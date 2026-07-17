Best Smartphone Under 20000: ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಖರೀದಿಸಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅವಕಾಶ. ಪ್ರಮುಖ ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ವೇದಿಕೆಗಳು ಹಾಗೂ ರಿಟೇಲ್ ಸ್ಟೋರ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ವಿಶೇಷ ಸೇಲ್ನಲ್ಲಿ ಹಲವು ಜನಪ್ರಿಯ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಭರ್ಜರಿ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳನ್ನ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ₹30,000 ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕೆಲವು 5G ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳು ಇದೀಗ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫರ್, ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಬೋನಸ್ ಹಾಗೂ ಕೂಪನ್ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳ ನಂತರ ಸುಮಾರು ₹20,000 ದರದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತಿವೆ.
ಈ ಆಫರ್ಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಹಾಗೂ ಹೊಸ 5G ಫೋನ್ ಖರೀದಿಸಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶವೆಂದು ತಜ್ಞರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅಂತಿಮ ಬೆಲೆ ನೀವು ಬಳಸುವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಾರ್ಡ್, ಹಳೆಯ ಫೋನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಹಾಗೂ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಆಫರ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಯಾವ ರೀತಿಯ ಫೋನ್ಗಳಿಗೆ ಆಫರ್?
ಸದ್ಯದ ಸೇಲ್ನಲ್ಲಿ Samsung, Motorola, iQOO, Vivo, Redmi, OnePlus, Realme ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳ ಆಯ್ದ 5G ಮಾದರಿಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ರಿಯಾಯಿತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕೆಲವು ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿ ನೇರ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆ ಇದ್ದರೆ, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಫೋನ್ಗಳಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕ್ಯಾಶ್ಬ್ಯಾಕ್ ಹಾಗೂ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫರ್ ಸೇರಿಸಿ ದೊಡ್ಡ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ₹29,999 ಮೂಲ ಬೆಲೆ ಹೊಂದಿರುವ ಫೋನ್ಗೆ ₹3,000 ನೇರ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್, ₹4,000 ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫರ್ ಮತ್ತು ₹3,000 ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಬೋನಸ್ ದೊರೆತರೆ, ಗ್ರಾಹಕರು ಸುಮಾರು ₹20,000ಕ್ಕೆ ಫೋನ್ ಖರೀದಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಯಾವ ಆಫರ್ಗಳು ಲಭ್ಯ?
ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಸೇಲ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ರೀತಿಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಲಭ್ಯವಿವೆ...
* ನೇರ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆ
* ಆಯ್ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಥವಾ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ಬ್ಯಾಕ್
* ಹಳೆಯ ಫೋನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಬೋನಸ್
* No Cost EMI
* ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೂಪನ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್
* ಕ್ಯಾಶ್ಬ್ಯಾಕ್ ರಿವಾರ್ಡ್
ಈ ಎಲ್ಲಾ ಆಫರ್ಗಳನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಳಸಿದರೆ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ₹8,000 ರಿಂದ ₹10,000 ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉಳಿತಾಯ ಸಾಧ್ಯವಾಗಬಹುದು.
₹20,000ಕ್ಕೆ ಸಿಗುವ ಪ್ರಮುಖ ಫೀಚರ್ಗಳು
ಈ ಬೆಲೆ ಶ್ರೇಣಿಯ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈಗ ಉತ್ತಮ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತಿವೆ.
* 5G ಸಂಪರ್ಕ
* 120Hz AMOLED ಅಥವಾ FHD+ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ
* 50MP ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ಯಾಮೆರಾ
* 5,000mAh ಬ್ಯಾಟರಿ
* 45W ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್
* 8GB RAM
* 128GB ಅಥವಾ 256GB ಸ್ಟೋರೇಜ್
* AI ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಫೀಚರ್ಗಳು
* Android 15 ಅಥವಾ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್
ಈ ಫೀಚರ್ಗಳಿಂದ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ, ಗೇಮಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ವಿಡಿಯೋ ವೀಕ್ಷಣೆಯ ಅನುಭವ ಮತ್ತಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾಗುತ್ತದೆ.
ಖರೀದಿಸುವ ಮೊದಲು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಅಂಶಗಳು
ಯಾವುದೇ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಆಫರ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಖರೀದಿ ಮಾಡುವ ಬದಲು ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
* ಅಂತಿಮ ಬೆಲೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫರ್ ಸೇರಿಸಿದ ನಂತರ ಎಷ್ಟು ಆಗುತ್ತದೆ?
* ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮೌಲ್ಯ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಲಾಭದಾಯಕವೇ?
* ವಾರಂಟಿ ಹಾಗೂ ಅಧಿಕೃತ ಮಾರಾಟಗಾರರಿಂದಲೇ ಖರೀದಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಾ?
* ಫೋನ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ?
* ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಟರಿ ನಿಮ್ಮ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆಯೇ?
ಈ ಆಫರ್ ಯಾರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಉಪಯುಕ್ತ?
* ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ 5G ಫೋನ್ ಖರೀದಿಸುವವರಿಗೆ
* ಹಳೆಯ 4G ಫೋನ್ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ
* ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ
* ಉತ್ತಮ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಬೇಕಾದವರಿಗೆ
* ಗೇಮಿಂಗ್ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಮಾಡುವವರಿಗೆ
* ಮಧ್ಯಮ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅನುಭವ ಬಯಸುವವರಿಗೆ
ಸೇಲ್ ಯಾವಾಗ ಮುಗಿಯಬಹುದು?
ಇಂತಹ ವಿಶೇಷ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸೀಮಿತ ಅವಧಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ. ಸ್ಟಾಕ್ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಅಥವಾ ಸೇಲ್ ಅಂತ್ಯವಾದ ಬಳಿಕ ಫೋನ್ನ ಬೆಲೆ ಮತ್ತೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏರಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಖರೀದಿ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ವಿವಿಧ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಅಧಿಕೃತ ಸ್ಟೋರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಒಟ್ಟಾರೆ ₹30,000 ಬೆಲೆಯ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಅನ್ನ ವಿವಿಧ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫರ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ಸುಮಾರು ₹20,000ಕ್ಕೆ ಖರೀದಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಸದ್ಯ ಗ್ರಾಹಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ನೀವು ಹೊಸ 5G ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಖರೀದಿಸಲು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಆಫರ್ನ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಬೆಲೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಉತ್ತಮ ಡೀಲ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾವಿರಾರು ರೂಪಾಯಿ ಉಳಿತಾಯದ ಜೊತೆಗೆ ಉತ್ತಮ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಿರುವ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ನಿಮ್ಮದಾಗಬಹುದು.