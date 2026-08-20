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ಕೇವಲ ₹8,499ಕ್ಕೆ 200 ಇಂಚಿನ ಹೋಮ್ ಥಿಯೇಟರ್! ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 14 ಜೊತೆ XElectron Techno Plus ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್‌ ಬಿಡುಗಡೆ

XElectron Techno Plus Android 14 Smart Home Projector ಹೆಸರಿನ ಈ ಸಾಧನದ ಬೆಲೆ ಕೇವಲ ₹8,499 ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಇದರ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆ ಎಂದರೆ ಗರಿಷ್ಠ 200 ಇಂಚಿನವರೆಗೆ ಪರದೆಯ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ. ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ 1080p ಪೂರ್ಣ ಎಚ್‌ಡಿ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್‌, 4K ವಿಷಯ ಬೆಂಬಲ, ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್‌ 14, ವೈ-ಫೈ 6 ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.  

Written ByPuttaraj K Alur
Published: Aug 20, 2026, 06:22 PM IST|Updated: Aug 20, 2026, 06:22 PM IST
ಕೇವಲ ₹8,499ಕ್ಕೆ 200 ಇಂಚಿನ ಹೋಮ್ ಥಿಯೇಟರ್! ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 14 ಜೊತೆ XElectron Techno Plus ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್‌ ಬಿಡುಗಡೆ

About the Author

Puttaraj K Alur

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ (Puttaraj K Alur) ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.  

ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser)ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi)ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ  M.Sc. in Electronic Mediaದಲ್ಲಿ  ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ & ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ, ಆರೋಗ್ಯ, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌, ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ‌ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನ ಬರೆಯುವ ಕೌಶಲ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ

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