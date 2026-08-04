Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Technology
  • /6000mAh ಬ್ಯಾಟರಿ, 120Hz AMOLED ಡಿಸ್‌ಪ್ಲೇ: ₹25 ಸಾವಿರಕ್ಕೆ Samsung Galaxy F70 Pro ಖರೀದಿಸಿ

6000mAh ಬ್ಯಾಟರಿ, 120Hz AMOLED ಡಿಸ್‌ಪ್ಲೇ: ₹25 ಸಾವಿರಕ್ಕೆ Samsung Galaxy F70 Pro ಖರೀದಿಸಿ

ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ನಲ್ಲಿ 120Hz ರಿಫ್ರೆಶ್‌ ರೇಟ್‌ನ AMOLED ಡಿಸ್‌ಪ್ಲೇ ನೀಡಲಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. AMOLED ಪ್ಯಾನೆಲ್‌ನಿಂದ ಉತ್ತಮ ಬಣ್ಣಗಳು, ಗಾಢ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣ ಹಾಗೂ ಉತ್ತಮ ಬ್ರೈಟ್‌ನೆಸ್‌ ಅನುಭವ ಸಿಗಲಿದೆ. 120Hz ರಿಫ್ರೆಶ್‌ ರೇಟ್‌ನಿಂದ ಸ್ಕ್ರೋಲಿಂಗ್‌, ಗೇಮಿಂಗ್‌ ಮತ್ತು ಅನಿಮೇಷನ್‌ಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಮೂತ್‌ ಆಗಿ ಕಾಣಲಿವೆ.

Written ByPuttaraj K Alur
Published: Aug 04, 2026, 09:11 PM IST|Updated: Aug 04, 2026, 09:11 PM IST
6000mAh ಬ್ಯಾಟರಿ, 120Hz AMOLED ಡಿಸ್‌ಪ್ಲೇ: ₹25 ಸಾವಿರಕ್ಕೆ Samsung Galaxy F70 Pro ಖರೀದಿಸಿ

About the Author

Puttaraj K Alur

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ (Puttaraj K Alur) ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.  

ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser)ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi)ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ  M.Sc. in Electronic Mediaದಲ್ಲಿ  ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ & ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ, ಆರೋಗ್ಯ, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌, ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ‌ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನ ಬರೆಯುವ ಕೌಶಲ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ಡಯಾಬಿಟಿಸ್‌ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ದುಬಾರಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಬೇಡವೇ ಬೇಡ... ಈ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ
2
3
4
5