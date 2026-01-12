English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Samsung Galaxy A55 5Gಯ ​​ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ಕುರಿತು ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಈ ಫೋನ್ 6.6-ಇಂಚಿನ ಪೂರ್ಣ HD ಪ್ಲಸ್ (FHD+) ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Jan 12, 2026, 06:08 PM IST
  • ಈ ಫೋನ್ 6.6-ಇಂಚಿನ ಪೂರ್ಣ HD ಪ್ಲಸ್ (FHD+) ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ
  • ಈ ಫೋನ್ 120Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್‌ ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಸೂಪರ್ AMOLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಹೊಂದಿದೆ
  • ಈ ಫೋನ್ 25W USB ಟೈಪ್-C ಚಾರ್ಜಿಂಗ್‌ನೊಂದಿಗೆ 5,000mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಹೊಂದಿದೆ

Samsung Galaxy A55 5G Smartphone: ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಅಮೆಜಾನ್ ಜನವರಿ 16ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಮಾರಾಟಕ್ಕಾಗಿ ಭರ್ಜರಿ ಡೀಲ್‌ಗಳನ್ನ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಸ್ಯಾಮ್‌ಸಂಗ್‌ನ 12GB RAM ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ನ ಮಾರಾಟದ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನ ಅಮೆಜಾನ್ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಈ ಮಧ್ಯಮ-ಬಜೆಟ್ ಫೋನ್ ಅದರ ಬಿಡುಗಡೆ ಬೆಲೆಯ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಅಮೆಜಾನ್ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಮಾರಾಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನ ಸಹ ಕಂಪನಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ.

ಸ್ಯಾಮ್‌ಸಂಗ್ ಫೋನ್ 8GB RAM + 128GB, 8GB RAM + 256GB, ಮತ್ತು 12GB RAM + 256GB ಎಂಬ ಮೂರು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. Galaxy A55 5Gಯ ​​MRP ₹42,999ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ₹23,999ರ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ ಅನ್ನ ₹24,999ರ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆಗೆ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ₹1,000 ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಿಯಾಯಿತಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: SBI ನಲ್ಲಿ ಖಾತೆ ಇದ್ರೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ 35,00,000 ರೂ.! ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತೇ?

Samsung Galaxy A55 5Gಯ ​​ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ಕುರಿತು ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಈ ಫೋನ್ 6.6-ಇಂಚಿನ ಪೂರ್ಣ HD ಪ್ಲಸ್ (FHD+) ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಫೋನ್ 120Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್‌ ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಸೂಪರ್ AMOLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಫೋನ್ ವಿಷನ್ ಬೂಸ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಇನ್-ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಫಿಂಗರ್‌ಪ್ರಿಂಟ್ ಸೆನ್ಸರ್ ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ.

ಈ ಫೋನ್ Exynos 1480 ಪ್ರೊಸೆಸರ್‌ನಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗಿದ್ದು, 12GBವರೆಗೆ RAM ಮತ್ತು 256GB ಆಂತರಿಕ ಸ್ಟೋರೇಜ್‌ಅನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ 25W USB ಟೈಪ್-C ಚಾರ್ಜಿಂಗ್‌ನೊಂದಿಗೆ 5,000mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 16 ಆಧಾರಿತ OneUI 8ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಫೋನ್ AI ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕೇವಲ 10 ಸಾವಿರ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿ ಈ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ ಮಾಡಿ: ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕುಳಿತು ಕೈತುಂಬಾ ಹಣ ಗಳಿಸಿ

Samsung Galaxy A55 5G ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಟ್ರಿಪಲ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಫೋನ್ 50MP ಮುಖ್ಯ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮತ್ತು 12MP ಅಲ್ಟ್ರಾ-ವೈಡ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಈ ಫೋನ್ 5MP ಮೂರನೇ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಸೆಲ್ಫಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಕರೆಗಾಗಿ ಇದು 32MP ಮುಂಭಾಗದ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ.

