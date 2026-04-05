ಐಫೋನ್ 17 ಪ್ರೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಖರೀದಿಗೆ ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶ: ಬರೋಬ್ಬರಿ ₹49,000 ರಿಯಾಯಿತಿ!

iPhone 17 Pro Max: ಟೆಕ್ ದೈತ್ಯ ಆಪಲ್ ತನ್ನ 50ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಉಡುಗೊರೆ ನೀಡಿದೆ. ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಐಫೋನ್ 17 ಪ್ರೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಈಗ ಭಾರೀ ರಿಯಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದರ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ 149,900 ರೂ. ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ಈಗ ಅದರ ಬೆಲೆಯನ್ನ 102,900 ರೂ.ಗೆ ಇಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕೊಡುಗೆ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮೂಲಕ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಈ ಕೊಡುಗೆಯು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಫೋನ್ ಖರೀದಿದಾರರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಐಫೋನ್ 17 ಪ್ರೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪ್ರಬಲ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮತ್ತು ಪ್ರಬಲ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಹೊಂದಿದೆ.
ಕೊಡುಗೆಯ ವಿವರ
ಈ ವಿಶೇಷ ಆಪಲ್ ಸೇಲ್ನಲ್ಲಿ ಐಫೋನ್ 17 ಪ್ರೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬೆಲೆಯನ್ನ ಹಲವಾರು ಆಫರ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ 4,000 ರೂ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಕ್, 1,000 ರೂ. ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ರಿಯಾಯಿತಿ ಸೇರಿವೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ 6,000 ರೂ. ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಬೋನಸ್ ಮತ್ತು ಹಳೆಯ ಫೋನ್ಗಳ ಮೇಲೆ 36,000 ರೂ.ವರೆಗೆ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮೌಲ್ಯವನ್ನ ಸಹ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಆಫರ್ಗಳು ಫೋನ್ನ ಬೆಲೆಯನ್ನ 1,02,900 ರೂ.ಗೆ ಇಳಿಸಿವೆ. ಈ ಆಫರ್ ಅಧಿಕೃತ ಆಪಲ್ ರೀಸೇಲರ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಸ್ಟೋರ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಐಫೋನ್ 17 ಪ್ರೊ ಬೆಲೆಯನ್ನ ಸಹ 89,900 ರೂ.ಗೆ ಇಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಐಫೋನ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಇತರ ಸಾಧನಗಳಲ್ಲೂ ಆಫರ್
ಈ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಐಫೋನ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಹಲವಾರು ಇತರ ಆಪಲ್ ಸಾಧನಗಳ ಮೇಲೂ ಭರ್ಜರಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಐಫೋನ್ ಏರ್ನಲ್ಲೂ ಇದೇ ರೀತಿಯ ರಿಯಾಯಿತಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಐಪ್ಯಾಡ್ 2025 ವೈಫೈ ರೂಪಾಂತರವು 34,900 ರೂ.ನ ಬದಲು 31,900 ರೂ.ಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಆಪಲ್ ವಾಚ್ ವಿವಿಧ ಮಾದರಿಗಳ ಬೆಲೆಗಳನ್ನ ಸಹ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದೆ. ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಆಪಲ್ನ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನ ಖರೀದಿಸಲು ಬಯಸುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಈ ಮಾರಾಟವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆಪಲ್ ತನ್ನ ಸಾಧನಗಳ ಮೇಲೆ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ರಿಯಾಯಿತಿ ನೀಡುವುದು ಅಪರೂಪ.
ಐಫೋನ್ 17 ಪ್ರೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು
ಐಫೋನ್ 17 ಪ್ರೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಪಲ್ ಇದುವರೆಗೆ ತಯಾರಿಸಿದ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು 6.9-ಇಂಚಿನ 120Hz ಪ್ರೊ ಮೋಷನ್ OLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ನಯವಾದ, ಅದ್ಭುತ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಫೋನ್ ಹೊಸ A19 ಪ್ರೊ ಚಿಪ್ ಮತ್ತು 12GB RAM ಹೊಂದಿದೆ. ಇವು AI-ಸಿದ್ಧ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನ ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. ಕ್ಯಾಮೆರಾಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇದು 8x ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಜೂಮ್ನೊಂದಿಗೆ 48MP ಟ್ರಿಪಲ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಬ್ಯಾಟರಿ ಬಾಳಿಕೆಯೂ ಸಹ ಪ್ರಬಲವಾಗಿದೆ. ಇದು 37 ಗಂಟೆಗಳವರೆಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಪ್ಲೇಬ್ಯಾಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ವೈ-ಫೈ 7 ಮತ್ತು ಹೊಸ ವಿನ್ಯಾಸವು ಇದನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
