Samsung Galaxy A06 5G ಬೆಲೆಯನ್ನ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದ ಕಂಪನಿಯು ಭಾರತೀಯ ಬಳಕೆದಾರರಿಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಹಬ್ಬದ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಈ ಸೀಮಿತ ಅವಧಿಯ ಕೊಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಕೆದಾರರು Samsungನಿಂದ ಈ ಬಜೆಟ್ 5G ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಅನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಖರೀದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಬಳಕೆದಾರರು ಬಂಡಲ್ ಆಫರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 1,000 ರೂ.ವರೆಗಿನ ಪರಿಕರಗಳನ್ನ ಉಚಿತವಾಗಿ ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ Samsung ಫೋನ್ ಅನ್ನ ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.
ಹಬ್ಬದ ಕೊಡುಗೆ
4Gಯಿಂದ 5Gಗೆ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡಲು ಬಯಸುವ ಬಳಕೆದಾರರಿಗಾಗಿ ಕಂಪನಿಯು ಈ ವಿಶೇಷ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ 11,499 ರೂ.ಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಈ ಫೋನ್ ಬೆಲೆ ಕಡಿತದ ನಂತರ 9,999 ರೂ.ಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಈ ಫೋನ್ ಖರೀದಿಯ ಮೇಲೆ 100 ರೂ.ಗಳ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ರಿಯಾಯಿತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
Samsung Galaxy A06 5G ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಅನ್ನ 4GB RAM + 64GB ಮತ್ತು 4GB RAM + 128GB ಎಂಬ ಎರಡು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಈ ಫೋನ್ ಕಪ್ಪು, ತಿಳಿ ನೀಲಿ ಮತ್ತು ಚಿನ್ನ ಎಂಬ ಮೂರು ಬಣ್ಣಗಳ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಕೊಡುಗೆಯಡಿ ಈ ಫೋನ್ನೊಂದಿಗೆ 1,399 ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ 25W ಟ್ರಾವೆಲ್ ಅಡಾಪ್ಟರ್ ಕೇವಲ 299 ರೂ.ಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.
Samsung Galaxy A06 5G ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು
ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ನ ಈ ಬಜೆಟ್ 5G ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ 6.7-ಇಂಚಿನ HD+ LCD ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಫೋನ್ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯ ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ 720 x 1600 ಪಿಕ್ಸೆಲ್ಗಳು. ಇದು ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ನ Exynos ಆಕ್ಟಾಕೋರ್ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು 4GB RAM ಮತ್ತು 128GBವರೆಗಿನ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಫೋನ್ನ RAM ಅನ್ನ ವರ್ಚುವಲ್ ಆಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಮೈಕ್ರೋ SD ಕಾರ್ಡ್ ಮೂಲಕ ಸ್ಟೋರೇಜ್ಅನ್ನ 1TBವರೆಗೂ ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದು.
|ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ A06 5G
|ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು
|ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ
|6.7 ಇಂಚು, HD+
|ಪ್ರೊಸೆಸರ್
|ಎಕ್ಸಿನೋಸ್
|ಸ್ಟೋರೇಜ್
|4 ಜಿಬಿ, 128 ಜಿಬಿ
|ಬ್ಯಾಟರಿ
|5000mAh, 25W
|ಕ್ಯಾಮೆರಾ
|50MP + 2MP, 25W
|OS
|ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 14, ಒನ್ಯುಐ
ಈ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಫೋನ್ ಡ್ಯುಯಲ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದು 50MP ಮುಖ್ಯ ಮತ್ತು 2MP ದ್ವಿತೀಯ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಸೆಲ್ಫಿ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಕರೆಗಾಗಿ ಫೋನ್ 8MP ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ 5,000mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು 25W ವೇಗದ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 14 ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.