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಮೂಲಕ ನಾಲ್ಕು ವಿಭಿನ್ನ ಎಂಜಿನ್ ಧ್ವನಿ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನ ಬಳಕೆದಾರರು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬೈಕ್ ಸವಾರರಿಗೆ ಹೊಸ ಅನುಭವ ನೀಡುವ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಿದೆ.
ಡಿಜಿಟಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್
ಈ ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಡಿಜಿಟಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ವೇಗ, ಬ್ಯಾಟರಿ ಮಟ್ಟ, ರೇಂಜ್ ಹಾಗೂ ಇತರ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತದೆ. ಮುಂಭಾಗ ಹಾಗೂ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ LED ಲೈಟಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರುವುದರಿಂದ ರಾತ್ರಿ ಸವಾರಿಯೂ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಲಿದೆ.
ಉತ್ತಮ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಬ್ರೇಕಿಂಗ್
ಸುಗಮ ಸವಾರಿಗಾಗಿ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ USD ಫೋರ್ಕ್ ಹಾಗೂ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೊನೋಶಾಕ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಎರಡೂ ಚಕ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕ್ ಬ್ರೇಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ.
14 ಡಿಗ್ರಿ ಇಳಿಜಾರು ಏರಬಲ್ಲ ಬೈಕ್
RVX ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬೈಕ್ 14 ಡಿಗ್ರಿವರೆಗಿನ ಇಳಿಜಾರುಗಳನ್ನ ಸುಲಭವಾಗಿ ಏರಬಲ್ಲ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರಿಂದ ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಫ್ಲೈಓವರ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಗುಡ್ಡಗಾಡು ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ.
ವಾರಂಟಿಯಲ್ಲೂ ಭರ್ಜರಿ ಆಫರ್
ಗ್ರಾಹಕರ ವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ರಿವೋಲ್ಟ್ ಮೋಟಾರ್ಸ್ 3 ವರ್ಷ ಅಥವಾ 40,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳ ಪ್ರಮಾಣಿತ ವಾರಂಟಿ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಇದನ್ನು 8 ವರ್ಷ ಅಥವಾ 80,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದು. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನ ಖರೀದಿಸಲು ಮುಂದಾಗುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಇದು ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿದೆ.
ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಹೆಚ್ಚಳ
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬೈಕ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಹಲವು ಕಂಪನಿಗಳು ಹೊಸ ಮಾದರಿಗಳನ್ನ ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತಿವೆ. ಈ ಪೈಕಿ Revolt RVX ತನ್ನ ಬೆಲೆ, ಉತ್ತಮ ರೇಂಜ್, ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್, ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಫೀಚರ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುವ ಸಬ್ಸಿಡಿಯಿಂದ ಇದರ ಬೆಲೆ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದು, ಖರೀದಿದಾರರಿಗೆ ಇದು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.