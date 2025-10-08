Best Budget Tablets To Buy
: ನೀವು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಖರೀದಿಸಲು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ನಿಮಗೆ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶ. ಏಕೆಂದರೆ ರೆಡ್ಮಿ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಗಳನ್ನ ಶೇ.25ರಷ್ಟು ರಿಯಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಬಂಪರ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬರೋಬ್ಬರಿ ₹25,000 ಮೌಲ್ಯದ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಅನ್ನ ಕೇವಲ ₹999ಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಈ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಗಳು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ಗಳು, ದೀರ್ಘ ಬ್ಯಾಟರಿಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಕ್ಯಾಡ್ ಸ್ಪೀಕರ್ಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿವೆ. ಯಾವ ರೆಡ್ಮಿ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ರಿಯಾಯಿತಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ ಅನ್ನೋದರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ...
Redmi Pad Pro 5G | Snapdragon 7s Gen 2: ₹29,999 ಮೂಲ ಬೆಲೆಯ ಈ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಈಗ ₹23,999ಕ್ಕೆ ಖರೀದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದರ ಮೇಲೆ 20% ರಿಯಾಯಿತಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೇ ₹22,750 ವಿನಿಮಯ ಕೊಡುಗೆ ಕೂಡ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ದೊಡ್ಡ 12.1-ಇಂಚಿನ 120Hz ಡಿಸ್ಲ್ಪೇ, ಶಕ್ತಿಯುತ ಸ್ನಾಪ್ಡ್ರಾಗನ್ 7s ಜೆನ್ 2 ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ 10,000mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಆಧಾರಿತ ಹೈಪರ್ OSನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
Redmi Pad 2 Wi-Fi + Cellular, Active Pen Support: ಈ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ 23% ರಿಯಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ 16,999 ರೂ.ಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದರ ಮೇಲೆ ನೀವು 16,100 ರೂ.ಗಳ ವಿನಿಮಯ ಕೊಡುಗೆ ಸಹ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಇದು 2.5K ಹೈ-ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಡಿಸ್ಲ್ಪೇ, ದೊಡ್ಡ 9000mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು Al ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
Redmi Pad Pro| Snapdragon 7s Gen 2: ಈ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ 24% ರಿಯಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ₹18,999ಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದು 12.1-ಇಂಚಿನ 2.5K ಡಿಸ್ಲ್ಪೇ, ಸ್ನಾಪ್ಡ್ರಾಗನ್ 7s Gen 2 ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯುತ 10,000mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
Redmi Pad SE| All Day Battery | Qualcomm Snapdragon 680: 25% ರಿಯಾಯಿತಿಯ ನಂತರ ಇದನ್ನ ಕೇವಲ ₹14,999ಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಈ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕಾಮ್ ಸ್ನಾಪ್ಡ್ರಾಗನ್ 680 ಪ್ರೊಸೆಸರ್, 11-ಇಂಚಿನ FHD+ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮತ್ತು 90Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್ಅನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ.
XIAOMI Pad 7 |Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3: ಈ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ 29% ರಿಯಾಯಿತಿಯ ನಂತರ 29,999 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದು 3.2K ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ರೆಸ್ ಡಿಸ್ಲ್ಪೇ, ಸ್ನಾಪ್ಡ್ರಾಗನ್ 7+ ಜೆನ್ 3 ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಮತ್ತು 144Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್ಅನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
Xiaomi Pad 6| Qualcomm Snapdragon 870: ಈ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ 41% ರಿಯಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ 23,497 ರೂ.ಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದು ಸ್ನಾಪ್ಡ್ರಾಗನ್ 870 ಚಿಪ್ಸೆಟ್, 2.8K+ ಡಿಸ್ಲ್ಪೇ ಮತ್ತು 144Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್ನಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಮಟ್ಟದ ವಿಶೇಷಣಗಳನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.