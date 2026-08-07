/₹2,999 ಬೆಲೆಯ realme Buds T110 ಈಗ ಕೇವಲ ₹1,199! Amazon Freedom Sale ಬಂಪರ್ ಡೀಲ್

realme Buds T110 in Amazon Freedom Sale: ಆನ್ಲೈನ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಪ್ರಿಯರಿಗಾಗಿ Amazon Freedom Sale ಭರ್ಜರಿ ಆಫರ್ಗಳನ್ನ ಘೋಷಿಸಿದ್ದು, ಜನಪ್ರಿಯ ಆಡಿಯೋ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ realme Buds T110 ಟ್ರೂ ವೈರ್ಲೆಸ್ (TWS) ಇಯರ್ಬಡ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಬಂಪರ್ ರಿಯಾಯಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ₹2,999 ಬೆಲೆ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಇಯರ್ಬಡ್ಸ್ ಇದೀಗ 60% ರಿಯಾಯಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ಕೇವಲ ₹1,199ಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತಿದೆ.
₹1,500 ಒಳಗೆ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ TWS ಇಯರ್ಬಡ್ಸ್ ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಈ ಡೀಲ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವಲಯದ ತಜ್ಞರು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಉತ್ತಮ ಬ್ಯಾಟರಿ ಬ್ಯಾಕಪ್, AI ಆಧಾರಿತ ಕರೆಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟ ಹಾಗೂ ಹೊಸ ತಲೆಮಾರಿನ Bluetooth ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಸಾಧನವು ಬಜೆಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.
10mm Dynamic Bass Drivers
realme Buds T110ನಲ್ಲಿ 10mm Dynamic Bass Drivers ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಹಾಡುಗಳು, ಸಿನಿಮಾಗಳು ಮತ್ತು ಗೇಮಿಂಗ್ ವೇಳೆ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಬಾಸ್ ಹಾಗೂ ಸ್ಪಷ್ಟ ಧ್ವನಿ ಅನುಭವವನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಉತ್ತಮ ಆಡಿಯೋ ಅನುಭವ ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಇದು ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ.
AI ENC ಕರೆಗಳಿಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಫೀಚರ್
ಈ ಇಯರ್ಬಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿ AI ENC (Environmental Noise Cancellation) ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಕರೆ ಮಾಡುವಾಗ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಅನಗತ್ಯ ಶಬ್ದವನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಧ್ವನಿಯನ್ನ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಲುಪುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕಚೇರಿ, ಪ್ರಯಾಣ ಅಥವಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಕರೆಗಳನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸುವವರಿಗೆ ಇದು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ.
38 ಗಂಟೆಗಳ ಬ್ಯಾಟರಿ ಬ್ಯಾಕಪ್
ಬ್ಯಾಟರಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವೂ realme Buds T110ನ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿದೆ. ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಕೇಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಒಟ್ಟು 38 ಗಂಟೆಗಳವರೆಗೆ ಪ್ಲೇಬ್ಯಾಕ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಪದೇಪದೇ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
10 ನಿಮಿಷ ಚಾರ್ಜ್ – 120 ನಿಮಿಷ ಬಳಕೆ
ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸೌಲಭ್ಯವೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಕೇವಲ 10 ನಿಮಿಷಗಳ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸುಮಾರು 120 ನಿಮಿಷಗಳವರೆಗೆ ಸಂಗೀತ ಕೇಳಬಹುದು ಅಥವಾ ಕರೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು. ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಲಿದೆ.
Bluetooth 5.4 ಮತ್ತು Google Fast Pair
ಈ ಸಾಧನದಲ್ಲಿ Bluetooth 5.4 ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ವೇಗವಾದ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಿರ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ Google Fast Pair ಸೌಲಭ್ಯದಿಂದ Android ಸಾಧನಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಬಹುದು.
ಗೇಮಿಂಗ್ಗೂ ಸೂಕ್ತ
ಮೊಬೈಲ್ ಗೇಮಿಂಗ್ ಮಾಡುವವರಿಗಾಗಿ 88ms Low Latency Gaming Mode ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಆಡಿಯೋ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ನಡುವೆ ವಿಳಂಬ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಗೇಮಿಂಗ್ ಅನುಭವ ಉತ್ತಮವಾಗುತ್ತದೆ.
ಮಳೆಗೂ ಭಯವಿಲ್ಲ
realme Buds T110 IPX5 Water Resistance ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಬೆವರು ಅಥವಾ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರಿನ ಸಿಂಪಡಣೆಯಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ವ್ಯಾಯಾಮ, ಜಾಗಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಹೊರಾಂಗಣ ಬಳಕೆಗೆ ಇದು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ.
₹1,199ಕ್ಕೆ ಖರೀದಿಸುವುದು ಲಾಭವೇ?
ಬಜೆಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ AI ENC, Bluetooth 5.4, 38 ಗಂಟೆಗಳ ಬ್ಯಾಟರಿ, ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಹಾಗೂ Low Latency Mode ನೀಡುತ್ತಿರುವ TWS ಇಯರ್ಬಡ್ಸ್ಗಳು ಕಡಿಮೆ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ₹1,199 ಆಫರ್ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ realme Buds T110 ಉತ್ತಮ ಮೌಲ್ಯ ನೀಡುವ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಆದರೆ Amazon Freedom Sale ಆಫರ್ಗಳು ಸೀಮಿತ ಅವಧಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವುದರಿಂದ, ಖರೀದಿಸುವ ಮೊದಲು ಅಂತಿಮ ಬೆಲೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಿಯಾಯಿತಿ ಹಾಗೂ ಲಭ್ಯತೆಯನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ನ ಉತ್ತಮ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಿರುವ TWS ಇಯರ್ಬಡ್ಸ್ ಖರೀದಿಸಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ realme Buds T110 ಒಂದು ಆಕರ್ಷಕ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದೆ.