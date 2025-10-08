English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

24,000 ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ರೆಡ್‌ಮಿ ಟ್ಯಾಬ್ ಈಗ ಕೇವಲ 999 ರೂ.ಗೆ ಖರೀದಿಸಿ

ಅಮೆಜಾನ್ ಸೇಲ್ 2025ರ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರೆಡ್‌ಮಿ-ಬ್ರಾಂಡೆಡ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ಬಂಪರ್ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳನ್ನ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಈ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್‌ಗಳನ್ನ ಅಗ್ಗದ ಬೆಲೆಗೆ ಖರೀದಿಸಲು ಸುವರ್ಣ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಬರೋಬ್ಬರಿ 24,000 ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ರೆಡ್‌ಮಿ ಟ್ಯಾಬ್ ಈಗ ನೀವು ಕೇವಲ 999 ರೂ.ಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ...

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Oct 8, 2025, 04:14 PM IST
  • ಅಮೆಜಾನ್ ಸೇಲ್ 2025ರಲ್ಲಿ ರೆಡ್‌ಮಿ-ಬ್ರಾಂಡೆಡ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ಬಂಪರ್ ರಿಯಾಯಿತಿ
  • 24,000 ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ರೆಡ್‌ಮಿ ಟ್ಯಾಬ್ ಈಗ ನೀವು ಕೇವಲ 999 ರೂ.ಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು
  • ನಿಮಗಿಷ್ಟವಾದ ಟ್ಯಾಬ್‌ಗಳನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಖರೀದಿಸಲು ಇದುವೆ ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶ

Best Budget Tablets To Buy

: ನೀವು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಖರೀದಿಸಲು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ನಿಮಗೆ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶ. ಏಕೆಂದರೆ ರೆಡ್ಮಿ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್‌ಗಳನ್ನ ಶೇ.25ರಷ್ಟು ರಿಯಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಬಂಪರ್ ಎಕ್ಸ್‌ಚೇಂಜ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್‌ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬರೋಬ್ಬರಿ ₹25,000 ಮೌಲ್ಯದ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಅನ್ನ ಕೇವಲ ₹999ಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಈ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್‌ಗಳು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಪ್ರೊಸೆಸರ್‌ಗಳು, ದೀರ್ಘ ಬ್ಯಾಟರಿಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಕ್ಯಾಡ್ ಸ್ಪೀಕರ್‌ಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿವೆ. ಯಾವ ರೆಡ್ಮಿ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ರಿಯಾಯಿತಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ ಅನ್ನೋದರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ...

Redmi Pad Pro 5G | Snapdragon 7s Gen 2: ₹29,999 ಮೂಲ ಬೆಲೆಯ ಈ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಈಗ ₹23,999ಕ್ಕೆ ಖರೀದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದರ ಮೇಲೆ 20% ರಿಯಾಯಿತಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೇ ₹22,750 ವಿನಿಮಯ ಕೊಡುಗೆ ಕೂಡ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ದೊಡ್ಡ 12.1-ಇಂಚಿನ 120Hz ಡಿಸ್ಲ್ಪೇ, ಶಕ್ತಿಯುತ ಸ್ನಾಪ್‌ಡ್ರಾಗನ್ 7s ಜೆನ್ 2 ಪ್ರೊಸೆಸರ್‌ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ 10,000mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಆಧಾರಿತ ಹೈಪರ್ OSನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 100 ವರ್ಷದ ಹಿಂದಿನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಕೇಳಿದರೆ ಅಚ್ಚರಿಯಾಗುತ್ತೆ..! ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅಷ್ಟು ಅಗ್ಗ ಇತ್ತಾ ಅಪರಂಜಿ ಚಿನ್ನ...!

Redmi Pad 2 Wi-Fi + Cellular, Active Pen Support: ಈ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ 23% ರಿಯಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ 16,999 ರೂ.ಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದರ ಮೇಲೆ ನೀವು 16,100 ರೂ.ಗಳ ವಿನಿಮಯ ಕೊಡುಗೆ ಸಹ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಇದು 2.5K ಹೈ-ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಡಿಸ್ಲ್ಪೇ, ದೊಡ್ಡ 9000mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು Al ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

Redmi Pad Pro| Snapdragon 7s Gen 2: ಈ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ 24% ರಿಯಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ₹18,999ಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದು 12.1-ಇಂಚಿನ 2.5K ಡಿಸ್ಲ್ಪೇ, ಸ್ನಾಪ್‌ಡ್ರಾಗನ್ 7s Gen 2 ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯುತ 10,000mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

Redmi Pad SE| All Day Battery | Qualcomm Snapdragon 680: 25% ರಿಯಾಯಿತಿಯ ನಂತರ ಇದನ್ನ ಕೇವಲ ₹14,999ಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಈ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕಾಮ್ ಸ್ನಾಪ್‌ಡ್ರಾಗನ್ 680 ಪ್ರೊಸೆಸರ್, 11-ಇಂಚಿನ FHD+ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮತ್ತು 90Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್‌ಅನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗೆ ಬೀಗ ಹಾಕಿದ RBI : ಖಾತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯುವಂತಿಲ್ಲ ಗ್ರಾಹಕರು!

XIAOMI Pad 7 |Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3: ಈ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ 29% ರಿಯಾಯಿತಿಯ ನಂತರ 29,999 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದು 3.2K ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್‌ರೆಸ್ ಡಿಸ್ಲ್ಪೇ, ಸ್ನಾಪ್‌ಡ್ರಾಗನ್ 7+ ಜೆನ್ 3 ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಮತ್ತು 144Hz ರಿಫ್ರೆಶ್‌ ರೇಟ್‌ಅನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

Xiaomi Pad 6| Qualcomm Snapdragon 870: ಈ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ 41% ರಿಯಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ 23,497 ರೂ.ಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದು ಸ್ನಾಪ್‌ಡ್ರಾಗನ್ 870 ಚಿಪ್‌ಸೆಟ್, 2.8K+ ಡಿಸ್ಲ್ಪೇ ಮತ್ತು 144Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್‌ನಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಮಟ್ಟದ ವಿಶೇಷಣಗಳನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

