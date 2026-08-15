/Samsung Galaxy A36 5G ಭರ್ಜರಿ ಆಫರ್: ₹35,999 ಫೋನ್ ಈಗ ಕೇವಲ ₹26,999ಕ್ಕೆ ಖರೀದಿಸಿ

Samsung Galaxy A36 5G Offer: ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಖರೀದಿಸಲು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಇದೀಗ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಆಫರ್ವೊಂದು ಬಂದಿದೆ. Samsung Galaxy A36 5G ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ತನ್ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, ಕ್ಯಾಮೆರಾ, 5G ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಟರಿಯ ಕಾರಣದಿಂದ ಮಿಡ್ರೇಂಜ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಇದೇ ಫೋನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ₹35,999 ಮೌಲ್ಯದ ವೇರಿಯಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೇವಲ ₹26,999ಕ್ಕೆ ಪಡೆಯುವ ಆಫರ್ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಆದರೆ ಆಫರ್ನ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಲಭ್ಯತೆ ಯಾವ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಂಕ್/ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಷರತ್ತುಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನ ಖರೀದಿಸುವ ಮುನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ನ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, Galaxy A36 5G ವಿವಿಧ RAM ಮತ್ತು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಧಿಕೃತ ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಆಫರ್ಗಳು ಬದಲಾಗಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.
₹35,999 ಫೋನ್ ₹26,999ಕ್ಕೆ ಖರೀದಿಸಿ
Galaxy A36 5G ಬಿಡುಗಡೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 8GB RAM + 256GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮಾದರಿಯ ಬೆಲೆ ₹35,999 ಆಗಿತ್ತು. ಅದೇ ರೀತಿ 12GB RAM + 256GB ವೇರಿಯಂಟ್ ₹38,999ಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿತ್ತು. ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ನೀಡಿದ್ದ ಲಾಂಚ್ ಆಫರ್ನಲ್ಲಿ 12GB + 256GB ಮಾದರಿಯನ್ನ 8GB + 256GB ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪಡೆಯುವ ಅವಕಾಶವೂ ಇತ್ತು. ಇದೀಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ರಿಯಾಯಿತಿ ಮತ್ತು ಆಫರ್ಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ Galaxy A36 5G ಅನ್ನ ₹26,999ರ ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಆದರೆ ₹26,999ರ ಬೆಲೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಆಫರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಬೆಲೆಯೇ ಅಥವಾ ನೇರ ಮಾರಾಟ ಬೆಲೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನ ಖರೀದಿಸುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
120Hz Super AMOLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ
Samsung Galaxy A36 5Gಯ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆ ಅದರ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ. ಈ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ 6.7 ಇಂಚಿನ FHD+ Super AMOLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಇದ್ದು, 120Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. 1080 x 2340 ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಮತ್ತು 1,200 nits ವರೆಗೆ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಇರುವುದಾಗಿ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ವಿಡಿಯೋ ವೀಕ್ಷಣೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರೋಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಗೇಮಿಂಗ್ ವೇಳೆ ಸ್ಮೂತ್ ಅನುಭವ ಸಿಗಬಹುದು. ಹೊರಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ವೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಸಹಾಯಕವಾಗಬಹುದು.
50MP OIS ಕ್ಯಾಮೆರಾ
ಫೋಟೋಗ್ರಫಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೂ Galaxy A36 5G ಗಮನಾರ್ಹ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ 50MP + 8MP + 5MP ಟ್ರಿಪಲ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಮುಖ್ಯ 50MP ಕ್ಯಾಮೆರಾದಲ್ಲಿ OIS ಅಂದರೆ Optical Image Stabilization ಸೌಲಭ್ಯವಿದೆ. ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ 12MP ಸೆಲ್ಫಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಇದೆ. OIS ಸೌಲಭ್ಯವು ಕೈ ಅಲುಗಾಡುವ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋವನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಿರವಾಗಿಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕಡಿಮೆ ಬೆಳಕಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಗೆ ಇದು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಬಹುದು. ಈ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ 4K ವಿಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಗೆ 30fpsವರೆಗೆ ಬೆಂಬಲವಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡುವವರು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಫೋಟೋ-ವಿಡಿಯೋ ಬಳಸುವವರಿಗೆ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಬಹುದು.
5,000mAh ಬ್ಯಾಟರಿ, ವೇಗದ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್
Samsung Galaxy A36 5Gನಲ್ಲಿ 5,000mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ನ ಪ್ರಕಾರ, ಫೋನ್ 45W Super Fast Charging ಅನ್ನ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಟರಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ದಿನವಿಡೀ ಬ್ಯಾಕಪ್ ನೀಡುವ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಅಡಾಪ್ಟರ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ನ ಅಧಿಕೃತ ಖರೀದಿ ಪುಟದಲ್ಲಿಯೂ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್, ಡೇಟಾ ಕೇಬಲ್ ಮತ್ತು ಇಜೆಕ್ಷನ್ ಪಿನ್ ಇರುವುದಾಗಿ ಹಾಗೂ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಅಡಾಪ್ಟರ್ ಸೇರಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಗೆ ಆಕ್ಟಾ-ಕೋರ್ ಪ್ರೊಸೆಸರ್
Galaxy A36 5Gನಲ್ಲಿ 2.4GHz ವರೆಗೆ ಕ್ಲಾಕ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಹೊಂದಿರುವ ಆಕ್ಟಾ-ಕೋರ್ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ಮಾದರಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾದ vapor chamber ಬಳಸಿದ್ದು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಕೆಲಸಗಳ ವೇಳೆ ಉಷ್ಣತೆಯನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ. ದೈನಂದಿನ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ, ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್, ಮಲ್ಟಿಟಾಸ್ಕಿಂಗ್, ಫೋಟೋ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮುಂತಾದ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಇದು ಸೂಕ್ತವಾಗಬಹುದು. ಗೇಮಿಂಗ್ ಮಾಡುವವರು ತಮ್ಮ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ RAM ಮತ್ತು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ವೇರಿಯಂಟ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು.
IP67 ರೇಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು Gorilla Glass Victus+
Galaxy A36 5Gಯ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವೆಂದರೆ ಇದರ ಬಿಲ್ಡ್. ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಪ್ರಕಾರ, ಫೋನ್ಗೆ Corning Gorilla Glass Victus+ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು IP67 ಧೂಳು ಹಾಗೂ ನೀರಿನ ಪ್ರತಿರೋಧವಿದೆ. ಇದರಿಂದ ದಿನನಿತ್ಯದ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಧೂಳು ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಸಿಂಪಡಣೆಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ರಕ್ಷಣೆ ದೊರೆಯಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ IP67 ರೇಟಿಂಗ್ ಇರುವುದರಿಂದ ಫೋನ್ ಅನ್ನ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸುವುದು ಸುರಕ್ಷಿತ ಎಂಬ ಅರ್ಥವಲ್ಲ.
One UI 7 ಮತ್ತು AI ಫೀಚರ್ಸ್
ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿಯೂ Galaxy A36 5G ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಇದರಲ್ಲಿ One UI 7 ನೀಡಿದೆ. Galaxy A36 5Gಯಲ್ಲಿ Awesome Intelligence ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಡಿ ಕೆಲವು AI ಆಧಾರಿತ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನೂ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ Quick Share ಮತ್ತು Smart Switch ಸೇರಿದಂತೆ Samsung ecosystem ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೂ ಲಭ್ಯವಿವೆ. ಇದರಿಂದ ಇತರ Galaxy ಸಾಧನಗಳು ಅಥವಾ iPhoneನಿಂದ ಡೇಟಾ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡುವ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಬಹುದು.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು?
ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ನ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ 8GB + 128GB ಮಾದರಿ ₹28,999ರಿಂದ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿದೆ. 8GB + 256GB ಮಾದರಿ ₹32,999 ಮತ್ತು 12GB + 256GB ಮಾದರಿ ₹38,499ರ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿವೆ; ಆದರೆ ಆಫರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಟಾಕ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬೆಲೆ ಬದಲಾಗಬಹುದು. ಹೀಗಾಗಿ ₹26,999ರ ಆಫರ್ ಲಭ್ಯವಿದ್ದರೆ, ಅದು ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರಸ್ತುತ ಬೆಲೆಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಗಮನಾರ್ಹ ರಿಯಾಯಿತಿಯಾಗಬಹುದು. ಖರೀದಿಸುವ ಮುನ್ನ ವೇರಿಯಂಟ್, ವಾರಂಟಿ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫರ್, ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಷರತ್ತು ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಪಾವತಿ ಮೊತ್ತವನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯ.
ಯಾರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ?
Samsung Galaxy A36 5Gಯನ್ನ ಉತ್ತಮ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್, OIS ಕ್ಯಾಮೆರಾ, 5G ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ, IP67 ರೇಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅನುಭವ ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ Samsung ecosystem ಬಳಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಇದು ಇನ್ನಷ್ಟು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಕೇವಲ ಗರಿಷ್ಠ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಅಥವಾ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗದ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬಯಸುವವರು ಇದೇ ಬೆಲೆ ವಿಭಾಗದ ಇತರ ಫೋನ್ಗಳನ್ನೂ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ. ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ₹26,999ರ ಆಫರ್ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಲಭ್ಯವಿದ್ದರೆ Samsung Galaxy A36 5G ಮಿಡ್ರೇಂಜ್ 5G ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಆಫರ್ ಬೆಲೆ ಬದಲಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಖರೀದಿಸುವ ಮುನ್ನ ಅಧಿಕೃತ ಮಾರಾಟ ಪುಟದಲ್ಲಿನ ಅಂತಿಮ ಬೆಲೆಯನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ.