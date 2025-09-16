English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಕೇವಲ ₹10,000ಕ್ಕೆ ಸ್ಯಾಮ್‌ಸಂಗ್‌ನ ಈ ಅದ್ಭುತ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ ಖರೀದಿಸಿ: ಈ ಆಫರ್‌ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳ ಮಾತ್ರ...

Samsung Galaxy A06 5G ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ ಮೇಲೆ ಭರ್ಜರಿ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ Samsung ಫೋನ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಬೆಲೆಗಿಂತ ಸಾವಿರಾರು ರೂಪಾಯಿ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಫೋನ್ ಖರೀದಿಯ ಮೇಲೆ ಹಬ್ಬದ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.  

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Sep 16, 2025, 02:12 PM IST
  • Samsung Galaxy A06 5G ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ ಬೆಲೆಯನ್ನ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ
  • ಭಾರತೀಯ ಬಳಕೆದಾರರಿಗಾಗಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ ಖರೀದಿಯ ಮೇಲೆ ವಿಶೇಷ ಹಬ್ಬದ ಕೊಡುಗೆ
  • ಸ್ಯಾಮ್‌ಸಂಗ್‌ನ ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ 6.7-ಇಂಚಿನ HD+ LCD ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ

Trending Photos

ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಅಲ್ಲ.. ಈ 60 ವರ್ಷದ ನಟಿ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರಿ! ಈಕೆಯ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕಿಲ್ಲ ಸರಿಸಾಟಿ
camera icon9
Aishwarya Rai
ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಅಲ್ಲ.. ಈ 60 ವರ್ಷದ ನಟಿ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರಿ! ಈಕೆಯ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕಿಲ್ಲ ಸರಿಸಾಟಿ
ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಡಬಲ್ ಜಾಕ್ ಪಾಟ್ : ಸರ್ಕಾರದ ಎರಡು ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ವೇತನದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಏರಿಕೆ
camera icon7
7th Pay Commission
ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಡಬಲ್ ಜಾಕ್ ಪಾಟ್ : ಸರ್ಕಾರದ ಎರಡು ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ವೇತನದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಏರಿಕೆ
ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹೀಗೆ ಬಳಸಿದರೆ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ಕಪ್ಪಾಗಿ, ದಷ್ಟಪುಷ್ಟವಾಗಿ ಉದ್ದವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ! ಒಮ್ಮೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ
camera icon6
White Hair Remedies
ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹೀಗೆ ಬಳಸಿದರೆ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ಕಪ್ಪಾಗಿ, ದಷ್ಟಪುಷ್ಟವಾಗಿ ಉದ್ದವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ! ಒಮ್ಮೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ
ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಲವಂಗದ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಪುಟ್ಟ ಕಾಳುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದರೆ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ಕಪ್ಪಾಗಿ, ಕಾಂತಿಯುತ ಕೋಮಲ ಉದ್ದ ಕೂದಲು ನಿಮ್ಮದಾಗುತ್ತೆ
camera icon6
White Hair Remedies
ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಲವಂಗದ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಪುಟ್ಟ ಕಾಳುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದರೆ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ಕಪ್ಪಾಗಿ, ಕಾಂತಿಯುತ ಕೋಮಲ ಉದ್ದ ಕೂದಲು ನಿಮ್ಮದಾಗುತ್ತೆ
ಕೇವಲ ₹10,000ಕ್ಕೆ ಸ್ಯಾಮ್‌ಸಂಗ್‌ನ ಈ ಅದ್ಭುತ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ ಖರೀದಿಸಿ: ಈ ಆಫರ್‌ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳ ಮಾತ್ರ...

Samsung Galaxy A06 5G ಬೆಲೆಯನ್ನ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದ ಕಂಪನಿಯು ಭಾರತೀಯ ಬಳಕೆದಾರರಿಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಹಬ್ಬದ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಈ ಸೀಮಿತ ಅವಧಿಯ ಕೊಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಕೆದಾರರು Samsungನಿಂದ ಈ ಬಜೆಟ್ 5G ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಅನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಖರೀದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಬಳಕೆದಾರರು ಬಂಡಲ್ ಆಫರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 1,000 ರೂ.ವರೆಗಿನ ಪರಿಕರಗಳನ್ನ ಉಚಿತವಾಗಿ ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ Samsung ಫೋನ್ ಅನ್ನ ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.

Add Zee News as a Preferred Source

ಹಬ್ಬದ ಕೊಡುಗೆ

4Gಯಿಂದ 5Gಗೆ ಅಪ್‌ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡಲು ಬಯಸುವ ಬಳಕೆದಾರರಿಗಾಗಿ ಕಂಪನಿಯು ಈ ವಿಶೇಷ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ 11,499 ರೂ.ಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಈ ಫೋನ್ ಬೆಲೆ ಕಡಿತದ ನಂತರ 9,999 ರೂ.ಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಈ ಫೋನ್ ಖರೀದಿಯ ಮೇಲೆ 100 ರೂ.ಗಳ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ರಿಯಾಯಿತಿ‌ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕಳೆದುಹೋಗಿದೆಯಾ? ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪದೇ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ..! ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅಪಾಯ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟ ಬುತ್ತಿ..!

Samsung Galaxy A06 5G ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ಅನ್ನ 4GB RAM + 64GB ಮತ್ತು 4GB RAM + 128GB ಎಂಬ ಎರಡು ಸ್ಟೋರೇಜ್‌ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಈ ಫೋನ್ ಕಪ್ಪು, ತಿಳಿ ನೀಲಿ ಮತ್ತು ಚಿನ್ನ ಎಂಬ ಮೂರು ಬಣ್ಣಗಳ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಕೊಡುಗೆಯಡಿ ಈ ಫೋನ್‌ನೊಂದಿಗೆ 1,399 ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ 25W ಟ್ರಾವೆಲ್ ಅಡಾಪ್ಟರ್ ಕೇವಲ 299 ರೂ.ಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.

Samsung Galaxy A06 5G ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು

ಸ್ಯಾಮ್‌ಸಂಗ್‌ನ ಈ ಬಜೆಟ್ 5G ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ 6.7-ಇಂಚಿನ HD+ LCD ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಫೋನ್‌ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯ ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ 720 x 1600 ಪಿಕ್ಸೆಲ್‌ಗಳು. ಇದು ಸ್ಯಾಮ್‌ಸಂಗ್‌ನ Exynos ಆಕ್ಟಾಕೋರ್ ಪ್ರೊಸೆಸರ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು 4GB RAM ಮತ್ತು 128GBವರೆಗಿನ ಸ್ಟೋರೇಜ್‌ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಫೋನ್‌ನ RAM ಅನ್ನ ವರ್ಚುವಲ್ ಆಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಮೈಕ್ರೋ SD ಕಾರ್ಡ್ ಮೂಲಕ ಸ್ಟೋರೇಜ್‌ಅನ್ನ 1TBವರೆಗೂ ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದು.

ಸ್ಯಾಮ್‌ಸಂಗ್ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ A06 5G ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು
ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ 6.7 ಇಂಚು, HD+
ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಎಕ್ಸಿನೋಸ್ 
ಸ್ಟೋರೇಜ್ 4 ಜಿಬಿ, 128 ಜಿಬಿ
ಬ್ಯಾಟರಿ 5000mAh, 25W
ಕ್ಯಾಮೆರಾ 50MP + 2MP, 25W
‌OS ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 14, ಒನ್‌ಯುಐ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Medical Loan: ವೈದ್ಯಕೀಯ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಾಗಿ ಹಣಬೇಕೆ?..ಹಾಗಾದರೆ ಈ ರೀತಿಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ!

ಈ ಸ್ಯಾಮ್‌ಸಂಗ್ ಫೋನ್ ಡ್ಯುಯಲ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದು 50MP ಮುಖ್ಯ ಮತ್ತು 2MP ದ್ವಿತೀಯ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಸೆಲ್ಫಿ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಕರೆಗಾಗಿ ಫೋನ್ 8MP ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ 5,000mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು 25W ವೇಗದ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 14 ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser) ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi) ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ M.Sc. ...Read More

SamsungSamsung Galaxy A06 5GSamsung Galaxy A06 price cutSamsung Galaxy A06 discountSamsung Galaxy A06 offer

Trending News