OnePlus 12 5G Smartphone: OnePlus 12 5G ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಭರ್ಜರಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಈ ಫೋನ್ ಮೇಲೆ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ರಿಯಾಯಿತಿ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ಶಿಪ್ ಫೋನ್ ಖರೀದಿಸಲು ನೀವು ಈ ಅವಕಾಶ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಈ ಕೊಡುಗೆ 12GB RAM + 256GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ರೂಪಾಂತರದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಈ ಫೋನ್ ಹ್ಯಾಸೆಲ್ಬ್ಲಾಡ್ ಸಹ-ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದ ಟ್ರಿಪಲ್ ಹಿಂಬದಿಯ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಡಿಸೆಂಬರ್ 2023 ರಲ್ಲಿ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತು ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ ಉತ್ತಮ ಡೀಲ್ ಅನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ.
OnePlus 12 5G ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ನ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ 64,999 ರೂ. ಇದೆ. ಈ ಬೆಲೆ 12GB RAM + 256GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ರೂಪಾಂತರಕ್ಕೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ನೀವು ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಅನ್ನ 45,999 ರೂ.ಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಈ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಗ್ಯಾಲಕ್ಟಿಕ್ ವೈಟ್ ಬಣ್ಣದ ರೂಪಾಂತರವನ್ನ ಮಾತ್ರ ಖರೀದಿಸುತ್ತೀರಿ. ಇತರ ಬಣ್ಣಗಳ ಬೆಲೆ 51,999 ರೂ. ಇದೆ. ಈ ಕೊಡುಗೆ ಅಮೆಜಾನ್ನ ಆಯ್ದ ಯೂನಿಟ್ಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
OnePlus 12 5G ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ 6.82-ಇಂಚಿನ LTPO AMOLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದು, 120Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್ಅನ್ನ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಫೋನ್ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 14ನೊಂದಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಕ್ವಾಲ್ಕಾಮ್ ಸ್ನಾಪ್ಡ್ರಾಗನ್ 8 ಜೆನ್ 3 ಪ್ರೊಸೆಸರ್ನಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ.
ಇದು 50MP + 64MP + 48MP ಟ್ರಿಪಲ್ ರಿಯರ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್ ಹೊಂದಿದೆ. 32MP ಮುಂಭಾಗದ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಇದೆ. ಈ ಫೋನ್ 5400mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದು 100W ವೈರ್ಡ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಮತ್ತು 50W ವೈರ್ಲೆಸ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಫೋನ್ ರಿವರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸಹ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ.