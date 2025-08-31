ಟ್ರಂಪ್‌ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಾಕಿದ ಭಾರತ! ಚೀನಾಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಭೇಟಿ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಭಾರತದಲ್ಲಿ TikTok ಶುರು!? ಅಮೆರಿಕಾದ ಈ ಟಾಪ್‌ ಬ್ರಾಂಡ್‌ ಸ್ಥಗಿತ

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

TikTok news in India is it true: ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಶನಿವಾರ ಸಂಜೆ ಚೀನಾದ ಟಿಯಾಂಜಿನ್ ತಲುಪಿದ್ದು, ಏಳು ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಚೀನಾ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚೀನಾದ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಮೋದಿಗೆ ಭವ್ಯ ಸ್ವಾಗತ ನೀಡಲಾಯಿತು. 

Written by - Bhavishya Shetty | Last Updated : Aug 31, 2025, 08:47 AM IST
TikTok news in India is it true: ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಶನಿವಾರ ಸಂಜೆ ಚೀನಾದ ಟಿಯಾಂಜಿನ್ ತಲುಪಿದ್ದು, ಏಳು ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಚೀನಾ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚೀನಾದ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಮೋದಿಗೆ ಭವ್ಯ ಸ್ವಾಗತ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಶಾಂಘೈ ಸಹಕಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಟಿಯಾಂಜಿನ್ ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ. 

ಈ ಶೃಂಗಸಭೆಯ ಹೊರತಾಗಿ, ಎಸ್‌ಸಿಒ ಶೃಂಗಸಭೆಯ ಇತರ ಆಕರ್ಷಣೆಗಳ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಚೀನಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕ್ಸಿ ಜಿನ್‌ಪಿಂಗ್ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವ್ಲಾಡಿಮಿರ್ ಪುಟಿನ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:  ಇಂದು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಿಯ ರಾಧಾಷ್ಟಮಿ... ಈ 5 ರಾಶಿಯ ಅದೃಷ್ಟವೇ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ! ಕೃಷ್ಣನ ವಿಶೇಷ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಸಂಪತ್ತಿನ ಭಂಡಾರವೇ ಪ್ರಾಪ್ತಿ

ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭದ್ರತಾ ಗುಂಪಿನ ಶೃಂಗಸಭೆ ಅಂದರೆ ಎಸ್‌ಸಿಒ ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ವ್ಯಾಪಾರ ಯುದ್ಧ ಮತ್ತು ಮುಕ್ತ ಸುಂಕದ ಬೆದರಿಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸೆಣಸಾಡುತ್ತಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾ ಸ್ವತಃ ಈಗಾಗಲೇ ಅಮೆರಿಕದ ನಿರ್ಬಂಧಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೋರಾಡುತ್ತಿದೆ. ಚೀನಾ 200% ಸುಂಕದ ಬೆದರಿಕೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಭಾರತ ೫೦% ಸುಂಕದ ಹೊರೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಬೀಜಿಂಗ್ ಅಪರೂಪದ ಭೂಮಿಯ ಲೋಹಗಳಂತಹ ಲೋಹಗಳ ರಫ್ತನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿದರೆ, ಅಮೆರಿಕ ತನ್ನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲೆ 200% ಸುಂಕವನ್ನು ವಿಧಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಜಿನ್‌ಪಿಂಗ್, ಪುಟಿನ್ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಜಾಗತಿಕ ಶಕ್ತಿ ಸಮತೋಲನ ಅಭಿಯಾನದ ಮೂಲಾಧಾರವಾಗಿ SCO ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಬಹುಧ್ರುವೀಯ ಪ್ರಪಂಚದ ಪರವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಅಮೆರಿಕ ಯಾವಾಗಲೂ ವಿರೋಧಿಸುತ್ತಿದೆ. CNN ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಚೀನಾದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ಶೃಂಗಸಭೆಯನ್ನು ಇದುವರೆಗಿನ SCO ಯ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಶೃಂಗಸಭೆ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಸೂಪರ್ ಪವರ್ ಅಮೆರಿಕವು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಮೈತ್ರಿಗಳನ್ನು ಅಲುಗಾಡಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜಿನ್‌ಪಿಂಗ್ ಚೀನಾವನ್ನು ಸ್ಥಿರ ಮತ್ತು ಪ್ರಬಲ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ.

ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಟಿಕ್‌ಟಾಕ್ ಶುರುವಾಗುವ ಮಾತು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಹರಿದಾಡಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಈ ಮಾತು ನಿಜವೆನಿಸುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಚೀನಾ ಭೇಟಿ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಚೀನಾದ ಟಾಪ್‌ ಬ್ರಾಂಡ್‌ ಟಿಕ್‌ಟಾಕ್‌ ಮತ್ತೆ ಶುರುವಾಗ್ತಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲು ಕಾರಣ, ಟಿಕ್‌ಟಾಕ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಗುರಗಾಂವ್ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದು. 

ಟಿಕ್‌ಟಾಕ್ ಇಂಡಿಯಾ ತನ್ನ ಗುರಗಾಂವ್ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಲಿಂಕ್ಡ್‌ಇನ್‌ನಲ್ಲಿ “ಕಂಟೆಂಟ್ ಮಾಡರೇಟರ್ (ಬಂಗಾಳಿ ಸ್ಪೀಕರ್) ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಸೇಫ್ಟಿ” ಮತ್ತು “ವೆಲ್‌ಬೀಯಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್‌ನರ್‌ಶಿಪ್ ಮತ್ತು ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಲೀಡ್, ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಸೇಫ್ಟಿ” ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ಆರಂಭಿಸಿದೆ.

ಕೆಲವು ವಾರಗಳ ಹಿಂದೆ ಟಿಕ್‌ಟಾಕ್ ಇಂಡಿಯಾ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದಾದ ನಂತರ ನೇಮಕಾತಿ ನಡೆದಿದೆ. ಇದು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೇಲಿನ ನಿಷೇಧವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿರಬಹುದು ಎಂಬ ಊಹಾಪೋಹಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಸದ್ಯದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಟಿಕ್‌ಟಾಕ್‌ನ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರಿ ಮೂಲಗಳು ದೃಢಪಡಿಸಿಲ್ಲ. ಜೊತೆಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಗೂಗಲ್ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್ ಮತ್ತು ಆಪಲ್ ಆಪ್ ಸ್ಟೋರ್‌ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ.

ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಚಿವಾಲಯ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಟಿಕ್‌ಟಾಕ್ ಮತ್ತೆ ಶುರುವಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ವರದಿಗಳು ಸುಳ್ಳು ಎಂದು ಹೇಳಿವೆ. "ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ಟಿಕ್‌ಟಾಕ್‌ಗೆ ಯಾವುದೇ ಅನಿರ್ಬಂಧಿಸುವ ಆದೇಶವನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಯಾವುದೇ ಹೇಳಿಕೆ ಅಥವಾ ಸುದ್ದಿ ಸುಳ್ಳು ಮತ್ತು ದಾರಿತಪ್ಪಿಸುವಂತಿದೆ" ಎಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

ಚೀನಾದ ಬೈಟ್‌ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಒಡೆತನದ ಟಿಕ್‌ಟಾಕ್, ಜೂನ್ 2020 ರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ನಿಷೇಧಿಸಿದ 59 ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಇತರ ನಿಷೇಧಿತ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳಾದ ಯುಸಿ ಬ್ರೌಸರ್ ಮತ್ತು ವೀಚಾಟ್ ಸೇರಿವೆ. ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳು ಭಾರತದ ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವ, ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಹಾನಿಕರವಾಗಿವೆ ಎಂಬ ಕಳವಳವನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದೆ.

ಪೂರ್ವ ಲಡಾಖ್‌ನಲ್ಲಿ 2020 ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಗಾಲ್ವಾನ್ ಕಣಿವೆಯ ಘರ್ಷಣೆಯ ನಂತರ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಚೀನಾ ನಡುವಿನ ಹೆಚ್ಚಿದ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯ ಮಧ್ಯೆ ಈ ನಿಷೇಧ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಆಗಿನ ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಬೆಂಬಲಿಸಿದ್ದು, ಐಟಿ ಸಚಿವಾಲಯವು ಔಪಚಾರಿಕ ಆದೇಶವನ್ನು ಹೊರಡಿಸುವ ಮೊದಲು ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಜಯ್ ಭಲ್ಲಾ ಅನುಮೋದಿಸಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಕೆಲಸ ಇದ್ರೆ ಬೇಗ ಮುಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ! ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ 15 ದಿನ ಬಂದ್‌ ಆಗಲಿದೆ

ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಅಮೆರಿಕಾಗೆ ಈ ಮೂರು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿರುವುದನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕಾದ ಕೆಲವೊಂದು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬ್ಯಾನ್‌ ಮಾಡಲು ಜನರೇ ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪಂಜಾಬ್‌ನ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವೊಂದು ತನ್ನ ಕ್ಯಾಂಪಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೊಕಾ ಕೋಲಾವನ್ನು ಬ್ಯಾನ್‌ ಮಾಡಿತ್ತು. ಅದೇ ರೀತಿ ಅಮೆರಿಕಾದಿಂದ ಬರುವ ಬ್ರಾಂಡ್‌ಗಳನ್ನು ಭಾರತೀಯರು ಸ್ವತಃ ತಾವೇ ನಿಷೇಧಿಸುವ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಂತೆ ತೋರುತ್ತಿದೆ

About the Author

Bhavishya Shetty

ಭವಿಷ್ಯ ಎ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಕಂಟೆಂಟ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಏಳು ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2022 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರೀಡೆ, ಜೀವನಶೈಲಿ, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಎನ್‌ಆರ್‌ಐ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ದುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

