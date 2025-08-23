English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಟಿಕ್ ಟಾಕ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಗುಡ್‌ ನ್ಯೂಸ್‌.. ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತಿದೆಯಂತೆ ಟಿಕ್ ಟಾಕ್!! ಈ ದಿನದಿಂದ...

TikTok back in India?: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಿರು ವೀಡಿಯೊ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಮೊದಲನೆಯದು ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಇದು ಕೊರೊನಾ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿತು.

Written by - Bhavishya Shetty | Last Updated : Aug 23, 2025, 07:50 AM IST
    • ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಲಾದ ಕಿರು ವೀಡಿಯೊ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್
    • ಟಿಕ್‌ಟಾಕ್ ಈಗ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮರಳುತ್ತದೆಯೇ?
    • ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಬಿಸಿ ವಿಷಯ

ಟಿಕ್ ಟಾಕ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಗುಡ್‌ ನ್ಯೂಸ್‌.. ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತಿದೆಯಂತೆ ಟಿಕ್ ಟಾಕ್!! ಈ ದಿನದಿಂದ...

is TikTok relaunch news true in India: ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಲಾದ ಕಿರು ವೀಡಿಯೊ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಟಿಕ್‌ಟಾಕ್ ಈಗ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮರಳುತ್ತದೆಯೇ? ಎಂಬ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಹೌದು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿವೆ. ಈಗ ಈ ವಿಷಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಬಿಸಿ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಹಿಂದೆ ಅನೇಕ ಜನರು ರೀಲ್‌ಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಸಮಯ ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮತ್ತೆ ಬರುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದ್ದು ಇದು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಆಶ್ಚರ್ಯಗೊಳಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಪ್ಡೇಟ್‌ ಹೊರ ಬಿದ್ದಿಲ್ಲ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:  ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ: ಇಂದು ಅನಫ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಶನಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ! ಈ ರಾಶಿಗಿರಲಿದೆ ಶನಿಬಲ...

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಿರು ವೀಡಿಯೊ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಮೊದಲನೆಯದು ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಇದು ಕೊರೊನಾ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿತು. ಹೆಚ್ಚು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ಈ ಕಿರು ವೀಡಿಯೊ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಟಿಕ್‌ಟಾಕ್ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಈ ಟಿಕ್‌ಟಾಕ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಕೆಲವು ರಾಜಕೀಯ ಸಂದರ್ಭಗಳಿಂದಾಗಿ ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು 2020 ರಲ್ಲಿ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಯಿತು.

ಈಗ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮತ್ತೆ ಬರುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಆಶ್ಚರ್ಯಗೊಳಿಸಿದೆ. ಭಾರತ ಮತ್ತು ಚೀನಾ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಹೆಚ್ಚಳವು ಎರಡು ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಕೆಲವರು ಟಿಕ್‌ಟಾಕ್ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗೆ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವದಂತಿಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹರಡುತ್ತಿವೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಈ ಕಿರು ವೀಡಿಯೊ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಕೆಲವು ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಸತ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ನಾವು ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ದಿನಗಳು ಕಾಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Rain Alert: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ 2 ದಿನ ಎಡೆಬಿಡದೆ ಸುರಿಯಲಿದೆ ಮಳೆ: ಭಾರೀ ಗಾಳಿ ಸಹಿತ ವರುಣಾರ್ಭಟ

ಟಿಕ್‌ಟಾಕ್ ನಿಷೇಧಿಸಿದ್ದೇಕೆ?
ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚೀನಾದ ಉತ್ಪನ್ನವಾದ ಈ ಟಿಕ್‌ಟಾಕ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬಳಕೆದಾರರ ಗೌಪ್ಯತೆ ಡೇಟಾವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಐಟಿ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 69 ಎ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಮದ್ರಾಸ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ 2019 ರಲ್ಲಿ ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗೆ ತಡೆ ನೀಡಿತು. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ನಂತರ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು 2021 ರಲ್ಲಿ ಟಿಕ್‌ಟಾಕ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಷೇಧವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿತು. 

 

Bhavishya Shetty

ಭವಿಷ್ಯ ಎ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಕಂಟೆಂಟ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಏಳು ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2022 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರೀಡೆ, ಜೀವನಶೈಲಿ, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಎನ್‌ಆರ್‌ಐ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ದುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

