ಸ್ಯಾಮ್‌ಸಂಗ್ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ A17 5G ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಸ್ಯಾಮ್‌ಸಂಗ್ ಫೋನ್ 5000 mAh ಬ್ಯಾಟರಿ, 256 GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಬಲವಾದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಫೋನ್ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ A16ರ ಅಪ್‌ಗ್ರೇಡ್ ಆಗಿದೆ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Aug 31, 2025, 01:52 PM IST
  • ಈ ಫೋನ್‌ 8 GB RAM & 256 GBವರೆಗಿನ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಬೆಂಬಲ ಹೊಂದಿದೆ
  • ಫೋನ್‌ನ ಪ್ರೊಸೆಸರ್‌ನಿಂದ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಸಹ ಅಪ್‌ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ

Samsung Galaxy A17 5G: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಮ್‌ಸಂಗ್ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ A17 5G ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಈ ಸ್ಯಾಮ್‌ಸಂಗ್ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಯುಕೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಯಿತು. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಮ್‌ಸಂಗ್ ಇದನ್ನು 8 GB RAM ಮತ್ತು 256 GB ವರೆಗಿನ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಈ ಫೋನ್‌ನಲ್ಲಿ AI ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಸ್ಯಾಮ್‌ಸಂಗ್‌ನ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ A16 5Gಯ ಅಪ್‌ಗ್ರೇಡ್ ಆಗಿದೆ. ಫೋನ್‌ನ ಪ್ರೊಸೆಸರ್‌ನಿಂದ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಸಹ ಅಪ್‌ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು?

ಸ್ಯಾಮ್‌ಸಂಗ್ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ A17 5G ಅನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ 6GB RAM + 128GB, 8GB RAM + 128GB ಮತ್ತು 8GB RAM + 256GB ಎಂಬ ಮೂರು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಫೋನ್‌ನ RAM ಮತ್ತು ಸ್ಟೋರೇಜ್‌ಅನ್ನ ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದು. ಈ ಸ್ಯಾಮ್‌ಸಂಗ್ ಫೋನ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 18,999 ರೂ.ನ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬರಲಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇದರ ಇತರ ಎರಡು ರೂಪಾಂತರಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ 20,499 ರೂ. ಮತ್ತು 23,499 ರೂ. ಇದೆ. ಈ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಸ್ಯಾಮ್‌ಸಂಗ್‌ನ ಅಧಿಕೃತ ಶಾಪ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ನೀಲಿ, ಕಪ್ಪು ಮತ್ತು ಬೂದು ಎಂಬ ಮೂರು ಬಣ್ಣ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಬಹುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಶುಭ ಸುದ್ದಿ... ನಿವೃತ್ತಿ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ: ಮಹತ್ವದ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಿದ ಸರ್ಕಾರ

Samsung Galaxy A17 5G ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು

ಈ ಸ್ಯಾಮ್‌ಸಂಗ್ ಫೋನ್ 6.7-ಇಂಚಿನ FHD+ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ U ಸೂಪರ್ AMOLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದು 1080 x 2340 ಪಿಕ್ಸೆಲ್‌ಗಳ ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಫೋನ್‌ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ 90Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್‌ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಫೋನ್ ನೀರು ಮತ್ತು ಧೂಳಿನ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ IP54 ರೇಟಿಂಗ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಅಗ್ಗದ ಸ್ಯಾಮ್‌ಸಂಗ್ ಫೋನ್ Galaxy AI ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು Android 15 ಆಧಾರಿತ OneUI 7ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.

Samsung Galaxy A17 5Gನಲ್ಲಿ Exynos 1330 ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಇದೆ. ಈ ಫೋನ್ 8GB RAM ಮತ್ತು 256GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಅನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಸೈಡ್ ಮೌಂಟೆಡ್ ಫಿಂಗರ್‌ಪ್ರಿಂಟ್ ಸೆನ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಇದನ್ನು ಪವರ್ ಬಟನ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಫೋನ್‌ನ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಡ್ಯುಯಲ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್ ಇದೆ. ಇದು 50MP ಮುಖ್ಯ ಮತ್ತು 2MP ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಫೋನ್ ಸೆಲ್ಫಿ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಕರೆಗಾಗಿ 13MP ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 23 ವರ್ಷದ ಭಾರತೀಯ ಎಂಜಿನಿಯರ್‌ಗೆ 3.6 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಆಫರ್ ನೀಡಿದ ಫೇಸ್‌ಬುಕ್!!‌

ಈ ಫೋನ್ 5000mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯೊಂದಿಗೆ 25W USB ಟೈಪ್ C ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕಾಗಿ ಈ Samsung ಫೋನ್ 5G/4G ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್, ಬ್ಲೂಟೂತ್ 5.3, ವೈ-ಫೈ ಮತ್ತು USB ಟೈಪ್ Cನಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

