Royal Enfield Bullet 650: ಇದೀಗ ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ತನ್ನ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಬುಲೆಟ್ 650 ಅನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇದರ ಫೀಚರ್ಸ್ ಹೇಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ?
Royal Enfield Bullet 650: ಯುವಕರ ನೆಚ್ಚಿನ ಬೈಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ನ ಬುಲೆಟ್ ಬೈಕ್ (Royal Enfield Bullet Bike) ಕೂಡಾ ಒಂದು. ಅದೆಷ್ಟೋ ಯುವಕರಿಗೆ ಈ ಬುಲೆಟ್ ಬೈಕ್ ಖರೀದಿಸೋದು ಕನಸಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅದರ ದುಬಾರಿ ಬೆಲೆಯಿಂದಾಗಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನರ ಕನಸು, ಇಂದಿಗೂ ಕನಸಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಿದೆ. ಆದರೆ ಇದೀಗ ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಬುಲೆಟ್ 650 ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. 3.65 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳ ಎಕ್ಸ್ ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಬೈಕ್ ಲಾಂಚ್ ಆಗಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಮಾರಾಟಕ್ಕೂ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇನ್ನು ಈ ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಬುಲೆಟ್ 650 (Royal Enfield Bullet 650) ಎರಡು ಬಣ್ಣಗಳ ಆಯ್ಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಖರೀದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಈ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟರ್ 650, ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್ ಜಿಟಿ 650, ಸೂಪರ್ ಮೀಟಿಯರ್ 650, ಶಾಟ್ಗನ್ 650 ಮತ್ತು ಕ್ಲಾಸಿಕ್ 650 ಯಂತಹ ಬೈಕ್ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಬುಲೆಟ್ ಬೈಕ್ ತನ್ನ ಛಾಪನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. 1932ರಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಈ ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಇಂದಿಗೂ ಹಲವರ ನೆಚ್ಚಿನ ಬೈಕ್ ಆಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದೀಗ ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ತನ್ನ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಬುಲೆಟ್ 650 ಅನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.
ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಬುಲೆಟ್ 650 ಫೀಚರ್ಸ್
ಎಂಜಿನ್: 647.95 cc ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟ್ವಿನ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಎಂಜಿನ್
ಟಾರ್ಕ್: 52 Nm
ಪವರ್: ಸುಮಾರು 46.4 bhp
ತೂಕ: 243 ಕೆ.ಜಿ
ಗೇರ್ಬಾಕ್ಸ್: 6-ಸ್ಪೀಡ್
ಕಲರ್ ಆಯ್ಕೆಗಳು: Cannon Black ಮತ್ತು Battleship Blueನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಬಾರಿ ಲಾಂಚ್ ಆದ ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಬುಲೆಟ್ 650 ಸೀರಿಸ್, ಅದ್ಭುತ ಫೀಚರ್ಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಖರೀದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಸೂಪರ್ ಡಿಸೈನ್, ಟಿಯರ್ಡ್ರಾಪ್ ಫ್ಯುಯೆಲ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು ರೆಟ್ರೋ ಲುಕ್ನೊಂದಿಗೆ, ಪವರ್ಫುಲ್ ಎಂಜಿನ್ನೊಂದಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಸೂಪರ್ ಮೀಟಿಯರ್ 650ಗೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ರೆ, ಈ ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಬುಲೆಟ್ 650 ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಭಾರತೀಯ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ತೂಕವೂ 243 ಕೆಜಿ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಕಮ್ಮಿ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವುದಾಗ ಅಥವಾ ಯೂಟರ್ನ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ತೂಕ್ ಅನುಭವ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ.
ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್: ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ 320 ಎಂಎಂ ಡಿಸ್ಕ್ ಬ್ರೇಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನೊಂದಿಗೆ ಡ್ಯುಯಲ್ ಎಬಿಎಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ 300 ಎಂಎಂ ಡಿಸ್ಕ್ ಬ್ರೇಕ್ಗಳಿವೆ. ಇದು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲಿದೆ.
ಈ ಹೊಸ ಬುಲೆಟ್ 650 ಬೈಕ್ ಎಕ್ಸ್ ಶೋ ರೂಂ ಬೆಲೆ 3,64,865 ರೂ. ಆಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಸುಮಾರು 3.65 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಖರೀದಿ ಮಾಡಬಹುದು.
ಯುವಕರ ಫೇವರೀಟ್, ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್!
ಹೌದು, ಅದೆಷ್ಟೋ ಯುವಕರಿಗೆ ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ. ಒಮ್ಮೆಯಾದರೂ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದುಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಹುಡುಗರಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಹುಡುಗಿಯರ ಬಳಿ ಕೇಳಿದ್ರೂ ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಕು "ನಮ್ಗೂ ಫೇವರೀಟ್" ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ದಿನ ಕಳೆದಂತೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬೈಕ್ಗಳು ಲಾಂಚ್ ಆಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಈ ನಡುವೆ ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ತನ್ನದೇ ಆದ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ.