/ಕೇವಲ ₹8,499ಕ್ಕೆ 200 ಇಂಚಿನ ಹೋಮ್ ಥಿಯೇಟರ್! ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 14 ಜೊತೆ XElectron Techno Plus ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್‌ ಬಿಡುಗಡೆ

Techno Plus Android 14 smart home projector: ದೊಡ್ಡ ಪರದೆಯಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ, ವೆಬ್ಸಿರೀಸ್, ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಹಾಗೂ ಆಟಗಳನ್ನ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಇಷ್ಟಪಡುವವರಿಗೆ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್ಗಳು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗುತ್ತಿವೆ. ದುಬಾರಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಗಳಿಗೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪರದೆಯ ಅನುಭವ ನೀಡುವ ಸಾಧನಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ನಡುವೆಯೇ, ಭಾರತೀಯ ಗ್ರಾಹಕ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ XElectron ಹೊಸ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.
XElectron Techno Plus Android 14 Smart Home Projector ಹೆಸರಿನ ಈ ಸಾಧನದ ಬೆಲೆ ಕೇವಲ ₹8,499 ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಇದರ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆ ಎಂದರೆ ಗರಿಷ್ಠ 200 ಇಂಚಿನವರೆಗೆ ಪರದೆಯ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ. ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ 1080p ಪೂರ್ಣ ಎಚ್ಡಿ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್, 4K ವಿಷಯ ಬೆಂಬಲ, ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 14, ವೈ-ಫೈ 6 ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
₹8,499ಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಪರದೆಯ ಅನುಭವ
ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪರದೆ ಬೇಕೆಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೊತ್ತ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ XElectron Techno Plus ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪರದೆಯ ಅನುಭವ ನೀಡುವ ಗುರಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್ ಗರಿಷ್ಠ 200 ಇಂಚಿನವರೆಗೆ ಚಿತ್ರವನ್ನ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಬಲ್ಲದು. ಹೀಗಾಗಿ ಮನೆಯ ಗೋಡೆ ಅಥವಾ ಸೂಕ್ತ ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಸಿನಿಮಾ ಥಿಯೇಟರ್ನಂತಹ ದೊಡ್ಡ ದೃಶ್ಯ ಅನುಭವ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಬಹುದು.
1080p ಪೂರ್ಣ ಎಚ್ಡಿ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್
XElectron Techno Plusನಲ್ಲಿ 1920×1080 ಪಿಕ್ಸೆಲ್ಗಳ ಸ್ಥಳೀಯ ಪೂರ್ಣ ಎಚ್ಡಿ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ 4K ಕಂಟೆಂಟ್ ಡಿಕೋಡ್ ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವೂ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್ನ ಮೂಲ ಪ್ರದರ್ಶನ ಪೂರ್ಣ HDಯಾಗಿದ್ದರೂ 4K ಕಂಟೆಂಟ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡುವ ಸೌಲಭ್ಯ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಕಂಪನಿಯ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಸಾಧನದಲ್ಲಿ 5000:1 ಡೈನಾಮಿಕ್ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಅನುಪಾತವಿದ್ದು, ಬೆಳಕು ಮತ್ತು ಕತ್ತಲೆಯ ಭಾಗಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ತೋರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
9000 ಲುಮೆನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾಶಮಾನತೆ
ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್ನ ಪ್ರಮುಖ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅದರ ಪ್ರಕಾಶಮಾನತೆಯೂ ಒಂದಾಗಿದೆ. XElectron Techno Plusನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಇಡಿ ಬೆಳಕಿನ ಮೂಲವನ್ನ ಬಳಸಲಾಗಿದ್ದು, ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರಕಾರ 9000 ಲುಮೆನ್ಸ್ವರೆಗೆ ಪ್ರಕಾಶಮಾನತೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರ ಬೆಳಕಿನ ಮೂಲದ ಬಳಕೆ ಅವಧಿಯನ್ನ 50,000 ಗಂಟೆಗಳವರೆಗೆ ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ವಾಸ್ತವಿಕ ಬಳಕೆಯ ಅನುಭವವು ಕೋಣೆಯ ಬೆಳಕು, ಗೋಡೆಯ ಬಣ್ಣ, ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ದೂರ ಮತ್ತು ಇತರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 14 ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು
ಈ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್ನ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ವಿಶೇಷತೆ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 14 ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಸಾಧನವನ್ನ ಸಂಪರ್ಕಿಸದೇ ನೇರವಾಗಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಮನರಂಜನಾ ಸೇವೆಗಳನ್ನ ಬಳಸುವ ಅವಕಾಶ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ವಿವಿಧ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್, ಯೂಟ್ಯೂಬ್, ಅಮೆಜಾನ್ ಪ್ರೈಮ್ ವೀಡಿಯೊ, ಜಿಯೋಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್, Zee5 ಮತ್ತು ಸೋನಿಲಿವ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಜನಪ್ರಿಯ ಒಟಿಟಿ ಸೇವೆಗಳ ಬೆಂಬಲವಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸಿನಿಮಾ, ಧಾರಾವಾಹಿ, ಕ್ರೀಡೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕಂಟೆಂಟ್ಗಳನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಪರದೆಯಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಇದು ಅನುಕೂಲವಾಗಬಹುದು.
180 ಡಿಗ್ರಿ ವಿನ್ಯಾಸ
XElectron Techno Plusನಲ್ಲಿ 180 ಡಿಗ್ರಿ ತಿರುಗಿಸಬಹುದಾದ ವಿನ್ಯಾಸ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ನ ವಿವಿಧ ಕೋನಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿಸಿ ಗೋಡೆ ಅಥವಾ ಮೇಲ್ಛಾವಣಿಯಂತಹ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಚಿತ್ರ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಕೀಸ್ಟೋನ್ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಸೌಲಭ್ಯವಿದ್ದು, ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ನ ಸರಿಯಾದ ಕೋನದಲ್ಲಿ ಇರಿಸದಿದ್ದರೂ ಚಿತ್ರವನ್ನ ಸಮತಟ್ಟಾಗಿ ಹೊಂದಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಹೊಸ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಸಾಧನವನ್ನ ಹೊಂದಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಸುಲಭವಾಗಬಹುದು.
ವೈ-ಫೈ 6 ಮತ್ತು ಬ್ಲೂಟೂತ್ 5.0
ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ XElectron Techno Plus ಹಲವು ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಡ್ಯುಯಲ್-ಬ್ಯಾಂಡ್ ವೈ-ಫೈ 6 ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. 2.4GHz ಮತ್ತು 5GHz ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಗಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಬಹುದು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಬ್ಲೂಟೂತ್ 5.0 ಸೌಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದನ್ನ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ವೈರ್ಲೆಸ್ ಸ್ಪೀಕರ್, ಹೆಡ್ಫೋನ್ ಅಥವಾ ಸೌಂಡ್ಬಾರ್ಗಳಂತಹ ಸಾಧನಗಳನ್ನ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು. ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ನಿರ್ಮಿತ ಬಾಸ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಕೂಡ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಮನೆ ಸಿನಿಮಾ, ಕ್ರೀಡೆ ಮತ್ತು ಗೇಮಿಂಗ್ಗೆ ಬಳಕೆ
200 ಇಂಚಿನವರೆಗೆ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರುವುದರಿಂದ XElectron Techno Plus ಅನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಸಿನಿಮಾ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ, ಗೇಮಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಕುಟುಂಬದ ಮನರಂಜನೆಗೂ ಬಳಸಬಹುದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಣ್ಣ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪರದೆಯ ಅನುಭವ ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಈ ಸಾಧನ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಬಹುದು. ಆದರೆ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್ನ ಚಿತ್ರ ಗುಣಮಟ್ಟವು ಕೋಣೆಯ ಬೆಳಕು ಮತ್ತು ಬಳಸುವ ಮೇಲ್ಮೈಯಿಂದಲೂ ಪ್ರಭಾವಿತವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರು ಗಮನಿಸಬೇಕು.
ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಲಭ್ಯತೆ
XElectron Techno Plus Android 14 Smart Home Projector ಬೆಲೆ ₹8,499 ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನ ಅಮೆಜಾನ್, XElectronನ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮತ್ತು ದೇಶದಾದ್ಯಂತದ ಅಧಿಕೃತ ಚಿಲ್ಲರೆ ಮಾರಾಟ ಜಾಲಗಳ ಮೂಲಕ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಈ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ 1080p ಪೂರ್ಣ ಎಚ್ಡಿ ಪ್ರದರ್ಶನ, 4K ಕಂಟೆಂಟ್ ಬೆಂಬಲ, 200 ಇಂಚಿನವರೆಗೆ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್, ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 14, ವೈ-ಫೈ 6, ಬ್ಲೂಟೂತ್ 5.0 ಮತ್ತು 180 ಡಿಗ್ರಿ ತಿರುಗುವ ವಿನ್ಯಾಸದಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ದೊರೆಯುವುದು ಈ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿದೆ.
ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ₹8,499ರ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪರದೆ, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಒಟಿಟಿ ಮನರಂಜನೆಯನ್ನ ಒಂದೇ ಸಾಧನದಲ್ಲಿ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ XElectron Techno Plus ಬಜೆಟ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಗೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಪರದೆಯ ಮನರಂಜನೆ ಬಯಸುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಇದು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದಾದ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಖರೀದಿಸುವ ಮೊದಲು ಪ್ರಕಾಶಮಾನತೆ, ವಾರಂಟಿ, ಲಭ್ಯವಿರುವ ಒಟಿಟಿ ಸೇವೆಗಳು ಮತ್ತು ನೈಜ ಬಳಕೆದಾರರ ವಿಮರ್ಶೆಗಳನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತ.